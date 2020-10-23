Невнимательная автомобилистка не пропустила быстрого водителя

В Железнодорожном районе Ульяновска на пересечении улиц Хрустальная и Варейкиса женщина за рулем Daewoo Nexia при повороте не пропустила Mitsubishi Outlander
От удара Mitsubishi отлетел на встречный Kia Sorento.
От удара Mitsubishi отлетел на встречный Kia Sorento.
Водителю Mitsubishi понадобилась помощь медиков. Его доставили в больницу. После осмотра врачи отпустили потерпевшего домой.
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