В Старом Осколе молодой мотоциклист спровоцировал ДТП с «Запорожцем»: пострадали пешеходы

На проспекте Угарова в Старом Осколе 17-летний мотоциклист подрезал ЗАЗ-965А. 27-летний водитель раритетного автомобиля, пытаясь избежать столкновения, вылетел на пешеходную зону и сбил двух человек.
В результате столкновения 52-летняя женщина и 51-летний мужчина получили травмы.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Мотоавария в тоннеле на Третьем транспортном кольце в Москве
- Видео момента аварии блогера Diablo R1 с видеорегистратора патрульной машины
- Авария дня. В Красноярске в ДТП погиб мотоциклист
- Разворот на МКАД через разрыв в отбойнике и столкновение с мотоциклистом
- Авария дня. В Екатеринбурге пьяный водитель проехал на красный и сбил мотоциклистов
Метки: авария авто авто авария видео дтп заз запорожец мотоциклист
22
Понравилось22
Новости партнёров
Загрузка...
(С) Вожди Атлантиды (Warlords Of Atlantis, 1978)
Для тех, кто помнит!
Живой Горбатый! В наш век! Да не на огороде ржавеющий! Да ещё и своим ходом! Да ещё и каким!
Жаль дедушку, но думаю, починят. За ним приглядывали, явно энтузиасты своего дела.
А водитель запора - more dark, нарушивший ПДД и, тем самым, со собственной инициативе, покалечивший людей.
P.S.: И "Запорожец" жалко - раритетная машинка...