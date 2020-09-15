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Авария дня. Ferrari против дрифтующего BMW

Авария дня. Ferrari против дрифтующего BMW (7 фото + 3 видео)

Автор:
15 сентября 2020 10:48
Сообщество : Аварии
Метки: bmw   ferrari   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   
854
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Вечером 14 сентября, на Комендантском проспекте водитель черного BMW M5 пытался развернуться с пробуксовкой, и в него влетел красный Ferrari California. В результате столкновения никто из людей не пострадал.
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Метки: bmw   ferrari   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   
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12  комментариев
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10k
P.F. Час назад
Авария дня. Ferrari против дрифтующего BMW
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30
tj77 Полминуты назад
Я этого чмошника на феррари постоянно видел в центре Питера, он большой любитель парковаться на пешеходных переходах, причем на самых оживленных. От души рад такому исходу и то что его красный тазик теперь на мусорку отвезут.
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10k
Пумба Полчаса назад
В первоисточнике никаких ссылок на ВК. Уверен, всё это и на ютубе есть
В первоисточнике никаких ссылок на ВК. Уверен, всё это и на ютубе есть
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16k
Andrey 54 минуты назад
Если честно, на это можно смотреть вечно...
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5k
z0_0b Час назад
Рад, что нормальных людей не затронули.
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17
ssvs0807 Час назад
Мамкин дрифтер. Ну колеса приклеит и дальше можно ехать.
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29k
Элек Мек Час назад
Дрифтун..
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−7
Дмитрий Клонов Час назад
Действительно, из ЛЮДЕЙ никто не пострадал.
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1k
SSD Час назад
никто из людей не пострадал.(с)
...только два дебила, на феррари и БМВ)))
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7k
Иван Акимов Час назад
Теперь дрифтер дооолго дристать будет.
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24k
Snork Snorkoff Час назад
Ну.. теперь без почки на каталке дрифтить будет.
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−7
Дмитрий Клонов Snork Snorkoff Час назад
Маловато будет одной почки.
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