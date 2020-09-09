В Петербурге пассажира авто выбросило на дорогу во время столкновения машин

Женщину госпитализировали в очень тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Позже стало известно, что она скончалась в машине "Скорой помощи" от травм, несовместимых с жизнью. Также пострадала еще одна пассажирка "Рено", а у водителя разрушенной машины диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки.