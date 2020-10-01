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В Старом Осколе молодой мотоциклист спровоцировал ДТП с «Запорожцем»: пострадали пешеходы

В Старом Осколе молодой мотоциклист спровоцировал ДТП с «Запорожцем»: пострадали пешеходы (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2020 12:22
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   заз   запорожец   мотоциклист   
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На проспекте Угарова в Старом Осколе 17-летний мотоциклист подрезал ЗАЗ-965А. 27-летний водитель раритетного автомобиля, пытаясь избежать столкновения, вылетел на пешеходную зону и сбил двух человек.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   заз   запорожец   мотоциклист   
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16  комментариев
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32k
AGM 9 часов назад
Мотоциклист сделал херню, но и запор похоже на своей максмальной скорости ехал
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2k
Voland AGM 9 часов назад
так-то у него 90км/ч максималочка)) Правда, на такой скорости, он превращается в филиал ада на Земле
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1k
Cool Pool 2 часа назад
мотоциклер, как это у них обычно заведено, с места ДТП - тю-тю?!
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3k
Курык Марий 2 часа назад
"Живая плакодерма! В наш век!"
(С) Вожди Атлантиды (Warlords Of Atlantis, 1978)
Для тех, кто помнит!


Живой Горбатый! В наш век! Да не на огороде ржавеющий! Да ещё и своим ходом! Да ещё и каким!
Жаль дедушку, но думаю, починят. За ним приглядывали, явно энтузиасты своего дела.
Ссылка youtu.be
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43k
Ибака Грозный 3 часа назад
Роговатовские-они такие....
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11k
Объект реальности 6 часов назад
теперь за раритет хер расплатится.
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288
Дмитрий 6 часов назад
Такой раритет загубили! Дыбилы, мля!
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1k
Дмитрий Богданов 7 часов назад
В ПДД написано, применить экстренное торможение, не меняя направление движения. Соблюдайте!
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197
Alex122 Дмитрий Богданов 47 минут назад
Правоприменительную практику сначала почитайте - потом советуйте при угрозе ДТП с мотоциклистом экстренно тормозить и не менять траекторию движения.
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1k
Алексей 8 часов назад
Давить надо было суку, давить.
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25k
Fat Lynx 9 часов назад
Мотоциклист - питор слепошарый... башкой надо крутить, а не в зеркала смотреть! Ну и само собой заранее думать, куда ехать собираешься, чтоб вот таких кульбитов не делать...
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1k
Дмитрий 9 часов назад
Мотоциклист рисковал, по сути, своей жизнью и чужим железом.
А водитель запора - more dark, нарушивший ПДД и, тем самым, со собственной инициативе, покалечивший людей.
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1k
Alexander Дмитрий 7 часов назад
Вы путаете теплое с мягким и путаетесь в причинно-следственной связи. Грубое нарушение ПДД мотоциклистом повлекло за собой такие последствия.
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26k
EvilHomer Дмитрий 7 часов назад
Что нарушил водитель ЗАЗа? У ЗАЗ с завода, при торможении, машину несет в рандомную сторону.
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9k
ЕвгенийДончак 9 часов назад
Лучше-бы уж 3,14-дора хрустящего раскатал, чем людей покалечил.

P.S.: И "Запорожец" жалко - раритетная машинка...
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55k
Опиум для народа ЕвгенийДончак 9 часов назад
Будет так ездить-,надеюсь,не доживёт до своего 18-летия.
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