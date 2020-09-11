Пассажир автобуса наказал автохама на "Лексусе", мешающего движению

Наглый водитель джипа блокировал дорогу, мешая нормальному передвижению общественного транспорта. Один из пассажиров не стал терпеть это хамство и вышел разобраться.
На трассе Богодухов-Харьков водитель внедорожника вел себя по-хамски ровно до того момента, пока один из пассажиров не объяснил ему на доступном языке, что тот не прав.
Как сообщает Telegram-канал Teza, первым опубликовавший видео инцидента, автохам решил отомстить водителю общественного транспорта за то, что тот не хотел его пропускать вперед, когда тот летел на скорости.
Все-таки обогнав автобус, обидчивый владелец "Лексуса" стал намеренно тормозить движение.
Он продолжал ползти черепашьим шагом ровно до того момента, пока один из пассажиров не вышел проучить наглеца.
Он продолжал ползти черепашьим шагом ровно до того момента, пока один из пассажиров не вышел проучить наглеца.
Придал, что называется, ускорение.
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вообще подобных виртуозов давно пора лишать и автомобиля и прав пожизненно.
легко отбиваются, хорошо учат оленей...