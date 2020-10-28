Mercedes-Benz 600 SGS Royale — уникальный лимузин, который не только удлинили, но и расширили

Немецкое ателье SGS (Styling Garage Special) на протяжении всей своей недолгой истории отличалось ярко-выраженной приверженностью к экстриму. Однако ни одна другая модель из Пиннеберга (пригород Штутгарта) не заявляла о собственной исключительности столь громко, нагло и беззастенчиво как 600 SGS Royale. Еще бы – ведь это был действительно уникальный проект по удлинению и... расширению Mercedes-Benz 560 SEL!