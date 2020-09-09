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В Петербурге пассажира авто выбросило на дорогу во время столкновения машин

В Петербурге пассажира авто выбросило на дорогу во время столкновения машин (5 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2020 12:00
Сообщество : Аварии
Метки: СПб   авария   дтп   пассажиры   скорость   трагедия   
1878
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"Мерседес" на огромной скорости влетел в "Рено" - от удара одна из пассажирок вылетела на проезжую часть.

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Метки: СПб   авария   дтп   пассажиры   скорость   трагедия   
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36  комментариев
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20k
Dobry vojak Svejk Час назад
В Петербурге пассажира авто выбросило на дорогу во время столкновения машин
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1k
boom 14 секунд назад
не устаю удивляться, как в СПб любят гонять на розово-желтый. а после того, как загорается красный - проезжает еще одна машина.
ппц, вот что они делают с этими сэкономленными 30-40 секундами до следующего зеленого?
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11k
робт 2 минуты назад
ну ктож пристегивается на задних
гаишники же не увидят
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13k
AlexЕЙ 2 минуты назад
Адок, однако.(
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79
Радик Гайнетдинов Полчаса назад
Обсуждай, не обсуждай - женщину не вернёшь.
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34k
Нанук Паналык 36 минут назад
Тот случай когда на ПДД забили все участники движения. Один несся как на пожар, другой по сторонам не смотрел, а третий не знает, что такое ремни безопасности!!!
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1k
zenon 47 минут назад
Почему всегда пишут черепно-мозговая травма, если это произошло из-за людей без мозгов.
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6k
sumrаknn 48 минут назад
Да тут без вариантов. Хоть по ПДД, хоть по человечески. Должен уступить. Теперь по поводу скорости. единственныое дтп где я был виновен: такая же ситуация, узкая дорога зажатая между домами, по 1 полосе , ночь, фонари - начал поворачивать во двор не заметив изза бликов такси - никто не пострадал. гайцов заставил замерить тормозной путь такси - 28 метров, и 28м это не до остановки, а до столкновения ! скорость у него была видимо за сотню - а гайцам похрену - да хоть 300 км/ч - обязан - пропускай.
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1k
Михаил 52 минуты назад
Главное успел.
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172
Бэмсяра 52 минуты назад
а про забор правильно в комментариях пишут, у нас такой в городе забор тоже на некоторых улицах присутствует, так вот реально перед выездом на дорогу с таким забором нихрена не видно, максимум немного мелькают фары, если включены, а все дальнейшее на свой страх и риск, либо за метра- полтора от поворота стоишь и всматриваешься в отверстия, дабы вычислить едущую машину. При дтп с участием забора, он попросту рассыпается, не защищая ни водителей встречных машин, ни пешеходов, если стоит между тротуаром и проезжей частью.
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6k
Влад 56 минут назад
оба выехали на жёлтый-только вот у мерса ещё и скорость сильно превышена- скорее всего обоюдка
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24k
Aqueronte Влад 41 минуту назад
В данном случае превышение скорости не будет причиной ДТП, превышение это причина столь сильных последствий, смерть человека. А виновен дустер, в под написано- обязан уступить там ссылки что если авто едет с превышение то пропускать его не нужно.
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151
776166 Влад 38 минут назад
Нет. Рено выехало на зелёный и нормально завершало манёвр.
Только ему обзор перегородил бусик. Плюс, наверное, забор, плюс скорость перемещения Мерседеса. Мерс выехал на перекрёсток на желтый. Т.о. Рено не пропустило Мерс. Мерс, конечно, мудак так гонять. Ещё обращаю внимание, что Мерс был с включённым светом. Но Рено всё равно его не заметило.
Бабушка, видимо, была не пристёгнута. Я когда открывал новость, поспорил с собой, что это будет или отечественная машина, или очень дешевая импортная. Но, думаю, она бы в любом случае сильно пострадала, потому что удар прямо в её дверь произошел.

Перекрёсток плохой. Не удивлюсь, если подобных аварий там много.
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7k
harlamov 57 минут назад
Ну а на Дастере слепой что ли? Как можно не увидеть тачку, которая летит в тебя на бреющем полете? Чисто инстинктивно на газ нажать, чтоб свои яйца спасти, а он как ехала вальяжно, так и не дернулся.
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22k
Григорий Час назад
Пуля. Бл. Мог Дастер расчитывать на соблюдение правил от других участников движения? Мог. Расстояние до мерса было большим? Да. Еб.анат на мерсе - летчик-убийца.
Какая нафиг обоюдка?
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22k
Григорий Час назад
А для понимания скорости сравните его с соседом по правому ряду (для нас слева).
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2k
Борис Карабанов Григорий 49 минут назад
"Мерседес" явно ускорился в последние секунды, видимо, глядя только на светофор и никуда больше.
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172
Бэмсяра Григорий 47 минут назад
сосед справа не показатель, если вы посмотрите видео дальше, то там видно, как он заезжает в парковочный карман, поэтому скорость у него явно не 60, а максимально сброшена. Я конечно водителя мерседеса не оправдываю, но увы тут либо на рено все повесят, так как он не убедился в безопасности маневра, что и привело к дтп, либо обоюдку, но тут спорно, тем более по видео скорость не определить точно, но судя по разлету машин, то в момент столкновения она не была критично превышена.
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56k
Доктор Джонс Час назад
Эх, проскочу!
Куй ты у меня проскочишь!
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1k
Том Сойер Час назад
Очередное видео о пользе ремней безопасности! Они таки да - ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ!!!! И будь бабулька пристёгнута, то наверняка осталась бы жива!
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4k
Bhaal Час назад
Таких гонщиков, тупорылых, просто отстреливать надо. Проскочить он млять решил. 1.5 минуты сэкономить.
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16k
Andrey Час назад
Ничего не хочу сказать, но даже после ДТП мерседес покинул перекресток до возгорания красного сигнала светофора.
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38k
Соломей Andrey 21 минуту назад
что говорит о го скорости.
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2k
Борис Карабанов Час назад
Пожалуй, адекватно оценить расстояние до приближающегося автомобиля при такой его скорости просто невозможно.
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172
Бэмсяра Борис Карабанов 43 минуты назад
а оценить, но скорее всего увидеть реноводу как раз таки помешал забор, мерс шел хоть и с превышением ( не уверен что оно было, в районе 80 да возможно), но с включеным ближним светом, который виден издалека был, рено же выехал на пересечение сразу после поворота фургона даже не притормозив, то есть вправо он врят ли даже взглянул
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9k
Евгений 2 часа назад
Как говорил мне мой первый учитель вождения - "нех*й проскакивать!"
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1k
SSD 2 часа назад
По мне - обоюдка. Один - скоростной режим нарушил, второй - не пропустил.
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9k
Евгений SSD Час назад
100% так и есть. Если бы мерс не нарушил скоростной режим - ДТП бы не было. Если бы Дастер пропустил - ДТП бы не было. Оба нарушили - ДТП случилось.
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4k
Bhaal SSD Час назад
Но менты спишут все на дастер. Так проще.
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1k
Роман SSD 38 минут назад
Где находился мерс, когда начал мигать зеленый? Он никак не успевал, но все равно пытался проскочить. Въехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора - один во всем виноват.
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