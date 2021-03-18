Выставивший Ford Focus на торги владелец предоставил не очень много информации об авто, но основные параметры всё же известны. По словам продавца, в минувшем году машина прошла капитальный ремонт, в ходе которого, кроме всего прочего, была перекрашена в «сочный» оранжевый цвет.