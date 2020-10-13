Mercedes-Benz 190E от Brabus, который можно было взять в прокате

Основатель «Брабуса» Бодо Бушманн был сыном успешного «мерседесовского» дилера. С деньгами и со вкусом у него все было хорошо. Ну и с чувством юмора тоже. Именно поэтому личный Porsche Бодо часто оказывался на клиентской парковке дилерского центра Mercedes-Benz Бушманна-старшего.



Папаша терпел только до известной поры, а потом в открытую заявил отпрыску, мол, если тот хочет и впредь парковаться на том же месте, то пусть для начала сменит «Порше» на «Мерседес-Бенц».