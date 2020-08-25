На продажу выставили Brabus E V12 — один из самых быстрых седанов в мире

Компания Brabus создала настоящего монстра на базе Mercedes-Benz E-Class W212 2009 года. Знаменитый E V12 тогда поразил своими невероятными характеристиками, благодаря которым он попал в Книгу рекордов как самый быстрый седан в мире. Сегодня британский дилер Hexagon Classics выставил на продажу этот уникальный седан.
Всего было выпущено десять автомобилей Brabus E V12. За уникальный спорткар просят 149 500 фунтов стерлингов, что почти на две трети меньше, чем в момент его приобретения.
Специалисты Brabus использовали в качестве основы седан Mercedes-Benz четвертой генерации и превратили его в один из наиболее производительных автомобилей на земле. Brabus E V12 приводится в движение 6,3-литровым V12, оснащенным двумя турбокомпрессорами. Такая силовая установка способна развивать мощность 800 л.с. и 1420 Нм крутящего момента, но на автомобилях было установлено электронное ограничение на отметке 1100 Нм. Роль трансмиссии выполняет усиленный 5-ступенчатый «автомат», передающий тягу на заднюю ось через дифференциал повышенного трения.
Одному из экземпляров Brabus E V12 на базе седана W211 в ходе заезда Нардо удалось разогнаться до 365,7 км/ч. Для товарных экземпляров была заявлена максимальная скорость 370 км/ч. С места до 100 км/ч автомобиль разгонялся за 3,5 секунды, а отметки 200 км/ч автомобиль достигал через 9,9 секунды. На разгон до 300 км/ч Brabus E V12 тратит 23,9 секунды.
Автомобиль получил специальный углепластиковый аэродинамический обвес, расширявший ширину машины на 36 миллиметров, а высококлассное сцепление с трассой обеспечивали 19-дюймовые колеса Monoblock Q. Также стоит отметить, что задние колеса были прикрыты аэродинамическими накладками.
Brabus выпустил всего 10 экземпляров E V12 и стоимость каждого из них составляла около полумиллиона евро (примерно 44 млн рублей). Автомобиль, выставленный на продажу, проехал всего лишь 6599 километров и предлагается за 149 500 фунтов стерлингов (около 14,6 млн рублей).
Фото взяты с сайта hexagonclassics.com
Источник:
Ссылки по теме:
- Американцы превратили классический Mercedes-Benz в безумный кастом
- Mercedes-Benz Autosalon 2000 Super Sport 1987 "Майами стайл" на продажу
- Феномен из 90-х: Mercedes-Benz ML Brabus 7.3S
- Этот Mercedes G-класса можно перевозить на вертолете и он выставлен на продажу
- Mercedes-Benz W140 Brabus 7.3S - Он такой один
0
Новости партнёров
Загрузка...