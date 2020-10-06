В Малой Вишере на перекрестке улиц Мира и Новгородской 38-летняя женщина за рулем Volkswagen Polo проигноривала знак "Движение без остановки запрещено" и столкнулась с Skoda Rapid. От удара "Шкоду" отбросило на встречный Mitsubishi Pajero.
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На месте происшествия скончались три человека из "Шкоды" — 33-летний водитель и две пенсионерки в возрасте 62 и 68 лет. С ними ехал ещё шестилетний мальчик, его госпитализировали вместе с пассажиром "Фольксвагена".
Присутствует ненормативная лексика!
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О хосподи нихрена себе, е-мае. Лять...
велик и могуч русский язык
Вроде и скорость не очень и удар не сильный а в шкоде все!