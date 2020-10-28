У села Прокудское в Коченёвском районе на трассе Р-254 65-летний водитель на автомобиле Volvo XC70 столкнулся со встречным грузовиком Hino. В результате столкновения, грузовик откинуло на Mazds CX-5, а Volvo на Nissan March.
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Грузовиком Hino Ranger управлял водитель 1968 года рождения. За рулем автомобилей Mazda и Nissan были женщины 1978 и 1996 годов рождения.
В ДТП пострадал только водитель Volvo, его доставили в больницу города Оби с закрытым переломом головки левой плечевой кости и множественными переломами левого предплечья.
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