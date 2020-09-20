Китайский самодельный автомобиль

27-летний Chen Yinxi — молодой инженер из Китая, страстным хобби которого является проектирование автомобилей, решил похвастаться плодом своего труда на автомобильной выставке «2015 Hainan International Automotive Industry Exhibition» и сразу же стал сенсацией автомобильной индустрии. Суперкар, который талантливый парень построил сам, вызвал огромный интерес.
Впрочем, есть чему удивляться, поскольку этот шикарный автомобиль, созданный своими руками, выглядит ничуть не хуже, чем дорогие Maserati и Lamborghini.
А Вы можете оценить его творение сами.
А Вы можете оценить его творение сами.
Пока у этого автомобиля нет названия. Более того, он ещё не прошёл техническую проверку, автомобиль официально нигде не зарегистрирован и в настоящее время не может стать полноправным участником дорожно-транспортного движения. Но несмотря на эти временные недостатки, «суперкар» 27-летнего Chena Yinxi весьма впечатляет. (Фото: East News).
Работа над строительством автомобиля длилась около полугода, а стоимость всего проекта не превысила 5 тысяч долларов. (Фото: East News).
Chen Yinxi изучает автомобилестроение в местном университете. Свой проект он готовил два года. Однако, его дебют произвёл на всех сильное впечатление. (Фото: East News).
Родители Yinxi хотят, чтобы он продолжил семейную традицию и работал на стекольном заводе его отца, которую в последствии унаследует от него. (Фото: East News).
Однако, отец парня, Chen Ziming, пока поддерживает сына и финансирует его дорогостоящее хобби, так как считает, что это хороший способ, чтобы быть замеченным автомобильными магнатами, в худшем случае — заработать дополнительные деньги от сдачи автомобиля в аренду для фотосъёмок. (Фото: East News).
Однако, отец парня, Chen Ziming, пока поддерживает сына и финансирует его дорогостоящее хобби, так как считает, что это хороший способ, чтобы быть замеченным автомобильными магнатами, в худшем случае — заработать дополнительные деньги от сдачи автомобиля в аренду для фотосъёмок. (Фото: East News).
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Метки: авто своими руками сделай сам факты
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