Вечером 14 сентября, на Комендантском проспекте водитель черного BMW M5 пытался развернуться с пробуксовкой, и в него влетел красный Ferrari California. В результате столкновения никто из людей не пострадал.
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Очевидцы сообщают, что водитель BMW вилял среди других машин, притормаживал на перекрестке и кружил с заносом. При совершении очередного маневра "дрифтер" не учел летящую Ferrari
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...только два дебила, на феррари и БМВ)))