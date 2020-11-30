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Осторожно, бабуля! Грузовик сбил женщину в Челябинской области

Осторожно, бабуля! Грузовик сбил женщину в Челябинской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2020 12:28
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   
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В городе Коркино Челябинской области водитель грузовика доставки воды сбил с ног пожилую женщину. Пенсионерка подошла к подъезду дома и останавлаль прямо позади машины.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   
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6  комментариев
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32k
Гёз Уленшпигель 51 минуту назад
Ну а х.у.л.я тут сделать (тут ,нас 99% никто бы , ничего не сделал бы!) можно было??? Бабка ПОДКРАЛАСЬ ТИХО, КАК РЫСЬ!!!
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101
Владимир 2 минуты назад
Есть такая мода у бабулек без дела топтаться во дворе
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18k
Дмитрий Полчаса назад
Ангел-хранитель: Клавдия Яковлевна, я с вами с самого рождения. Я спасал вас в войну, я оберегал тебя на стройках социализма, я провёл тебя через девяностые и защищал в звериный капитализм начала двухтысячных... Я устал, я ухожу... А ты просто постой эдесь немного!
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4k
panama 59 минут назад
Должна быть гос. программа для пенсионеров, чтобы объясняли такие моменты старикам. Компьютерам же обучают.
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4k
Majul panama 14 минут назад
Обучать чему? Здравому смыслу? Компьютер это реально сложно для старшего поколения, а это просто здравый смысл. Ушли мозги с возрастом, так не ходи никуда.
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397
... Час назад
че бл.я стояла там обтиралась об грузовик? курица...
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