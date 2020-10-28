Mercedes-Benz 600 SGS Royale — уникальный лимузин, который не только удлинили, но и расширили

Mercedes-Benz S-класса в кузове W126 – это неоспоримый шедевр на все времена. И по качеству исполнения, и по уровню оснащения и, конечно, по дизайну. Больше всего в облике автомобиля всегда поражают выверенные пропорции.
Не только длиннее, но и шире – вот главная фишка Mercedes-Benz 600 Royale от ателье Styling garage Special
Топовый 560 SEL при длине 5 м 16 см и ширине 1 м 82 см казался (и продолжает казаться) абсолютно идеальным. Но что такое идеал для специалистов по тюнингу? Всего лишь повод сделать его еще “более идеальным”...
В таком ракурсе разница между стандартным 560 SEL (справа) и 600 SGS Royale особенно очевидна
Немецкое ателье SGS (Styling Garage Special) на протяжении всей своей недолгой истории отличалось ярко-выраженной приверженностью к экстриму. Однако ни одна другая модель из Пиннеберга (пригород Штутгарта) не заявляла о собственной исключительности столь громко, нагло и беззастенчиво как 600 SGS Royale. Еще бы – ведь это был действительно уникальный проект по удлинению и... расширению Mercedes-Benz 560 SEL!
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На этих редких фото процесс создания Mercedes-Benz 600 Royale. По центру машины хороши видны следы распила...
Да, помимо прибавки 300 мм к габаритной длине, “Рояль” также стал шире на 200 мм! Сложно даже представить масштаб необходимых доработок. Подумайте только: капот, крыша, лобовое стекло, решетка радиатора, оптика, бампера спереди и сзади. Целая история! Ну а из того, что не видно снаружи, нужно отметить новый задний мост и расточенный до 6 литров рабочего объема V8.
...ну и телевизор – куда же без телевизора?!
Интересно как столь радикальное изменение габаритов сказалось на ходовых качествах “Рояля” – управляемости, стабильности на траектории, комфорте? Впрочем, покупателей с Ближнего Востока эти вопросы никогда особо не волновали. В 80-е местный рынок губкой впитывал все самые поразительные, дорогие и безвкусные автомобильные проекты из Европы: от шестиколесных кабриолетов Range Rover до таких вот стретчей.
В 1985-м году SGS 600 Royale стоил примерно миллион евро в переводе на сегодняшние деньги. В базовом каталожном исполнении, естественно. По слухам из шести выпущенных экземпляров три осели в коллекции Хассанала Болкиаха – тогдашнего (впрочем, как и нынешнего) султана Брунея.
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