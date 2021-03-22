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Успеть на автобус любой ценой: в центре Перми автомобиль сбил женщину

Успеть на автобус любой ценой: в центре Перми автомобиль сбил женщину (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2021 12:47
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Свердловском районе Перми женщина пыталась перебежать проезжую часть на красный сигнал светофора и попала под машину.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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14  комментариев
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1k
Максим 3 часа назад
А потом подаст в суд, что бы отсудить деньги за лечение и прочее... ведь водитель транспортного средства с точки зрения дойная корова, даже если вины его нет (читай ГК)
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49k
smakido Полчаса назад
У англичан есть пословица :"Лучше быть в 9 часов на работе, чем в 8 - в морге."
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3k
Петр 53 минуты назад
курица. аж перья полетели.
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1
Макс Час назад
Да блин, одно и то же. Как всегда куда то летят/бегут. Одна могла подождать, другой увидев моргающий остановится. Так нет же всем надо быстрей, той бежать, а водила сто пудово газку добавил.
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16k
nobody® 2 часа назад
Скорее всего, на той же скорости, но на зелёный, она таки успела бы на автобус №33
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69k
Иван 2 часа назад
Судя по взлетевшей куче перьев водитель сбил курицу!
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27k
Acu900 2 часа назад
Как то давно видел плакат: "Лучше потерять минуту из жизни чем жизнь в одну минуту" Туда, куда она торопилась все равно не успела. Стоило ли ей так рисковвть?
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7k
Волк русский - Президент США 2 часа назад
10 сек не дождалась.
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12k
Serg2001 3 часа назад
и зовут её Дуся Маклаудова... бессмертная, блин...
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12k
KOSTELLO 3 часа назад
В выходные ездил по городу, видел есколько таких тупорылых дур.
Существо видит трамвай, троллейбус, автобус и срывается к нему вообще не смотря по сторонам.
Я, человек гуманный, но такой скот, честно, просто сажал бы в дурку
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58k
Опиум для народа KOSTELLO 2 часа назад
Самый п"здец-это стайное поведение такого быдла. Недавний пример. Стоят две взрослые бабы лет под 40, ждут зеленый. Сзади них пацанва подбегают и перебегают на красный. Бабы-за ними следом, я в ах"е...)
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Johnny

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