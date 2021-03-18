537
25
3
Этот Focus первого поколения имеет пятилитровый двигатель от Mustang V8 под капотом, оснащен нестандартной подвеской и задним приводом. Пробег автомобиля около 70 000 миль (112 600 км) и сейчас он ищет нового владельца на сайте Bring a Trailer.
Выставивший Ford Focus на торги владелец предоставил не очень много информации об авто, но основные параметры всё же известны. По словам продавца, в минувшем году машина прошла капитальный ремонт, в ходе которого, кроме всего прочего, была перекрашена в «сочный» оранжевый цвет.
Известно, что авто дорабатывалось предыдущим собственником. В частности, специалисты заменили «родной» силовой агрегат Ford Focus на позаимствованный у Mustang. Сейчас под капотом авто «спрятан» V8, рабочим объёмом 5 литров, работающий в паре с пятидиапазонной МКПП. Также в процессе модернизации менялись опоры двигателя, был установлен стабилизатор поперечной устойчивости, распредвал Performance E303 от Ford, новые колёсные диски размером 17 дюймов и другое.
Хэтчбек получил новые кресла с функцией обогрева, электрические стеклоподъёмники, тонированные стёкла и зеркала, кондиционер, правда, последнему требуется ремонт. На момент продажи пробег у 18-летнего Focus немногим больше 112,5 тыс. км, в серьёзные ДТП машина ни разу не попадала.
Ставки всё ещё продолжают приниматься, а стоимость хэтчбека с мощным мотором уже выросла до $16,500, что эквивалентно примерно 1,215 млн. руб.
Источник:
Ссылки по теме:
- Гоночный автомобиль Ford Falcon 1964 года выпуска Роуэна Аткинсона
- Необычный микроавтобус Volkswagen с двигателем от Porsche 911
- Ford GT Heritage 2006 года, проехавший всего 2,7 мили — настоящая конфетка!
- 1 из 499: редкий Ford Mustang Boss 429 Fastback 1970 выставят на торги
- Очень мощный грузовичок, созданный из минивэн Volkswagen T1
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...
Правда на цену смотришь и удивляешься, раньше 16 тысяч были не такими уж и деньгами.