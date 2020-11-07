FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3789 постов • 441 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Автомобиль лихача прилетел прямо в церковь

Автомобиль лихача прилетел прямо в церковь (5 фото + 1 видео)

Автор:
07 ноября 2020 18:14
Сообщество : Аварии
Метки: авария   автомобиль   автополет   история   лихач   происшествие   тише едешь-дальше будешь   церковь   
861
5
1
Камера видеонаблюдения в Грэмстауне, ЮАР, зафиксировала невероятное: автомобиль пролетел по воздуху около 30 метров и приземлился прямо в церкви - точнее, врезался в нее.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: авария   автомобиль   автополет   история   лихач   происшествие   тише едешь-дальше будешь   церковь   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Злобный Члегр 2 часа назад
Автомобиль лихача прилетел прямо в церковь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Дмитрий 55 минут назад
Полгода назад в Польше была точно такая же авария. Превышение скорости, круговое движение, головокружительный полёт и приземление на территории церкви, точнее костёла.

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
vikklu 2 часа назад
Офигеть! Я думал, что от водилы только фарш останется, который надо будет выковыривать из смятой тачки, а тут такое. Пристегнутый был, значит. Интересно, а что за марка машины?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ego sum qui sum 2 часа назад
бог послал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
zlopisec 3 часа назад
Надеюсь отпели при жизни
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Albert GER 3 часа назад
яка страна, такие и тероракты.))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Марина 3 часа назад
Господь призвал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Алекс Марина 2 часа назад
Не... показалось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Кому ты б.... пишешь?" - парень устроил скандал из-за переписки на глазах у изумленной публики (1 фото+видео) "Кому ты б.... пишешь?" - парень устроил скандал из-за переписки на глазах у изумленной публики... Эффектное ДТП с переворотом "шашечника" в Магадане обошлось без пострадавших Эффектное ДТП с переворотом "шашечника" в Магадане обошлось без пострадавших Молодежь прокатилась с ветерком: подруги засняли на видео манеру езды своего приятеля за несколько секунд до ДТП Молодежь прокатилась с ветерком: подруги засняли на видео манеру езды своего приятеля за... Авария дня. «Перевертыш» в Новом Уренгое Авария дня. «Перевертыш» в Новом Уренгое "Братаааааан": двое пьяных мужчин угнали Ниву и разбились на ней "Братаааааан": двое пьяных мужчин угнали Ниву и разбились на ней ДТП в Обнинске: один не смотрит в зеркала, другой летит, как угорелый ДТП в Обнинске: один не смотрит в зеркала, другой летит, как угорелый
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

224353



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
120 рублей за доллар: информация от экспертов опять вызвала серию инфарктов у россиян
2
516
120 рублей за доллар: информация от экспертов опять вызвала серию инфарктов у россиян
Без шума и пыли: корабль ВМС Филиппин раздавил катер с местными боевиками
2
89
Без шума и пыли: корабль ВМС Филиппин раздавил катер с местными боевиками
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Наказание ждет не всех
0
3
Наказание ждет не всех
Испытание невиновностью
1
1
Испытание невиновностью
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото)
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
6
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#животные#коронавирус#разное#на различный вкус#люди#подборка#дети#кино
#фото#интересно#дтп#авария#россия#девушки#медицина#авто авария#знаменитости#кошка
#прикол#история#прикольные#интересное#смешные#картинки#москва#в мире#искусство#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться