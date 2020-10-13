Mercedes-Benz 190E от Brabus, который можно было взять в прокате

Обычно прокатные автомобили выглядят удручающе. Базовые как правило комплектации, дохленькие моторчики, незатейливая палитра цветов кузова. Страшнее только каршеринг...
Правда во второй половине 60-х фирма Hertz закупила для своего парка заряженные Mustang GT350. Машины стали настоящей легендой и теперь пользуются особым спросом среди коллекционеров. В 80-х успех «Хертца» и «Форда» решили провернуть по другую, по нашу стало быть, сторону океана. Силы объединили прокатная контора Sixt и немецкое тюнинг-ателье Brabus.
Бодо Бушманн – основатель и владелец Brabus
Основатель «Брабуса» Бодо Бушманн был сыном успешного «мерседесовского» дилера. С деньгами и со вкусом у него все было хорошо. Ну и с чувством юмора тоже. Именно поэтому личный Porsche Бодо часто оказывался на клиентской парковке дилерского центра Mercedes-Benz Бушманна-старшего.
Папаша терпел только до известной поры, а потом в открытую заявил отпрыску, мол, если тот хочет и впредь парковаться на том же месте, то пусть для начала сменит «Порше» на «Мерседес-Бенц».
Папаша терпел только до известной поры, а потом в открытую заявил отпрыску, мол, если тот хочет и впредь парковаться на том же месте, то пусть для начала сменит «Порше» на «Мерседес-Бенц».
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Мечта Бодо Бушманна о быстрых "мерседесах" стала реальностью
Надо сказать Бодо уже замышлял что-то подобное. Просто продавать машины ему не улыбалось, а вот заняться улучшением динамических характеристик стоковых «мерседесов» представлялось идей куда более интригующей. Собственную фирму он организовал в 1977-м. В названии соединились начальные слоги фамилий – его собственной и приятеля Клауса Бракмана. Получилось неплохо – Brackman + Buschmann трансформировались в Brabus.
Сначала компания Бодо работала при дилерском центре Бушманна-старшего. Но дела бодро шли в гору и скоро Brabus переехал в новый салон. Автомобильный тюнинг на рубеже 80-х в Германии расцветал буйным цветом. Одной только доводкой «мерседесов» занимались десятки компаний, но подняться над толпой в итоге удалось единицам.
Сначала компания Бодо работала при дилерском центре Бушманна-старшего. Но дела бодро шли в гору и скоро Brabus переехал в новый салон. Автомобильный тюнинг на рубеже 80-х в Германии расцветал буйным цветом. Одной только доводкой «мерседесов» занимались десятки компаний, но подняться над толпой в итоге удалось единицам.
Специально подготовленные для прокатной конторы Sixt 190-е ждут своих клиентов
Причем, если AMG прославился во многом благодаря успехам в гонках, то Brabus известной на всю страну сделала именно, тот самый контракт с прокатной конторой.
Бодо Бушманн договорился с Эриком Сикстом, генеральным директором Sixt Autovermietung GmbH, о поставке 500 тюнингованных Mercedes-Benz 190E. И, вполне возможно, это была сделка века для основателя Brabus.
Бодо Бушманн договорился с Эриком Сикстом, генеральным директором Sixt Autovermietung GmbH, о поставке 500 тюнингованных Mercedes-Benz 190E. И, вполне возможно, это была сделка века для основателя Brabus.
Можно представить удивление клиентов, когда вместо скучного стокового седана им выкатывали красный Mercedes-Benz 190E с полным комплектом тюнинговых фишек того времени: черная дехромированная решетка, литье-паутинка от Rial, аэродинамический обвес, подспортивленный салон и чуть нагретая 2,6-литровая «шестерка».
Разумеется, градус тюнинга прокатных 190-го от Brabus был весьма умеренным. Чтобы уложиться в разумную цену и не распугать страховые фирмы. В любом случае, несколько сотен красных «брабусов» со своей миссией справились блестяще. Такого мощного народного пиара в то время ещё совсем молодая фирма из Боттропа не получала!
Разумеется, градус тюнинга прокатных 190-го от Brabus был весьма умеренным. Чтобы уложиться в разумную цену и не распугать страховые фирмы. В любом случае, несколько сотен красных «брабусов» со своей миссией справились блестяще. Такого мощного народного пиара в то время ещё совсем молодая фирма из Боттропа не получала!
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