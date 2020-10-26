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Brabus Rocket 900 — самый агрессивный Mercedes-AMG GT63S от компании Brabus

Brabus Rocket 900 — самый агрессивный Mercedes-AMG GT63S от компании Brabus (23 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2020 14:59
Сообщество : Автомир
Метки: brabus   mercedes   mercedes-amg   авто   автомир   автомобили   автотюнинг   тюнинг   
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Знакомьтесь — это Brabus Rocket 900 2021 года, обещающий поистине баллистические характеристики. Модель дополнила линейку Rocket, которую компания Brabus создает в различных кузовах Mercedes с 2006 года.

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Метки: brabus   mercedes   mercedes-amg   авто   автомир   автомобили   автотюнинг   тюнинг   
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8  комментариев
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33k
dima423 3 часа назад
ну че сказать... окуенный мерс)
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fanatik115 56 минут назад
я так и не понял, эти Брабусы чем-то лучше Лады Приора?
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Uron fanatik115 47 минут назад
Ой, о чем тут говорить? Вы сравните скока продано Приор и этиз Брабусов.
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2k
Дмитрий Час назад
ага видели мы намедни, как один блохер своего акуленка за 13 лямов спалил в чистом поле. ))))
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1k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Ну, пофоткали, можно сжигать!
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33k
Андрей Бертон Свирепый Бамбр Час назад
Ссылка www.youtube.com
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arek14 Свирепый Бамбр 50 минут назад
Пердак себе сожги от зависти.
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Свирепый Бамбр arek14 8 минут назад
Во, обиженный отметился. )))
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