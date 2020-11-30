Осторожно, бабуля! Грузовик сбил женщину в Челябинской области

В городе Коркино Челябинской области водитель грузовика доставки воды сбил с ног пожилую женщину. Пенсионерка подошла к подъезду дома и останавлаль прямо позади машины.
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