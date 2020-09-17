Как самому сделать себе "Ленд Крузер" или немного о национальной резьбе по дереву

В творческой биографии мастера уже имеется множество внедорожников – например, Ford F-150 Raptor, Chevrolet Silverado и Audi Q7, а также немножко спорткаров (скажем, Bugatti Chiron и Ferrari SF1000), винтажный Cadillac 1959 года и даже российский лимузин Aurus Senat. Куда заведет художника его маниакальная страсть, и чем он зарабатывает на жизнь в моменты, когда не стоит у верстака, непонятно. Но среди комментаторов как его публикаций в социальных медиа, так и статей о его работах в СМИ нашлось уже немало желающих приобрести уже готовый деревянный автомобиль либо заказать что-то конкретное под себя. Думается, однажды проснувшийся знаменитым безвестный резчик по дереву из Вьетнама сейчас отнюдь не бедствует.