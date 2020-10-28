Предприятие по восстановлению старых автомобильных аккумуляторов в Индии

Восстановление старых свинцово-кислотных аккумуляторов - дело сложное и опасное. Но для местных ребят это повседневная работа. Они разбирают старые батареи и плавят их элементы, чтобы сделать новые.
В видео показан весь процесс изготовления новых батарей из старых, включая выплавку новых аккумуляторных пластин.
Авторский пост
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Метки: авто акб аккумулятор видео индия кислота свинец своими руками
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Фактически расплавом индусы восстанавливают форму самих электродов. Хотя, по их тех процессу, я не совсем понимаю как. Возможно они работают только со свинцом анода. А затем наносят обмазку.