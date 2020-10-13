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Mercedes-Benz 190E от Brabus, который можно было взять в прокате

Mercedes-Benz 190E от Brabus, который можно было взять в прокате (6 фото)

Автор:
13 октября 2020 08:49
Сообщество : Автомир
Метки: brabus   mercedes   mercedes-benz   авто   автомир   автотюнинг   прокат авто   тюнинг   
1084
6
Обычно прокатные автомобили выглядят удручающе. Базовые как правило комплектации, дохленькие моторчики, незатейливая палитра цветов кузова. Страшнее только каршеринг...
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Метки: brabus   mercedes   mercedes-benz   авто   автомир   автотюнинг   прокат авто   тюнинг   
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Том Сойер 2 дня назад
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Отличный пост! И автомобили - отличные!!!
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