Brabus Rocket 900 — самый агрессивный Mercedes-AMG GT63S от компании Brabus

Знакомьтесь — это Brabus Rocket 900 2021 года, обещающий поистине баллистические характеристики. Модель дополнила линейку Rocket, которую компания Brabus создает в различных кузовах Mercedes с 2006 года.
Сочетание слов Brabus и Rocket всегда означало нечто весьма волнующее, а если за базу берётся такой неординарный автомобиль, как пятидверка Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+, — становится тем более интересно. Правда, ранее «ракеты» из Ботропа были двенадцатицилиндровыми, а сейчас речь идёт о машине с битурбовосьмёркой. Но не беда: рабочий объём мотора у безумного Брабуса Rocket 900 One Of Ten был увеличен с 4,0 до 4,5 л, а прочее «колдовство» позволило поднять отдачу с заводских 639 л.с. и 900 Н/м до 900 л.с. и 1250 Н/м. Однако при инсталляции мотора в машину немцы ограничили момент на уровне 1050 Н/м ради живучести трансмиссии.
Всего Brabus построит десять таких автомобилей. Каждый будет отличаться какими-то индивидуальными деталями в отделке. Первый экземпляр серии оценён в 435 800 евро (39,47 млн рублей).
Машине подарены колёсные диски Monoblock Z (21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади), причём ради них кузов расширен на 78 мм за счёт углепластиковых арок. Нескромный сплиттер и антикрыло продувались в аэродинамической трубе. Подвеска занижена на 25 мм. Выхлопная система из нержавейки увенчана углепластиковыми патрубками.
Время разгона монстра с нуля до ста сократилось с исходных 3,2 с до 2,8 с. А разница в ускорении с места до 300 км/ч ещё заметнее. Заводской вариант справляется за 35,8 с, а 900-сильной версии от Брабуса планка в 300 км/ч покоряется за 23,9 с. Такой «семейный лифтбек» способен развить 330 км/ч, после чего сработает электронный ограничитель (дабы защитить от чрезмерного износа шины Pirelli). У заводской версии максималка равна 315 км/ч. На том же уровне срабатывал «ошейник» у 800-сильного Брабуса 800 GT 4, который проигрывает собрату «ракете» 0,1 с в ускорении до сотни.
Рост мощности мотора достигнут не только за счёт увеличения рабочего объёма, но и благодаря более крупным турбокомпрессорам, а также росту давления наддува.
В салонет серые прострочка и окантовка на чёрных коже и алькантаре. На спинках кресел — беджики Brabus Masterpiece, на дверях и сиденьях — стёганый рисунок в виде герба.
Ну а пока тюнинг-ателье развлекаются, от самого Мерседеса мы ждём супергибрид AMG GT 73 с отдачей свыше восьмисот сил.
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