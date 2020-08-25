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На продажу выставили Brabus E V12 — один из самых быстрых седанов в мире

На продажу выставили Brabus E V12 — один из самых быстрых седанов в мире (20 фото)

Автор:
25 августа 2020 10:16
Сообщество : Автомир
Метки: brabus   mercedes   mercedes-benz   авто   автотюнинг   мощность   найдено на ebay   тюнинг   
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Компания Brabus создала настоящего монстра на базе Mercedes-Benz E-Class W212 2009 года. Знаменитый E V12 тогда поразил своими невероятными характеристиками, благодаря которым он попал в Книгу рекордов как самый быстрый седан в мире. Сегодня британский дилер Hexagon Classics выставил на продажу этот уникальный седан.

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Метки: brabus   mercedes   mercedes-benz   авто   автотюнинг   мощность   найдено на ebay   тюнинг   
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3  комментария
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366
bad-bubble День назад
Хач стайл)
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−72
vasya 17 часов назад
и кто такую х.у.й.н.ю замастырил, явно не мерседес
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2k
Enotko Ytko День назад
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