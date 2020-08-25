На продажу выставили Brabus E V12 — один из самых быстрых седанов в мире

Специалисты Brabus использовали в качестве основы седан Mercedes-Benz четвертой генерации и превратили его в один из наиболее производительных автомобилей на земле. Brabus E V12 приводится в движение 6,3-литровым V12, оснащенным двумя турбокомпрессорами. Такая силовая установка способна развивать мощность 800 л.с. и 1420 Нм крутящего момента, но на автомобилях было установлено электронное ограничение на отметке 1100 Нм. Роль трансмиссии выполняет усиленный 5-ступенчатый «автомат», передающий тягу на заднюю ось через дифференциал повышенного трения.