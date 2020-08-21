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Минивэн с детьми перевернулся в Хабаровске: никто не пострадал

Минивэн с детьми перевернулся в Хабаровске: никто не пострадал (6 фото + 1 видео)

Автор:
21 августа 2020 14:54
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   
277
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Водиетель минивэна Honda Stepwgn пересекая улицу Клубную не уступил дорогу и столкнулся с Toyota Prius. От удара автомобиль виновника перевернулся на крышу. Никто из людей не пострадал.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   
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7  комментариев
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7k
Cornho 23 часа назад
Ну, тут даже комментировать нечего. Всё обычно и скучно. Те же "мастера", те же праворукие помойки.
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2k
Serge Novikoff Cornho 21 час назад
Тот же Бивис, которого япы в детстве снасильничали... Или Батхед?
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10k
_Aleks_ День назад
Под "уступите дорогу" так уверенно выезжать...
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935
Саня День назад
Перекресток тут не очень хороший, видимость оставляет желать лучшего.

Если есть знак уступи дорогу остановись и убедись что никого нет.При чем тут видимость,тот водитель прет как танк.
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4k
Вася День назад
охх.. дороги и дураки
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71k
Обходчик. День назад
Вот видите как важно пристегиваться..
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