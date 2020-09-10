В Сургуте прогулочный катер столкнулся с баржей - четыре человека погибли

Из находившихся на барже никто не пострадал. По факту столкновения двух плавсердств было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".