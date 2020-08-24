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Вот что получается, когда авиатор создает автомобиль

Вот что получается, когда авиатор создает автомобиль (6 фото)

Автор:
24 августа 2020 08:52
Сообщество : Автомир
Метки: Martin 100   авто   автодизайн   автомир   автомобили   аэродинамика   ретро авто   
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Этот аппарат появился в 1928 году и для своего времени был очень необычным. Фактически, Martin 100 – один из первых в мире автомобилей с кузовом понтонного типа. Мода на аэродинамический стиль придет спустя лет десять.

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Метки: Martin 100   авто   автодизайн   автомир   автомобили   аэродинамика   ретро авто   
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