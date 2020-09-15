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Момент ДТП на станции "скорой помощи" в Саратове

Момент ДТП на станции "скорой помощи" в Саратове (1 видео)

Автор:
15 сентября 2020 19:28
Сообщество : Аварии
Метки: авария   дтп   саратов   
445
1
Черная "Волга" врезалась в припаркованную неотложку, в которую садилась бригада для выезда на вызов. Фельдшера с тяжелыми травмами госпитализировали. Водитель "Волги" с места происшествия скрылся

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Метки: авария   дтп   саратов   
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3  комментария
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892
Pulsar 4 часа назад
Водителя волги найти и посадить на принудительное лечение спецпрепаратами. Когда превратится в овощ, отдать родственникам.
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15k
жорик 6 часов назад
любой баржевод по определению мудак, это очередное тому доказательство
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−5
Guntars 8 часов назад
русский мир, куле...
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