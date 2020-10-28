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Предприятие по восстановлению старых автомобильных аккумуляторов в Индии

Предприятие по восстановлению старых автомобильных аккумуляторов в Индии (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 14:10
Сообщество : Автомир
Метки: авто   акб   аккумулятор   видео   индия   кислота   свинец   своими руками   
1695
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Восстановление старых свинцово-кислотных аккумуляторов - дело сложное и опасное. Но для местных ребят это повседневная работа. Они разбирают старые батареи и плавят их элементы, чтобы сделать новые.

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Метки: авто   акб   аккумулятор   видео   индия   кислота   свинец   своими руками   
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56k
Viktor 2 часа назад
Ох и вредная работа!
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7k
Prostovopros 14 минут назад
У нас на производстве часть рабочих попадала под категорию работающих со свинцом (лудили наконечники проводов - просто окунали наконечник в тигель с расплавленным свинцом и далеко не часто.). Ежегодно сдавали мочу на анализ. И как-то у одного, недавно принятого, свинец зашкалил в анализах. У остальных - норма. Начальника на куски рвать начали и чуть ли не до суда за технику безопасности. Он догадался спросить, где тот раньше работал. Оказалось, что свинец на вторчермете выплавлял. Какие анализы у этих ребят из ролика, можно только догадываться и их сильно пожалеть.
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358
Oleg 37 минут назад
Мы с пацанами в детстве из аккумуляторов свинец выплавляли для грузиков для донок,и кастетов.
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3k
Shtoppi 40 минут назад
Вот вам видос на 20 минут как косоглазые восстанавливают компы с помойки. Ну так, чисто поржать)))
Ссылка www.youtube.com
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8k
Бендер Родригес Shtoppi 20 минут назад
Dr. Diy угарнул уже над этим восстановлением!
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497
arcush 42 минуты назад
Слегка бред... В аккумуляторах чистого свинца очень мало. В 55-ом аккумуляторе хорошо если килограмм. Там сульфат и диоксид свинца ! Чтоб свинец выделить надо нагреть пластины без доступа кислорода и с восстановителем. Ну, например, с углеродом(древесным углем). Просто плавить не получится. Если хочется получить больше свинца. Надо брать кастрюлю, в неё сыпать уголь, пластины, закрывать крышкой. И на 6 часов в большой костер. А по индийски это бред...
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12k
Сергей arcush 18 минут назад
Вот именно. Цель восстановить аккум. А аккум приходит в негодность из-за сульфатации отрицательного электрода. Обмазка которого пористый свинец. Диоксид свинца - обмазка положительного электрода. И к вопросу о малом количестве свинца в аккумуляторах... Возможно Вы путаете с некоторыми современными аккумуляторами, но здесь не они. Так вот в этих аккумуляторах сами электроды свинцовые.
Фактически расплавом индусы восстанавливают форму самих электродов. Хотя, по их тех процессу, я не совсем понимаю как. Возможно они работают только со свинцом анода. А затем наносят обмазку.
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71k
Я Только спросить. 48 минут назад
Представляете чем они там дышат целый день?..
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5k
АлександрЧестный Я Только спросить. 7 минут назад
Кто в Ганге купался (и пил из него) тому свинец не страшен!
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3k
Петр 59 минут назад
Удивляет, что на одежде ни одной дырки нет... и вроде кожа целая.
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−52
im240 Час назад
этим апокалипсиса бояться не стоит
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18k
Владимир im240 11 минут назад
Ага, они сами апокалипсис.
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7k
Vacony Час назад
однако.. это он так электролит разливал ?
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930
Чучело Мяучело Al gor Час назад
Не просто, а из священного Ганга.
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7k
Vacony Al gor 55 минут назад
и как он работает тогда без кислоты ?
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2k
OLDer Vacony 48 минут назад
Сказали же священная из Ганга )))
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2k
KL11 Чучело Мяучело 8 минут назад
священная Ганга. Она у них девочка.
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1k
Андрей 34рус Чучело Мяучело 6 минут назад
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6k
Михалыч Час назад
Ну... Работёнка не самая полезная для здоровья.
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9k
Лехахуторской Час назад
Прикольно.
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