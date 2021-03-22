Успеть на автобус любой ценой: в центре Перми автомобиль сбил женщину

В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что водитель автомобиля Toyota Camry сбил 49-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате женщина получила ушибы тела и перелом ребра. Ей рекомендовали амбулаторное лечение