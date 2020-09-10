В Сургуте прогулочный катер столкнулся с баржей - четыре человека погибли

Трагедия произошла вчера, 9 сентября. Катер принадлежал местному криминальному авторитету Зятькову - он также есть в списках погибших.
9 сентября прогулочный катер на полном ходу врезался в баржу. Трагедия произошла на реке Черная в Сургуте.
Из восьми человек, находившихся на лодке, четверо погибли. Среди них - владелец катера, криминальный авторитет Зятьков В.И. Четверо пострадавших, среди которых был и трехлетний ребенок, госпитализированы.
Из находившихся на барже никто не пострадал. По факту столкновения двух плавсердств было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Уточняется, что столкновение произошло в районе улицы Сосновой, 56. По предварительной версии следствия, водитель моторной лодки в темноте не заметил стоящее грузовое судно и врезался в баржу. Как сообщают СМИ, тело одного из погибших было зажато в салоне лодки - пришлось предпринимать дополнительные меры по его извлечению.
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