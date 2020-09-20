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Китайский самодельный автомобиль

Китайский самодельный автомобиль (14 фото)

Автор:
20 сентября 2020 19:39
Сообщество : Автомир
Метки: авто   своими руками   сделай сам   факты   
395
14
27-летний Chen Yinxi — молодой инженер из Китая, страстным хобби которого является проектирование автомобилей, решил похвастаться плодом своего труда на автомобильной выставке «2015 Hainan International Automotive Industry Exhibition» и сразу же стал сенсацией автомобильной индустрии. Суперкар, который талантливый парень построил сам, вызвал огромный интерес.

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Метки: авто   своими руками   сделай сам   факты   
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Konstantin Полчаса назад
Детали сам штамповал? Не понимаю, круто конечно, для студента, но почему фурор? Кроме эстерьера есть какие-то инновационные решения?
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Черный 14 секунд назад
красиво) но вот двери ужасны(( с эстетики все впорядке, а функционал - полное говно(
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Сергей

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