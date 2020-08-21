Минивэн с детьми перевернулся в Хабаровске: никто не пострадал

— Перекресток тут не очень хороший, видимость оставляет желать лучшего. Я его поэтому и заметил в последний момент, тут кусты, деревья, столбы, знаки. Еду по главной, он с правой стороны выезжает на перекресток прямо передо мной. Я по тормозам, ударяю его в бок, его уносит, он опрокидывается. Сразу выбежал к нему, чтобы из машины вытащить. У него тоже дети в машине были, не пострадали, — рассказал 34-летний водитель Prius.