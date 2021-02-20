Два школьника из Северовдвинска собрали автомобиль, потратив всего 30 тысяч рублей

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Два школьника из Северодвинска с нуля собрали свой автомобиль. У машины теплый салон и небольшой расход топлива — 2,5 литра хватит, чтобы объехать вокруг города.
Андрей Зотиков и Антон Кушников около года делали свой КАЗ
Ученики северодвинской школы № 30 Андрей Зотиков и Антон Кушников в последние месяцы стали известны не только на весь родной город, но и за его пределами. Старшеклассники собрали буквально с нуля свой собственный автомобиль, за что получили грамоту от главы города «За вклад в науку». И речь не идет о подражании или копировании уже существующих моделей: в процессе до всего додумывались сами и учились на своих ошибках. Школьники рассказали, где искали запчасти и как смогли уложиться в скромный бюджет.
Крыша автомобиля может откидываться — зимой под ней достаточно тепло, а летом защитит от дождя
От детского конструктора — к сборке машины
Андрею — 17 лет, Антону — 18. Они сидят в школе за одной партой, а когда рассказывают о своем проекте — заканчивают друг за другом предложения. Последний год они безвылазно проводили в гараже и конструировали КАЗ — именно так они назвали свой автомобиль, соединив инициалы своих имен и фамилий. Сейчас, когда сборка завершена, они регулярно катаются на этом небольшом черном кабриолете по окраинам Северодвинска и сами в восторге от того, что у них получилось.
Андрею — 17 лет, Антону — 18. Они сидят в школе за одной партой, а когда рассказывают о своем проекте — заканчивают друг за другом предложения. Последний год они безвылазно проводили в гараже и конструировали КАЗ — именно так они назвали свой автомобиль, соединив инициалы своих имен и фамилий. Сейчас, когда сборка завершена, они регулярно катаются на этом небольшом черном кабриолете по окраинам Северодвинска и сами в восторге от того, что у них получилось.
Два изобретения северодвинцев, которые они сделали еще до КАЗа. Слева — увлажнитель воздуха «Камин "Умный дом"» Антона Кушникова. Справа — светильник «Цвет бесконечности» Андрея Зотикова
Старшеклассники создали КАЗ к областному этапу олимпиады по технологии. В прошлом году они уже участвовали в ней с двумя разными изобретениями: у Андрея это был светильник «Цвет бесконечности», а у Антона — увлажнитель воздуха «Камин "Умный дом"». После этого они задумались о совместном проекте и сейчас уже не могут вспомнить, кто первый предложил сделать автомобиль. Идея им показалась бешеной, но сразу захотелось ее реализовать.
— Вообще, мы с Андреем очень любим транспортные средства, мототехнику, — говорит Антон. — Я в детстве увлекался конструированием. Ну, как обычно дети увлекаются лего, железным конструктором, потом — электрикой. Ну а Андрей по своему пути шел.
— Да, меня очень привлекал картинг, я даже записался в кружок и участвовал в соревнованиях, но потом бросил, — продолжает Андрей.
— Вообще, мы с Андреем очень любим транспортные средства, мототехнику, — говорит Антон. — Я в детстве увлекался конструированием. Ну, как обычно дети увлекаются лего, железным конструктором, потом — электрикой. Ну а Андрей по своему пути шел.
— Да, меня очень привлекал картинг, я даже записался в кружок и участвовал в соревнованиях, но потом бросил, — продолжает Андрей.
Чертежи, которые ребята сделали в записной книжке перед тем, как приступить к работе
Вначале одноклассники две недели работали над чертежами для своего транспортного средства — прямо за школьной партой. Все свои идеи, списки нужных деталей и образы машины они заносили в небольшую записную книжку. Продумывали и просчитывали все детали, чтобы максимально не допустить ошибок, хотя и признаются, что без них не обошлось.
— Чертили мы всё это как раз в школе, — показывает наметки конструкции Антон. — Задумка здесь уже близка к финишному варианту. Но в первом варианте автомобиля передняя ось была неподвижной, а все четыре колеса никак не амортизировали дорогу. Потом мы всё поменяли.
— Чертили мы всё это как раз в школе, — показывает наметки конструкции Антон. — Задумка здесь уже близка к финишному варианту. Но в первом варианте автомобиля передняя ось была неподвижной, а все четыре колеса никак не амортизировали дорогу. Потом мы всё поменяли.
Начало работ в гараже
«Была планка — потратить не больше 30 тысяч»
Антон признается, что на самом деле приступать к новому проекту было страшно. Родители поддержали ребят — отец Андрея, например, предоставил для работ свой гараж. Почти каждый день они ездили на другой конец города, чтобы поработать над КАЗом.
