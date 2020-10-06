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Авария дня. Страшное ДТП с тремя погибшими в Новгородской области

Авария дня. Страшное ДТП с тремя погибшими в Новгородской области (5 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2020 11:35
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   смертельное дтп   
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В Малой Вишере на перекрестке улиц Мира и Новгородской 38-летняя женщина за рулем Volkswagen Polo проигноривала знак "Движение без остановки запрещено" и столкнулась с Skoda Rapid. От удара "Шкоду" отбросило на встречный Mitsubishi Pajero.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   смертельное дтп   
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4k
Александр День назад
Одна тварь по своему незнанию забрала 3 жизни.
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357k
Алексей День назад
шкода летела на встречу смерти. знак 40 а он летит. и он нарушил и баба нарушила
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357k
Алексей 3 часа назад
интересно кто эти 4 дауна которые минус поставили? те кто летает там где ограничение или те кто на знак уступи дорогу не смотрит
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15k
nobody® День назад
Знак 40? Пофиг! Уходим в горизонт! 20? Не, не видели... Херакс!
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2k
ImNIK День назад
По ходу в шкоде ни кто кроме ребенка не был пристегнут. Боковой удар был сильный а фронтальный не то что-бы очень. Пространство у передних и задних пассажиров есть. Пристегивайтесь господа, не все на дороге в вашей власти.
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49k
pynh День назад
Йоптваюмать.
О хосподи нихрена себе, е-мае. Лять...

велик и могуч русский язык
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6k
Вася День назад
ограничение знак 40 висел. гавно давило под 80
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4k
Roman Вася День назад
20
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570
Денис Федоров День назад
Тупая обезьяна...Интересно откуда у нее права...
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35k
Нанук Паналык День назад
Да как так то?
Вроде и скорость не очень и удар не сильный а в шкоде все!
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3k
ayekaramba Нанук Паналык День назад
Моя мысль - непристегнутые были
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