В Волгограде мужчина сбил пожилую женщину

40-летний мужчина за рулём Iran Khodro на перекрёстке поворачивал налево и сбил на пешеходном переходе 78-летнюю женщину. В результате ДТП пенсионерку с различными травмами госпитализировали.
На записи видно, что женщина начала переходить проезжую часть когда пешеходам еще горел красный свет
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- едешь ты на машине. через дорогу переходят старая бабка и молодая девка, объехать никак. кого давить будешь?
- конечно молодую.
- а вот и неправильно. тормоз давить надо