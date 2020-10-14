Toyota Mirai — новый экологичный автомобиль Папы Франциска

Построенный на той же платформе, что и гибрид Prius, Mirai претерпел ряд модификаций для функции папамобиля. Кузов удлинили на 21 см и установили специальную конструкцию в задней части, что увеличило общую высоту сборки до 2,7 м (почти на 1,17 м больше, чем у серийной машины).