— Сначала родители нас отговаривали, но потом оказывали нам огромную поддержку. Сейчас они нами очень гордятся, что мы достигли таких высот. В принципе, нашим результатом они довольны, — говорит он.
На сборку ушло меньше года, а в процессе возникло очень много трудностей. По подсчетам школьников, потратили чуть больше 28 тысяч рублей. Андрей немного подрабатывал, а у Антона были отложены деньги с подарков.
Антон признается, что на самом деле приступать к новому проекту было страшно. Родители поддержали ребят — отец Андрея, например, предоставил для работ свой гараж. Почти каждый день они ездили на другой конец города, чтобы поработать над КАЗом.
— Сначала родители нас отговаривали, но потом оказывали нам огромную поддержку. Сейчас они нами очень гордятся, что мы достигли таких высот. В принципе, нашим результатом они довольны, — говорит он.
На сборку ушло меньше года, а в процессе возникло очень много трудностей. По подсчетам школьников, потратили чуть больше 28 тысяч рублей. Андрей немного подрабатывал, а у Антона были отложены деньги с подарков.
Первый вариант КАЗа в процессе сборки. Затем его существенно доработали
— У нас была планка — потратить не больше 30 тысяч. Больше уже никак нельзя было сделать, а то бы разорились вообще. Часть деталей мы брали на свалке возле гаражей. Остальную часть деталей мы покупали в металлопрокате — например, профтрубы. Двигатель мы купили новый, чтобы он как можно дольше прослужил. А коробку передач заказали от мотоцикла «Урал», — объясняет Антон.
Около 60% всех использованных материалов — это вторсырье. Четыре колеса, на которых ездит автомобиль, Андрей и Антон нашли по объявлению и купили за тысячу рублей. Когда у них отменили первые уроки в школе, они сели на велосипеды и поехали за колесами на другой конец города. Они называют эту сделку самой выгодной в своем проекте.
Около 60% всех использованных материалов — это вторсырье. Четыре колеса, на которых ездит автомобиль, Андрей и Антон нашли по объявлению и купили за тысячу рублей. Когда у них отменили первые уроки в школе, они сели на велосипеды и поехали за колесами на другой конец города. Они называют эту сделку самой выгодной в своем проекте.
Андрей рассказывает о внутреннем устройстве машины — части для нее собирали и покупали в разных местах: от свалки до объявлений
2,5 литра бензина, чтобы объехать вокруг Северодвинска
Областная олимпиада — не самая важная цель для ребят, всё-таки в первую очередь они хотели сделать машину для себя. Поэтому и продумали важные мелочи, чтобы можно было прокатиться с комфортом. Например, в салоне они установили ортопедическое кресло на пружинных элементах и с поролоном специальной жесткости, чтобы максимально снять нагрузку на спину во время движения. Руль они частично спилили для удобства, а салон утеплили изнутри. Крыша у КАЗа откидная и крепится к бортам машины магнитами.
— Под капотом у нас находится аккумулятор от мотоцикла «Альфа», — рассказывает Антон о «внутренностях» автомобиля. — Мотор от мотоблока на семь лошадиных сил. Коробка передач — от мотоцикла «Урал». Неразрезная ось, ступицы от автомобиля «Ока». За радиатором стоит кулер, который прогоняет через него воздух, и в результате у нас нагревается салон. У нас очень тепло — даже когда мы ездили в 30-градусный мороз, было очень даже комфортно.
Областная олимпиада — не самая важная цель для ребят, всё-таки в первую очередь они хотели сделать машину для себя. Поэтому и продумали важные мелочи, чтобы можно было прокатиться с комфортом. Например, в салоне они установили ортопедическое кресло на пружинных элементах и с поролоном специальной жесткости, чтобы максимально снять нагрузку на спину во время движения. Руль они частично спилили для удобства, а салон утеплили изнутри. Крыша у КАЗа откидная и крепится к бортам машины магнитами.
— Под капотом у нас находится аккумулятор от мотоцикла «Альфа», — рассказывает Антон о «внутренностях» автомобиля. — Мотор от мотоблока на семь лошадиных сил. Коробка передач — от мотоцикла «Урал». Неразрезная ось, ступицы от автомобиля «Ока». За радиатором стоит кулер, который прогоняет через него воздух, и в результате у нас нагревается салон. У нас очень тепло — даже когда мы ездили в 30-градусный мороз, было очень даже комфортно.
Дальний свет КАЗа — вся электрическая часть в салоне работает по всем правилам автомобилестроения
Расход бензина у КАЗа очень мал из-за четырехтактного двигателя в 210 кубических сантиметров. Ребята объясняют, что специально выбрали именно такой — из-за долговечности и дешевизны. Эксперимент показал: чтобы объехать на машине вокруг Северодвинска, нужно потратить 2,5 литра бензина.
