Есть пробитие! В Волгограде жители многоэтажки жестко проучили автомобилиста

Волгоградцы не пожалели приготовленные на зиму закрутки, чтобы объяснить автохаму, что парковаться у подъезда — это плохо. Владельцу Lada Granta повезло, до его машины банка не долетела, а вот припаркованный Mercedes получил значительный урон.
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