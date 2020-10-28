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Mercedes-Benz 600 SGS Royale — уникальный лимузин, который не только удлинили, но и расширили

Mercedes-Benz 600 SGS Royale — уникальный лимузин, который не только удлинили, но и расширили (8 фото)

Автор:
28 октября 2020 09:11
Сообщество : Автомир
Метки: mercedes   mercedes-benz   авто   автомир   автомобили   лимузин   тюнинг   
886
8
Mercedes-Benz S-класса в кузове W126 – это неоспоримый шедевр на все времена. И по качеству исполнения, и по уровню оснащения и, конечно, по дизайну. Больше всего в облике автомобиля всегда поражают выверенные пропорции.
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Метки: mercedes   mercedes-benz   авто   автомир   автомобили   лимузин   тюнинг   
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2  комментария
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15k
SolomonA 2 часа назад
А смысл расширять, если сзади не цельный диван? Так бы можно было бы спать как на кровати вытянув ноги... Шутка, если что.
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2k
☣️Месть печенегов☣️ SolomonA Полчаса назад
Ага, зачем городить лимузин, когда можно купить автобус?
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