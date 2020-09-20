Китайский самодельный автомобиль

Родители Yinxi хотят, чтобы он продолжил семейную традицию и работал на стекольном заводе его отца, которую в последствии унаследует от него. (Фото: East News).



Однако, отец парня, Chen Ziming, пока поддерживает сына и финансирует его дорогостоящее хобби, так как считает, что это хороший способ, чтобы быть замеченным автомобильными магнатами, в худшем случае — заработать дополнительные деньги от сдачи автомобиля в аренду для фотосъёмок. (Фото: East News).