Старшеклассники говорят, что в процессе сборки не смотрели ни на какие существующие модели и другие автопроекты. Придумывали всё полностью сами.
— Мы делали только так, как надо нам, — говорит Антон. — Все узлы и механизмы в основном выполнены только под наши характеристики. И сам внешний вид сделан так, как мы этого хотели. Несмотря на то, что КАЗ так заужен спереди, внутри сидеть достаточно комфортно. Огромное преимущество в том, что он очень узкий. Он пролезает в тропу даже от обычных пешеходов, мотособак, это позволяет нам ездить по льду, в лесах, за городом — в общем, где угодно.
Старшеклассники говорят, что в процессе сборки не смотрели ни на какие существующие модели и другие автопроекты. Придумывали всё полностью сами.
— Мы делали только так, как надо нам, — говорит Антон. — Все узлы и механизмы в основном выполнены только под наши характеристики. И сам внешний вид сделан так, как мы этого хотели. Несмотря на то, что КАЗ так заужен спереди, внутри сидеть достаточно комфортно. Огромное преимущество в том, что он очень узкий. Он пролезает в тропу даже от обычных пешеходов, мотособак, это позволяет нам ездить по льду, в лесах, за городом — в общем, где угодно.
Логотип для машины Антона и Андрея создал их друг
«Если летим на столб, то это не наши проблемы, а столба»
У Антона и Андрея есть водительские права, но сам КАЗ, к сожалению, нельзя зарегистрировать в ГИБДД. «Максимум, куда мы поедем, если нас заметят, — это на штрафстоянку», — говорят его создатели.
— У нас слишком жесткая конструкция, а для дорог это очень опасно. В автомобиле нужны элементы, которые будут сминаться, — объясняет Андрей.
— А у нас, если можно так сказать, если мы летим на столб, то это уже не наши проблемы, а столба. Но мы бы уже ничего к нему и не добавляли, он, на наш взгляд, полностью закончен, — поддерживает Антон.
У Антона и Андрея есть водительские права, но сам КАЗ, к сожалению, нельзя зарегистрировать в ГИБДД. «Максимум, куда мы поедем, если нас заметят, — это на штрафстоянку», — говорят его создатели.
— У нас слишком жесткая конструкция, а для дорог это очень опасно. В автомобиле нужны элементы, которые будут сминаться, — объясняет Андрей.
— А у нас, если можно так сказать, если мы летим на столб, то это уже не наши проблемы, а столба. Но мы бы уже ничего к нему и не добавляли, он, на наш взгляд, полностью закончен, — поддерживает Антон.
Ребята планируют связать свою жизнь с инженерией и выбирают, куда поступить после школы
Этот учебный год у ребят последний в школе, но куда поступать дальше — окончательно они еще не определились. Стараются больше времени уделять на подготовку к ЕГЭ.
— Мы еще выбираем куда поступить. Но мы понимаем, что нам лучше связать свою жизнь с инженерным творчеством — это нам по душе. А если работа тебе нравится, то на нее и ходить будет несложно, — замечает Антон.
— Мы еще выбираем куда поступить. Но мы понимаем, что нам лучше связать свою жизнь с инженерным творчеством — это нам по душе. А если работа тебе нравится, то на нее и ходить будет несложно, — замечает Антон.
Продавать свою разработку старшеклассники не намерены, КАЗ останется для поездок на отдых и прогулок
Сейчас старшеклассники катаются на своем КАЗе по окраине Северодвинска: в лес на шашлыки, к рыбакам на речку Кудьму, на горки на Параниху и рассказывают всем интересующимся, как они собрали эту машину. А по ночам автомобиль стоит недалеко от дома Антона, на платной стоянке, за тысячу рублей в месяц.
— С полученным опытом мы бы сделали такой автомобиль теперь в три раза быстрее, многих ошибок бы не допустили. Конечно, в планах у нас много чего есть, только все карты мы пока открывать не будем. Но миру мы можем предложить еще кое-что, — улыбается Антон.
— С полученным опытом мы бы сделали такой автомобиль теперь в три раза быстрее, многих ошибок бы не допустили. Конечно, в планах у нас много чего есть, только все карты мы пока открывать не будем. Но миру мы можем предложить еще кое-что, — улыбается Антон.
О том, что из себя представляет самодельный автомобиль, можно узнать из видеосюжета
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А то, не дай Бог, пойдут блин развиваться, защитят докторскую, а то и вовсе станут ведущими инженерами, и еще друзей с пути собьют - а там и советская власть не за горами!
А так, глядишь - нормальными главами клана станут, а то и рэперами.
PS Может, не всё еще потеряно
Рогозину давно пора уходить. Я думаю, что вы вполне достойная смена