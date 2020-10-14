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Toyota Mirai — новый экологичный автомобиль Папы Франциска

Toyota Mirai — новый экологичный автомобиль Папы Франциска (8 фото)

Автор:
14 октября 2020 09:28
Сообщество : Автомир
Метки: Mirai   Toyota Mirai   toyota   Франциск   авто   автомир   папа римский   папамобиль   
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Водородно-электрический автомобиль Toyota Mirai - первый экологический папамобиль в спецгараже Ватикана. Два экземпляра модели были специально подготовлены для Папы Франциска по просьбе Конференции японских епископов и будут использоваться главой католической церкви в ноябре во время визита понтифика в азиатскую страну.
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Метки: Mirai   Toyota Mirai   toyota   Франциск   авто   автомир   папа римский   папамобиль   
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3  комментария
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25k
Игорь День назад
ОМГ! Что за тенденция - делать авто "будущего" такими уродскими внешне?
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kappaneed Игорь День назад
Это не авто будущего, это папамобиль, дизайн не изменен, японцы не хотят, что бы папа рассекал на бензиновом или газовом мобиле
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18k
shevanez День назад
ПОПАмобиль???
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