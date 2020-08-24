Вот что получается, когда авиатор создает автомобиль

В 1932 году Martin 100 был представлен на автомобильной выставке в Нью-Йорке. У публики эта машина не вызвала особого интереса, некоторые даже сочли её безобразной. А вот внимание специалистов, инженеров и конструкторов этот аппарат наоборот, привлёк.



Спустя пару – тройку лет в Европе уже вовсю кипит работа над аэродинамическими кузовами, особенно активно она идет в Чехии и Германии. Кто знает, какова доля заслуги в этом «Мартина», но она явно была.



Martin 100 был создан всего в трёх экземплярах. Каждая из машин немного отличалась от остальных, так как собирались они индивидуально. До наших дней уцелел лишь один экземпляр, который является ценным экспонатом коллекции музея Лейна.