Два школьника из Северовдвинска собрали автомобиль, потратив всего 30 тысяч рублей

Расход бензина у КАЗа очень мал из-за четырехтактного двигателя в 210 кубических сантиметров. Ребята объясняют, что специально выбрали именно такой — из-за долговечности и дешевизны. Эксперимент показал: чтобы объехать на машине вокруг Северодвинска, нужно потратить 2,5 литра бензина.



Старшеклассники говорят, что в процессе сборки не смотрели ни на какие существующие модели и другие автопроекты. Придумывали всё полностью сами.



— Мы делали только так, как надо нам, — говорит Антон. — Все узлы и механизмы в основном выполнены только под наши характеристики. И сам внешний вид сделан так, как мы этого хотели. Несмотря на то, что КАЗ так заужен спереди, внутри сидеть достаточно комфортно. Огромное преимущество в том, что он очень узкий. Он пролезает в тропу даже от обычных пешеходов, мотособак, это позволяет нам ездить по льду, в лесах, за городом — в общем, где угодно.