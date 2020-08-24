Вот что получается, когда авиатор создает автомобиль

Этот аппарат появился в 1928 году и для своего времени был очень необычным. Фактически, Martin 100 – один из первых в мире автомобилей с кузовом понтонного типа. Мода на аэродинамический стиль придет спустя лет десять.
Необычная, похожая на фюзеляж самолёта форма кузова «Мартина» появилась неспроста. Машину создала фирма «Martin Aircraft Company». Её профильной деятельностью была авиация, поэтому у них даже машина, над которой работал инженер Джеймс Мартин, была похожа на аэроплан.
Арки задних колёс полностью закрыты щитками, явно выступающих элементов у машины нет. Здесь всё сделано для снижения аэродинамического сопротивления и веса машины. Кузов сделан из алюминия. Кстати, при проектировании кузова широко применялись идеи авиатора Пауля Ярая, также приложившего руку к созданию Татры-77.
Двигатель установлен в корме. Это рядный четырёхцилиндровый карбюраторный мотор мощностью около 45 л.с. Привод на задние колёса, коробка передач механическая, трёхступенчатая.
Небольшой вес и хорошая аэродинамика позволяли «Мартину» набирать максимальную скорость в 105 миль /час, хотя заявленная была несколько больше. Это был хороший на то время результат, с учетом не очень мощного мотора.
Небольшой вес и хорошая аэродинамика позволяли «Мартину» набирать максимальную скорость в 105 миль /час, хотя заявленная была несколько больше. Это был хороший на то время результат, с учетом не очень мощного мотора.
Салон здесь рассчитан на четверых человек. Попасть внутрь можно через единственную дверь по правому борту. Всё как в самолёте.
В задней части машины предусмотрен отопитель, а летом можно приоткрыть ветровое стекло. Боковые стёкла в передней части машины можно опустить вниз, предусмотрен стеклоподъемник.
В задней части машины предусмотрен отопитель, а летом можно приоткрыть ветровое стекло. Боковые стёкла в передней части машины можно опустить вниз, предусмотрен стеклоподъемник.
В 1932 году Martin 100 был представлен на автомобильной выставке в Нью-Йорке. У публики эта машина не вызвала особого интереса, некоторые даже сочли её безобразной. А вот внимание специалистов, инженеров и конструкторов этот аппарат наоборот, привлёк.
Спустя пару – тройку лет в Европе уже вовсю кипит работа над аэродинамическими кузовами, особенно активно она идет в Чехии и Германии. Кто знает, какова доля заслуги в этом «Мартина», но она явно была.
Martin 100 был создан всего в трёх экземплярах. Каждая из машин немного отличалась от остальных, так как собирались они индивидуально. До наших дней уцелел лишь один экземпляр, который является ценным экспонатом коллекции музея Лейна.
Спустя пару – тройку лет в Европе уже вовсю кипит работа над аэродинамическими кузовами, особенно активно она идет в Чехии и Германии. Кто знает, какова доля заслуги в этом «Мартина», но она явно была.
Martin 100 был создан всего в трёх экземплярах. Каждая из машин немного отличалась от остальных, так как собирались они индивидуально. До наших дней уцелел лишь один экземпляр, который является ценным экспонатом коллекции музея Лейна.
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