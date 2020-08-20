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Матовый черный родстер Pagani Huayra — это уличный Бэтмобиль

Матовый черный родстер Pagani Huayra — это уличный Бэтмобиль (10 фото)

Автор:
20 августа 2020 12:41
Сообщество : Автомир
Метки: Huayra   pagani   pagani huayra   авто   автомобили   найдено на ebay   спорткар   суперкар   
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Родстер Pagani Huayra, который вы видите на фотографиях, является моделью для США, и не совсем понятно, почему он появился на рынке подержанных автомобилей с пробегом всего 271 миля (437 км). В невероятном матовом цвете и со всеми его диковинными аэродинамическими частями суперкар выглядит очень круто!

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Метки: Huayra   pagani   pagani huayra   авто   автомобили   найдено на ebay   спорткар   суперкар   
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