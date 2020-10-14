Toyota Mirai — новый экологичный автомобиль Папы Франциска

Водородно-электрический автомобиль Toyota Mirai - первый экологический папамобиль в спецгараже Ватикана. Два экземпляра модели были специально подготовлены для Папы Франциска по просьбе Конференции японских епископов и будут использоваться главой католической церкви в ноябре во время визита понтифика в азиатскую страну.
Построенный на той же платформе, что и гибрид Prius, Mirai претерпел ряд модификаций для функции папамобиля. Кузов удлинили на 21 см и установили специальную конструкцию в задней части, что увеличило общую высоту сборки до 2,7 м (почти на 1,17 м больше, чем у серийной машины).
Нынешний Папы, отказался от бронированных автомобилей, поэтому гибрид Toyota не имеет баллистической защиты и имеет лишь своего рода лобовое стекло в конструкции, построенной для того, чтобы перевозить Папу.
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О доработках механической сборки папамобиля Mirai не сообщают. Серийный автомобиль оборудован электродвигателем мощностью 152 л.с., аккумуляторы которого не требуют внешней подзарядки и питаются от водородного топливного элемента, что гарантирует запас хода модели более 500 км.
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