Минивэн с детьми перевернулся в Хабаровске: никто не пострадал

Водиетель минивэна Honda Stepwgn пересекая улицу Клубную не уступил дорогу и столкнулся с Toyota Prius. От удара автомобиль виновника перевернулся на крышу. Никто из людей не пострадал.
Водитель Honda Stepwgn вез своих сыновей 4 и 12 лет
— Перекресток тут не очень хороший, видимость оставляет желать лучшего. Я его поэтому и заметил в последний момент, тут кусты, деревья, столбы, знаки. Еду по главной, он с правой стороны выезжает на перекресток прямо передо мной. Я по тормозам, ударяю его в бок, его уносит, он опрокидывается. Сразу выбежал к нему, чтобы из машины вытащить. У него тоже дети в машине были, не пострадали, — рассказал 34-летний водитель Prius.
Примерно то же самое рассказал и второй шофер. Он не смог внятно объяснить, почему не выполнил требование знака "Уступите дорогу". Мужчина признавал вину и говорил, что его полис ОСАГО решит все сложности оппонента.
— Я вообще не понял, как произошло. Еду спокойно, слышу визг тормозов и сразу удар. Видимо, рулем инстинктивно дернул, машина на бок завалилась, потом на крышу, погнул знак дорожный. Первая мысль — про детей. С ними все в порядке, выбрались, врачи не потребовалось. Отправил в гости, сейчас занимаюсь оформлением аварии, — объяснил 36-летний водитель микроавтобуса.
— Я вообще не понял, как произошло. Еду спокойно, слышу визг тормозов и сразу удар. Видимо, рулем инстинктивно дернул, машина на бок завалилась, потом на крышу, погнул знак дорожный. Первая мысль — про детей. С ними все в порядке, выбрались, врачи не потребовалось. Отправил в гости, сейчас занимаюсь оформлением аварии, — объяснил 36-летний водитель микроавтобуса.
Признаков опьянения полицейские у шоферов не нашли. Страховка на машину была и у второго участника событий, проблем с документами не имелось. Виновником ДТП автоинспекторы назвали шофера Stepwgn — как не пропустившего транспортное средство, движущееся по главной дороге.
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Метки: авария авто авто авария видео дтп не уступил
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Если есть знак уступи дорогу остановись и убедись что никого нет.При чем тут видимость,тот водитель прет как танк.