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В Волгограде мужчина сбил пожилую женщину

В Волгограде мужчина сбил пожилую женщину (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2020 12:21
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   
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40-летний мужчина за рулём Iran Khodro на перекрёстке поворачивал налево и сбил на пешеходном переходе 78-летнюю женщину. В результате ДТП пенсионерку с различными травмами госпитализировали.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   
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11  комментариев
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582
Владимир Час назад
Понятно что бабе пофиг на все правила, даже мимо пешеходного идет. Но блин водила просто взял и сбил ее, просто быдлота очередная за рулем.
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15k
nobody® Полчаса назад
Ну хоть без сотрясения чего-то там обошлось. Но и попала в слепую зону слепому водителю...
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2k
Чиуауа 48 минут назад
Водятел обдолбленный что ли?
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33k
dima423 51 минуту назад
видимо в слепую зону попала, так бывает при повороте...да и вообще бабка сама виновата, нехера на красный переходить... не 5 лет, надо пдд знать
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2k
Чиуауа dima423 47 минут назад
какая тут нах слепая зона? глаза у водилы слепые... а не зона!
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33k
dima423 Чиуауа Полчаса назад
как какая? ты за рулем сидел хоть раз вообще? при повороте за стойкой слепая зона
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20k
Батончик с маком 59 минут назад
прям как в анекдоте.
- едешь ты на машине. через дорогу переходят старая бабка и молодая девка, объехать никак. кого давить будешь?
- конечно молодую.
- а вот и неправильно. тормоз давить надо
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33k
dima423 Батончик с маком 49 минут назад
а почему конечно молодую то, ска?)) ...типа чтоб ее потом "пока тепленькая"))) наоборот бабку давить надо, не так жалко)
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20k
Батончик с маком dima423 Полчаса назад
неправильно пересказал
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12k
Ligov Час назад
Бабка конечно из клуба самоубийц, однако водитель не мог ее не видеть и не понять ее намерений добраться до финиша любой ценой...
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12k
Объект реальности Ligov Час назад
За стойкой не видел, по телефону трещал, отвлекся, короче мог и не видеть но все равно он алень.
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