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Два школьника из Северовдвинска собрали автомобиль, потратив всего 30 тысяч рублей

Два школьника из Северовдвинска собрали автомобиль, потратив всего 30 тысяч рублей (11 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2021 09:27
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   самоделка   самодельный автомобиль   своими руками   школьники   
1055
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Два школьника из Северодвинска с нуля собрали свой автомобиль. У машины теплый салон и небольшой расход топлива — 2,5 литра хватит, чтобы объехать вокруг города.

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Метки: авто   видео   самоделка   самодельный автомобиль   своими руками   школьники   
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4k
Иван 2 часа назад
И какой вклад в науку они сделали?
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1k
Lefterov 4 минуты назад
в 18 лет школьники?
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14
Максим Мазуров 4 минуты назад
Всех чиновников на российский автопром !
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3k
Andrey Abramov 4 минуты назад
Чертежи в МАДИ, плюс пакет документов, это будет хороший опыт. Слишком мощный двигатель, с точки зрения безопасности тоже не все очень хорошо, но начинать с чего то надо.
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851
Saplus 23 минуты назад
Срочно покажите им EVE, танчики, навального, тикток и моргенштерна... и расскажите как заработать миллион на видеоблогах.
А то, не дай Бог, пойдут блин развиваться, защитят докторскую, а то и вовсе станут ведущими инженерами, и еще друзей с пути собьют - а там и советская власть не за горами!
А так, глядишь - нормальными главами клана станут, а то и рэперами.
PS Может, не всё еще потеряно
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4k
jfk Полчаса назад
Напомнило
А парни молодцы

Напомнило А парни молодцыПосмотреть
Напомнило А парни молодцы
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520
Serg Dex 36 минут назад
Молодцы, не рукожопы инернетные растут, только в городе до первого ГИБДдешника и участкового доведут а для села прокатило бы.
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12k
Объект реальности 38 минут назад
зачислить их в штат на Автоваз, походу еще не все потеряно.
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40k
Максим Т. 43 минуты назад
Школьники собрали багги... Молодцы, безусловно. Только то, что раньше при любой СЮТ делалось, сегодня преподносится чуть ли не как подвиг.
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1k
Николай 46 минут назад
Молодцы ребята, если всё хорошо сложится вырастут инженерами.
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4k
TirAn Час назад
5+++
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3k
Алексей Куликов Час назад
Это кончно не авто, а больше карт. Но всё равно молодцы. Такое с нуля сделать.
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1k
Иван Иванов Час назад
Молодцы!
Развивайтесь парни - вы на верном пути!
Рогозину давно пора уходить. Я думаю, что вы вполне достойная смена
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5k
Дельфин Красивый Час назад
молодцы! я сам собирал д-6 на дутики, и багги на агрегатах Оки. жалко что в РФ самоделки просто запрещены
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3k
Andrey Abramov Дельфин Красивый Минуту назад
Они не запрещены, их надо регистрировать. И это реально сделать. Люди умудряются из автобуса автодом построить с регистрацией в МАДИ, а там, поверьте камней подводных просто море.
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54k
Алекс Юстасов Час назад
Молодцы, ребята! Я тоже пытался замутить нечто подобное, но законсервировал из-за полного отсутствия времени на это.
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