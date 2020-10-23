"Хочу быть Мерседесом!", — автомобили, которые скопировали немецкий дизайн

И с первого, и даже со второго взгляда в этом автомобиле видишь именно "Геландеваген", а не какой-то там "Пекин-BJ80". Да, работа по копированию проделана скрупулезная. До звания брата-близнеца восьмидесятке не хватает только решетки радиатора с трехлучевой звездой. В остальном же все на уровне.



Причем если "пекины" первых лет выпуска оснащалась дохленькими лицензионными "четверками" Nissan, то на BJ80 нынешнего года стоит 3-литровый V6 и 8-ступенчатый "автомат". Цена, кстати, тоже отнюдь не демпинговая – 350 тысяч юаней или 44 тысячи евро.