Brabus Rocket 900 — самый агрессивный Mercedes-AMG GT63S от компании Brabus

Время разгона монстра с нуля до ста сократилось с исходных 3,2 с до 2,8 с. А разница в ускорении с места до 300 км/ч ещё заметнее. Заводской вариант справляется за 35,8 с, а 900-сильной версии от Брабуса планка в 300 км/ч покоряется за 23,9 с. Такой «семейный лифтбек» способен развить 330 км/ч, после чего сработает электронный ограничитель (дабы защитить от чрезмерного износа шины Pirelli). У заводской версии максималка равна 315 км/ч. На том же уровне срабатывал «ошейник» у 800-сильного Брабуса 800 GT 4, который проигрывает собрату «ракете» 0,1 с в ускорении до сотни.