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Сообщество Автомир 6899 постов • 669 подписчиков подписаться
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Есть пробитие! В Волгограде жители многоэтажки жестко проучили автомобилиста

Есть пробитие! В Волгограде жители многоэтажки жестко проучили автомобилиста (5 фото)

Автор:
18 ноября 2020 09:44
Сообщество : Автомир
Метки: mercedes   авто   автоместь   автомир   автохам   месть   народная месть   парковка   
518
5
Волгоградцы не пожалели приготовленные на зиму закрутки, чтобы объяснить автохаму, что парковаться у подъезда — это плохо. Владельцу Lada Granta повезло, до его машины банка не долетела, а вот припаркованный Mercedes получил значительный урон.
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Метки: mercedes   авто   автоместь   автомир   автохам   месть   народная месть   парковка   
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9  комментариев
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3k
SSD Полчаса назад
Как по мне - Лада больше мешает, чем мерс. Мерс закрывает место, только для вывоза мусора, и то не факт, а вот ладу поперек прохода поставил.
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3k
magic32 SSD Полчаса назад
на ладу рука не поднялась
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11k
робт Минуту назад
я так понял 3 снаряда мимо
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1
nabaal 2 минуты назад
Пид сы ... банкомётчики !
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25k
Acu900 10 минут назад
И не жалко банку с компотом? Надо было гирю (двухпудовую) бросить, так надежнее...
Ссылка youtu.be
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29k
Alex Полчаса назад
Компот жаль конечно.
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26k
Сталин подтвердил бы!! Полчаса назад
Прекрасная мотивация!!!
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