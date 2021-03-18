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Замаскированный «Мустанг»: Ford Focus 2003 года с задним приводом и 5,0-литровым V8

Замаскированный «Мустанг»: Ford Focus 2003 года с задним приводом и 5,0-литровым V8 (25 фото + 3 видео)

Автор:
18 марта 2021 14:15
Сообщество : Автомир
Метки: focus   ford   ford focus   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   свап   
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Этот Focus первого поколения имеет пятилитровый двигатель от Mustang V8 под капотом, оснащен нестандартной подвеской и задним приводом. Пробег автомобиля около 70 000 миль (112 600 км) и сейчас он ищет нового владельца на сайте Bring a Trailer.

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Метки: focus   ford   ford focus   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   свап   
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Максим 2 часа назад
Когда то была серия ST, неплохой автомобиль. Но это просто монстр какой-то.
Правда на цену смотришь и удивляешься, раньше 16 тысяч были не такими уж и деньгами.
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