Матовый черный родстер Pagani Huayra — это уличный Бэтмобиль

Родстер Pagani Huayra, который вы видите на фотографиях, является моделью для США, и не совсем понятно, почему он появился на рынке подержанных автомобилей с пробегом всего 271 миля (437 км). В невероятном матовом цвете и со всеми его диковинными аэродинамическими частями суперкар выглядит очень круто!
В отличии от большинства компаний, которые делают открытые версии своих купе "простым" обрезанием крыши, компания Pagani разработала новый монокок для родстера. Благодаря этому он на 80 килограммов легче купе и жесткость кузова выросла на 52%. Обычным методом масса возрастает, жесткость уменьшается
Под капотом 6-литровый V12 мощностью 764 л.с. В паре с ним работает 7-ступенчатый "робот" Xtrac.
В версии Roadster было выпущено всего 100 суперкаров Pagani Huayra.
Данный экземпляр 92-ой. Он окрашен в матовый Grigio Opaco, часть карбоновых деталей оставлены некрашеными, лишь покрыты лаком. В салоне белая кожа. Кстати суппорта тормозов тоже окрашены в белый.
Автомобиль выставлен на продажу в салоне Pagani of Beverly Hills. Цена по запросу, но дешевле $2,000,000 точно не отдадут.
Автомобиль выставлен на продажу в салоне Pagani of Beverly Hills. Цена по запросу, но дешевле $2,000,000 точно не отдадут.
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