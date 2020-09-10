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В Сургуте прогулочный катер столкнулся с баржей - четыре человека погибли

В Сургуте прогулочный катер столкнулся с баржей - четыре человека погибли (4 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2020 08:11
Сообщество : Аварии
Метки: авария   баржа   дтп   катер   сургут   трагедия на воде   черная   
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Трагедия произошла вчера, 9 сентября. Катер принадлежал местному криминальному авторитету Зятькову - он также есть в списках погибших.

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Метки: авария   баржа   дтп   катер   сургут   трагедия на воде   черная   
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14  комментариев
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2k
Vasiliy Pakazyava Час назад
Наверное очень трезвые были
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7k
Андрей Иванов 10 минут назад
Баржа это вам не жигуль.
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3k
Profinerus 11 минут назад
"Уточняется, что столкновение произошло в районе улицы Сосновой, 56." Как? Что на улице делала баржа и катер?
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3k
sergiy123 12 минут назад
так это же просто замечательно! Жалко баржу только!
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125
DoctorBetruger 22 минуты назад
Ни для кого не секрет, что этот "Зятьков В.И. " криминальный авторитет, но для ФСБ, Полиции и прочих структур это абсолютно не интересно.... Действительно - он ведь на Манежку не ходил, стаканчики в нацгвардейца не бросал - какие к уважаемому человеку могут быть вопросы?
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40k
Дмитрий 23 минуты назад
1. Почему криминальные авторитеты на катерах катаются, а не в тюрьме сидят?
2.
1. Почему криминальные авторитеты на катерах катаются, а не в тюрьме сидят? 2.
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2k
Ям 23 минуты назад
подонки. в смысле на дне теперь
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9k
Евгений Полчаса назад
От зачем детей с собой брать? Взял бы всю банду, и раз*бался бы с ней.
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1k
Ivan Полчаса назад
Собаке-собачья...
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135
Nane First NameLast Полчаса назад
Понаставили тут баржов, трезвому авторитету не проехать.
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108
Ингеборг Дапкунайтович Полчаса назад
Трагедия? Русским по белому же написано, криминальный авторитет сдох, какая трагедия ало, праздничный день для сургутян
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18k
Батончик с маком 42 минуты назад
рыбы и раки довольны
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7k
Шурум-бурум 54 минуты назад
туда и дорога
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