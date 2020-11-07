Автомобиль лихача прилетел прямо в церковь

Камера видеонаблюдения в Грэмстауне, ЮАР, зафиксировала невероятное: автомобиль пролетел по воздуху около 30 метров и приземлился прямо в церкви - точнее, врезался в нее.
Уличная камера в городе Грэмстаун провинции Истерн-Кейп, ЮАР, зафиксировала невероятное зрелище: машина взмыла в воздух, пролетела над перекрестком с круговым движением и в облаке искр приземлилась на другой стороне, врезавшись в стену здания, которым оказалась школа колленжа Сент-Эндрю.
Чудом водитель авто не погиб: когда прибыла "скорая", он был серьезно травмирован, но оставался в сознании. Пострадавшего отвезли в местный госпиталь.
Как утверждают полицейские, за рулем авто сидел военнослужащий, находившейся в увольнении. Он превысил скорость и не справился с управлением. Скорее всего, полагает полиция, он не заметил въезд на круговое движение и на большой скорости влетел на высокий бордюр, который послужил трамплином.
Как говорят свидетели, авария была ошеломляющей. "Это было как в фильме о Джеймсе Бонде! - говорит свидетель. - Еще немного, и он пробил бы встену и влетел прямо в церковь. Водителю повезло, что он выжил. Когда приехали медики, он был в плохом состоянии, им пришлось помогать ему на месте, чтобы довезти до больницы. А машине теперь придется отправиться на свалку".
Что касается церковного здания, оно, по отзывам, мало пострадало. Это здание хорошо известно в городе. Колледж Сент-Эндрю, работающий в режиме интерната, открылся в 1855 году усилиями первого епископа Грэмстауна . Ее первым настоятелем был первый епископ Грэмстауна, преподобного Джона Армстронга, а сама церковь заработала в 1913-м.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- "Братаааааан": двое пьяных мужчин угнали Ниву и разбились на ней
- Молодежь прокатилась с ветерком: подруги засняли на видео манеру езды своего приятеля за несколько секунд до ДТП
- Эффектное ДТП с переворотом "шашечника" в Магадане обошлось без пострадавших
- Авария дня. Кадры эффектного скольжения Audi в Петербурге
- ДТП в Обнинске: один не смотрит в зеркала, другой летит, как угорелый
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...