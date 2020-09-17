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Как самому сделать себе "Ленд Крузер" или немного о национальной резьбе по дереву

Как самому сделать себе "Ленд Крузер" или немного о национальной резьбе по дереву (12 фото + 3 видео)

Автор:
17 сентября 2020 09:24
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   дерево   моделизм   модель автомобиля   ремесленник   своими руками   столяр   
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Возможно, вы слышали это выражение – «взорвал Интернет». Возможно, оно кажется вам уже настолько затасканным, что годится только на саркастические мемы и находится где-то на одном уровне с фразой «лежала вся маршрутка». Но на нашей с вами планете обнаружился человек, который действительно смог взорвать Интернет.

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Метки: авто   видео   дерево   моделизм   модель автомобиля   ремесленник   своими руками   столяр   
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3  комментария
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550
woffchik 2 дня назад
Как самому сделать? Устроится на завод тойоты в сборочный цех крузаков... а то что в статье это игрушка, которую большинстао людей даже близко повторить не сможет. А так да! Прикольно!
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6k
kaboza 2 дня назад
руки из плеч, респекто!
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49k
pynh 2 дня назад
Как самому сделать себе "Ленд Крузер" или немного о национальной резьбе по дереву
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