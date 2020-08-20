Матовый черный родстер Pagani Huayra — это уличный Бэтмобиль

Родстер Pagani Huayra, который вы видите на фотографиях, является моделью для США, и не совсем понятно, почему он появился на рынке подержанных автомобилей с пробегом всего 271 миля (437 км). В невероятном матовом цвете и со всеми его диковинными аэродинамическими частями суперкар выглядит очень круто!

0 Источник: В отличии от большинства компаний, которые делают открытые версии своих купе "простым" обрезанием крыши, компания Pagani разработала новый монокок для родстера. Благодаря этому он на 80 килограммов легче купе и жесткость кузова выросла на 52%. Обычным методом масса возрастает, жесткость уменьшается

Под капотом 6-литровый V12 мощностью 764 л.с. В паре с ним работает 7-ступенчатый "робот" Xtrac. 0 Источник: