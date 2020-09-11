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Пассажир автобуса наказал автохама на "Лексусе", мешающего движению

Пассажир автобуса наказал автохама на "Лексусе", мешающего движению (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2020 08:28
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автобус   автохам   видео   внедорожник   лексус   придал ускорение   
3894
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Наглый водитель джипа блокировал дорогу, мешая нормальному передвижению общественного транспорта. Один из пассажиров не стал терпеть это хамство и вышел разобраться.

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Метки: авто   автобус   автохам   видео   внедорожник   лексус   придал ускорение   
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25  комментариев
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4k
Александр Час назад
Кулаку больно, наверное.
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Кристофер Робин 2 минуты назад
Спорно, кто кого наказал в данной ситуации. По моему он пальцы себе сломал
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929
Loczi 3 минуты назад
Жаль продолжения нет
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859
Kanifolkin 10 минут назад
Пассажир автобуса наказал автохама на "Лексусе", мешающего движению
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6k
Акакий 13 минут назад
было б что тяжелое под рукой, было бы эффективнее.
вообще подобных виртуозов давно пора лишать и автомобиля и прав пожизненно.
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9k
Евгений Полчаса назад
Суровое наказание канеш. Водила джипа на всю жизнь запомнит.
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29k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
Пассажир автобуса наказал автохама на "Лексусе", мешающего движению
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2k
BoRe 37 минут назад
зеркала надо бить...
легко отбиваются, хорошо учат оленей...
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8k
Нихуахуа 43 минуты назад
Где же наказание? По факту, сыкливый джипераст ушёл от наказания.
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4k
Дмитрий 53 минуты назад
А чувак то терминатор, по-ходу. Так переломать костяхи себе вообще легче простого..
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5k
workmen77 Дмитрий 38 минут назад
Может у него кастет был?
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612
Ermak Дмитрий Полчаса назад
Если руки тренированные то ничего не будет, стекло скорее вылетит.
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17k
BillyBonzz 54 минуты назад
Правое зеркало надо было ломать этому м...даку, на всю жизнь бы урок усвоил что кабаном жить нельзя.
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2k
Арт 56 минут назад
За рулём джипа полюбэ был какой-то ссыкливый хач!) И он ещё легко отделался)
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1k
lekha-fil Арт 45 минут назад
Продолжения нет, так, что не п*зди.
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2k
Арт lekha-fil 40 минут назад
Ты видать тоже хач
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40k
zloykoyot Арт Полчаса назад
Хач - не хач, но сообразил, что следом за этим мужичком из автобуса может ещё десяток вылезти и тогда джипарю его точно на боку в кювете лежать.
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1k
lekha-fil Арт 6 минут назад
Да ты дебил. Ты продолжение видел? Почему дальше нет видео? Да ты не просто дебил, а дебил с фантазией. За такое огребают по полной вне зависимости от национальности.
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3k
кот базилий 57 минут назад
Быдло-крутизна.
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13k
ВОВЧЕГ Час назад
Надо было не по заднему стеклу бить, а сразу по зеркалу, чтобы наказать сразу штук на 25.
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67
Бобр ВОВЧЕГ 39 минут назад
Ну лучше так. Он не хотел портить имущество, а просто придал ускорение. хахахахахахахах
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7k
antonium Час назад
Правильно все сделал. Оборзевших надо учить. Или живи в обществе по-людски или иди в лес (горы) к таким же животным как ты.
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10k
Sergey_71rus antonium 17 минут назад
Животные почему-то всегда тянутся к людям. Только при этом многие не перестают быть животными. Поэтому люди так не любят этих.. животных, и желают скорейшего возвращения последних, назад, в горы..
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