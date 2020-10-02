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Паркуешься на газоне? Бойся мстителя в маске Бэтмена!

Паркуешься на газоне? Бойся мстителя в маске Бэтмена! (4 фото)

Автор:
02 октября 2020 09:38
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автоприкол   автохам   бэтмен   мститель   нарушитель пдд   парковка   
299
4
Народный мститель из Санкт-Петербурга решил самостоятельно обозначить автомобилистов, которые любят парковаться на газонах. Парень в маске Бэтмена прошелся по дворам Выборгского района и украсил средствами контрацепции автомобили несознательных водителей.

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Метки: авто   автоприкол   автохам   бэтмен   мститель   нарушитель пдд   парковка   
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4  комментария
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3k
кот базилий 2 часа назад
Службы не работают, хоть так обозначить
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6k
Tamdima 56 минут назад
Новые г-ны не интересно, надо использованные
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56k
Viktor 59 минут назад
Ха, им эти "мщения" до одного места, вот на диски выставить или ещё того хуже ...
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16k
Lunatic Asylum Viktor 19 минут назад
Ага только, если тебя поймают, то припаркуют лет на 5 под Питером. А там столько парковщиков, что ахереешь..
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