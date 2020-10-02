Паркуешься на газоне? Бойся мстителя в маске Бэтмена!

Народный мститель из Санкт-Петербурга решил самостоятельно обозначить автомобилистов, которые любят парковаться на газонах. Парень в маске Бэтмена прошелся по дворам Выборгского района и украсил средствами контрацепции автомобили несознательных водителей.
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