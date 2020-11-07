Автомобиль лихача прилетел прямо в церковь

Как говорят свидетели, авария была ошеломляющей. "Это было как в фильме о Джеймсе Бонде! - говорит свидетель. - Еще немного, и он пробил бы встену и влетел прямо в церковь. Водителю повезло, что он выжил. Когда приехали медики, он был в плохом состоянии, им пришлось помогать ему на месте, чтобы довезти до больницы. А машине теперь придется отправиться на свалку".