"Хочу быть Мерседесом!", — автомобили, которые скопировали немецкий дизайн

Все, наверное, слышали, что когда в начале 80-х на рынке появились "Жигули" седьмой модели, за характерную массивную решетку радиатора облитую хромом машина сразу же получила прозвище ХБМ – то есть Хочу Быть Мерседесом.
Впрочем, на фоне автомобилей других марок, беззастенчиво слизывавших "мерседесовский" стиль, хромированная решетка на классике это так – невинная шалость...
Bamin BM2022A
Удивительная китайская копия Mercedres-Benz W123 нелегально сделанная из... внедорожника Beijing BJ212, который в свою очередь создавался на узлах и агрегатах УАЗ-469. Если приглядеться к задней части "Бамина" можно заметить, что это вовсе не седан, а настоящий пикап. Чего только на свете не бывает...
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Geely CK
Основатель "Джили" Ли Шуфу всегда мечтал о "мерседесах". И когда только начинал бизнес на ремонте холодильников, и когда стал миллиардером, а попутно и крупнейшим в мире частным акционером Mercedes-Benz. Дизайнеры Geely очевидно знали о пристрастиях шефа, поэтому создавая компактный седан CK не устояли перед соблазном приделать к нему фары а-ля С-класс в кузове W204. В комплекте с хромированной решеткой радиатора сходство еще более очевидно.
BYD F8/S8
Сзади этот купе-кабриолет напоминает скорее Renault Megane CC или Opel Astra Twin Top, зато спереди китаец до невозможности копирует CLK-класс. Самое смешное – фокус не сработал. Даже покупатели из КНР понимали – физиономия а-ля Mercedes-Benz не делает бричку настоящим "Мерседесом". Продажи купе-кабриолета в 2009-м составили... жалкие 85 штук. Вскоре после этого выпуск нелегальной копии свернули.
KIA Opirus
Если вы думаете, что только китайцы занимались бессовестной "копи-пастой", то взгляните на Kia Opirus, который так страстно хотел всеобщего внимания и любви, что бессовестно косил под Е-класс в кузове W211 и немного под Jaguar S-type. Даже удивительно, что несмотря на откровенный плагиат в Mercedes-Benz не стали таскать корейцев по судам. "Опирус" спокойно выпускался на протяжении семи лет. Видимо в нулевых годах немцы еще не видели в Сеуле прямой и явной угрозы.
Beijing BJ80
И с первого, и даже со второго взгляда в этом автомобиле видишь именно "Геландеваген", а не какой-то там "Пекин-BJ80". Да, работа по копированию проделана скрупулезная. До звания брата-близнеца восьмидесятке не хватает только решетки радиатора с трехлучевой звездой. В остальном же все на уровне.
Причем если "пекины" первых лет выпуска оснащалась дохленькими лицензионными "четверками" Nissan, то на BJ80 нынешнего года стоит 3-литровый V6 и 8-ступенчатый "автомат". Цена, кстати, тоже отнюдь не демпинговая – 350 тысяч юаней или 44 тысячи евро.
Причем если "пекины" первых лет выпуска оснащалась дохленькими лицензионными "четверками" Nissan, то на BJ80 нынешнего года стоит 3-литровый V6 и 8-ступенчатый "автомат". Цена, кстати, тоже отнюдь не демпинговая – 350 тысяч юаней или 44 тысячи евро.
Yantai Suchi YTK
Производитель автобусов из провинции Шандунь не стал заморачиваться в попытках создать оригинальный дизайн для электрического вэна. Китайцы рассудили предельно трезво – если люди любят Mercedes-Benz, люди полюбят и его пиратскую копию. Так что вы, наверное, уже поняли, что это ни разу не "Спринтер"...
Link Tour K-one
Еще один китайчонок, одетый и причесанный как европеец. Вернее, почти как европеец. "Кей-уан", кстати, тоже электромобиль – это видно по сплошной "решетке" радиатора без прорезей. Ну а дизайн – а-ля А-класс в кузове W176. Жаль только колесики подкачали – слишком уж сиротливо они смотрятся в массивных арках.
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