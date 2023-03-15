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Наказание за парковку на тротуаре?

Наказание за парковку на тротуаре?

Автор:
15 марта 2023 10:41
Сообщество : Аварии
Метки: Китай   Приколы   аварии   авто   авто аварии   автомобили   видео   дтп   машина   
1990
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Информации об этом инциденте мало, но похоже, что у кого-то случилось весеннее обострение и он/она решил выместить всё на припаркованном автомобиле. Что случилось с девушкой - история умалчивает.

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Метки: Китай   Приколы   аварии   авто   авто аварии   автомобили   видео   дтп   машина   
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13  комментариев
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4k
Андрей Час назад
Если бы советский табурет так прилетел, там бы вообще ничего живого не осталось
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5k
jfk 2 секунды назад
орнул со второго стула))) внезапно))
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2k
· · 48 минут назад
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66k
Варакин Алексей 49 минут назад
А разве белый прямоугольник на тротуаре не парковочное место обозначает?
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338
Андрей Елизаров 59 минут назад
Не по закону, но по справедливости.
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5k
Leonid Час назад
Поучительно и доходчиво!
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6k
Бу Час назад
хедшот
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52k
dima423 Час назад
Не оправдываю тех кто паркуется как мудак... Но можно пришить кидающему точно порчу имущества, и возможно покушение на убийство)
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1k
Андрей Филиппов Час назад
Красиво!))
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3k
LekS Час назад
Она в конце говорит "Э, *ля? "
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