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"Хочу быть Мерседесом!", — автомобили, которые скопировали немецкий дизайн

"Хочу быть Мерседесом!", — автомобили, которые скопировали немецкий дизайн (8 фото)

Автор:
23 октября 2020 08:47
Сообщество : Автомир
Метки: mercedes   авто   автодизайн   автомир   автомобили   дизайн   копия   плагиат   
637
8
Все, наверное, слышали, что когда в начале 80-х на рынке появились "Жигули" седьмой модели, за характерную массивную решетку радиатора облитую хромом машина сразу же получила прозвище ХБМ – то есть Хочу Быть Мерседесом.
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Метки: mercedes   авто   автодизайн   автомир   автомобили   дизайн   копия   плагиат   
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12k
homerchik Час назад
"Хочу быть Мерседесом!", — автомобили, которые скопировали немецкий дизайн
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1k
Outcast Полчаса назад
Я думал что 2107 скопировали с 2105 а та реинкарнация фиат 125 который идёт от фиат 124 от которого идёт ваз
Я думал что 2107 скопировали с 2105 а та реинкарнация фиат 125 который идёт от фиат 124 от которого идёт ваз
Я думал что 2107 скопировали с 2105 а та реинкарнация фиат 125 который идёт от фиат 124 от которого идёт ваз
Я думал что 2107 скопировали с 2105 а та реинкарнация фиат 125 который идёт от фиат 124 от которого идёт ваз
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3k
magic32 Полчаса назад
на этом даже Шумахер ездил
на этом даже Шумахер ездил
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31k
Элек Мек Полчаса назад
"Хочу быть Мерседесом!", — автомобили, которые скопировали немецкий дизайн
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3k
Петр Элек Мек 15 минут назад
Мыло, при чем в него ставили родные агрегаты по началу, хотя он заднеприводный с подключаемым передним мостом.
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59
чокнутый Элек Мек 14 минут назад
а у них раньше была ходовая вся мерсовская и дрыгатель ставили тоже от мерса, но уже на поздних идет все корейское, а сборка нынче говно
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12k
aalexey3 56 минут назад
На лесопарковом шоссе в Тольятти снимали.
За 40 лет там даже столбы не поменяли...

https://yandex.ru/maps/-/CCQ~FHx61Chttps://yandex.ru/maps/-/CCQ~FHx61C
На лесопарковом шоссе в Тольятти снимали. За 40 лет там даже столбы не поменяли...
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3k
magic32 aalexey3 Полчаса назад
"На лесопарковом шоссе в Тольятти снимали. За 40 лет там даже столбы не поменяли..." - эх, умели раньше столбы делать
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2k
SSD Час назад
А это - БМВ тогда)))
А это - БМВ тогда)))
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291
Алёха SSD 56 минут назад
тогда "Копейка" - это "Одноглазый")))
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