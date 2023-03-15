Наказание за парковку на тротуаре?

1990
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Информации об этом инциденте мало, но похоже, что у кого-то случилось весеннее обострение и он/она решил выместить всё на припаркованном автомобиле. Что случилось с девушкой - история умалчивает.
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Метки: Китай Приколы аварии авто авто аварии автомобили видео дтп машина
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