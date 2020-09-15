Момент ДТП на станции "скорой помощи" в Саратове

САРАТОВСКИЙ МИНЗДРАВ О ДТП СО "СКОРОЙ ПОМОЩЬЮ": "ЭТО ВОПИЮЩИЙ СЛУЧАЙ!"

Во вчерашней аварии на Хользунова пострадали фельдшер и водитель саратовской "скорой помощи". Об этом рассказал советник министра здравоохранения области Александр Колоколов.

"По состоянию на сегодняшнее утро, пострадавшая фельдшер находится на госпитализации, в течение ночи были проведены необходимая диагностика и лечение. Сейчас ее состояние оценивается как средней степени тяжести, необходимую помощь женщина получает в полном объеме. Водитель скорой помощи от госпитализации отказался, помощь он получает амбулаторно.

Что касается самого инцидента, то, конечно, это вопиющий случай! Уверены в том, что правоохранительные органы досконально разберутся во всех обстоятельствах случившегося, и тот, человек, который управлял "Волгой", будет найден. Что касается пострадавших, то ситуация находится на контроле министерства здравоохранения области. Помимо медицинской помощи, им будет оказана материальная помощь – со стороны администрации скорой помощи, также, наверняка, подключится профсоюз. Мы следим за здоровьем наших сотрудников и надеемся на благополучный исход", - заявил Колоколов.

Напомним, по данным городской ГИБДД, авария произошла в 22.15 напротив дома № 36 по улице Хользунова.

"Водитель автомобиля "ГАЗ" в пути следования не справился с управлением и допустил наезд на стоящий "Луидор", за рулем которого сидел 54-летний водитель. В результате ДТП 24-летняя женщина (фельдшер) с травмами различной степени тяжести госпитализирована в больницу", - рассказали в автоинспекции, добавив, что водитель "Волги" (данные устанавливаются) ушел с места ДТП пешком.

Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.