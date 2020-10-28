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Авария дня. Под Новосибирском столкнулись грузовик и три иномарки

Авария дня. Под Новосибирском столкнулись грузовик и три иномарки (3 фото + 2 видео)

Автор:
28 октября 2020 11:30
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   массовое дтп   обгон   
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У села Прокудское в Коченёвском районе на трассе Р-254 65-летний водитель на автомобиле Volvo XC70 столкнулся со встречным грузовиком Hino. В результате столкновения, грузовик откинуло на Mazds CX-5, а Volvo на Nissan March.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   массовое дтп   обгон   
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4  комментария
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2k
SSD 2 часа назад
Уверенно так по встречке прет... Не иначе с Англии парень, стороны движения путает)))
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10k
ЕвгенийДончак Час назад
Очередной эбанько-обгоняльщик...
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Johnny

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