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Невнимательная автомобилистка не пропустила быстрого водителя

Невнимательная автомобилистка не пропустила быстрого водителя (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2020 11:57
Сообщество : Аварии
Метки: mitsubishi   авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   
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В Железнодорожном районе Ульяновска на пересечении улиц Хрустальная и Варейкиса женщина за рулем Daewoo Nexia при повороте не пропустила Mitsubishi Outlander
От удара Mitsubishi отлетел на встречный Kia Sorento.

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Метки: mitsubishi   авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   
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1k
Свирепый Бамбр 39 минут назад
Знатно летел
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71k
Я Только спросить. 49 минут назад
Быстро едешь медленно несут..
Быстро едешь медленно несут..
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56k
Viktor 49 минут назад
А всё она, скорость! Тётка канешн тоже курица, но на Mitsubishi чувак ехал бы нормально, может всё и разрулилось!
Киавода жалко - пострадал не за хрен собачий.
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9k
Олегbl4 56 минут назад
Своячка в угол!
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