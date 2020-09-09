В Петербурге пассажира авто выбросило на дорогу во время столкновения машин

"Мерседес" на огромной скорости влетел в "Рено" - от удара одна из пассажирок вылетела на проезжую часть.
Вчера, 8 сентября, на пересечении улицы Ярослава Гашека и Загребского бульвара произошло жесткое ДТП. Водитель седана решил проскочить на "желтый" в то время, как кроссовер заканчивал поворот налево. В самый последний момент водитель "Мерседеса" попытался затормозить, но это не уберегло его от столкновения.
Сила удара авто была так велика, что одну из пассажирок, 69-летнюю пенсионерку, выбросило на проезжую часть.
Женщину госпитализировали в очень тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Позже стало известно, что она скончалась в машине "Скорой помощи" от травм, несовместимых с жизнью. Также пострадала еще одна пассажирка "Рено", а у водителя разрушенной машины диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Колумбии взорвался бензовоз, окруженный халявщиками с ведрами
- Иномарка в Челябинске протаранила и опрокинула скорую с мигалкой
- Зажигающая на катере девушка ударилась лбом об мост
- Смертельное ДТП произошло на трассе "Таврида" - есть жертвы
- Адвокат Ефремова опроверг сообщения о хроническом алкоголизме своего подзащитного
26
Понравилось26
Новости партнёров
Загрузка...
ппц, вот что они делают с этими сэкономленными 30-40 секундами до следующего зеленого?
Только ему обзор перегородил бусик. Плюс, наверное, забор, плюс скорость перемещения Мерседеса. Мерс выехал на перекрёсток на желтый. Т.о. Рено не пропустило Мерс. Мерс, конечно, мудак так гонять. Ещё обращаю внимание, что Мерс был с включённым светом. Но Рено всё равно его не заметило.
Бабушка, видимо, была не пристёгнута. Я когда открывал новость, поспорил с собой, что это будет или отечественная машина, или очень дешевая импортная. Но, думаю, она бы в любом случае сильно пострадала, потому что удар прямо в её дверь произошел.
Перекрёсток плохой. Не удивлюсь, если подобных аварий там много.
Какая нафиг обоюдка?
Куй ты у меня проскочишь!