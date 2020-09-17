Как самому сделать себе "Ленд Крузер" или немного о национальной резьбе по дереву

Возможно, вы слышали это выражение – «взорвал Интернет». Возможно, оно кажется вам уже настолько затасканным, что годится только на саркастические мемы и находится где-то на одном уровне с фразой «лежала вся маршрутка». Но на нашей с вами планете обнаружился человек, который действительно смог взорвать Интернет.
Произошло это на рубеже февраля и марта нынешнего года. Видеоролик, который человек опубликовал на своём канале в YouTube, до этого не особо популярном, за неделю посмотрели 24 миллиона раз. Можете себе представить? Это означает, что каждую минуту этой недели видео просматривали в среднем около 2,5 тысяч пользователей Сети! А на данный момент у ролика более 116 миллионов просмотров.
И о чём было это видео, спросите вы? Потерпите буквально чуть-чуть. Автор канала Woodworking Art предпочитает не раскрывать собственного имени (во всяком случае, англоязычной прессе оно неизвестно): даже в интервью одному из специализированных сайтов художник заявил, что не хочет отвлекать внимание аудитории от своих творений. Поэтому и в видеороликах мастера его лица вы не увидите.
Но цель своей творческой деятельности художник декларирует вполне недвусмысленно. Житель Вьетнама изначально просто хотел таким незамысловатым способом привлечь внимание к традиционным местным искусствам и ремёслам, в число которых резьба по дереву входит со всей своей основательной уверенностью.
И именно поэтому он начал публиковать на YouTube ролики о том, как вырезает небольшие скульптуры животных, в том числе и придуманных. Но со временем дорос до масштабных моделей автомобилей, которые выполняет из подручных материалов с поистине потрясающей точностью. И вот тут-то его и настигла слава: сейчас у канала более 1,7 миллиона подписчиков, а про новые работы вьетнамца не гнушается рассказывать мировая автомобильная пресса.
А началось всё с момента, когда СМИ внезапно заметили ролик резчика про созданную из дерева масштабную модель Toyota Land Cruiser: это именно его мы имели в виду чуть ранее. В видео процесс строительства деревянного Крузака показан с восхитительными подробностями — от изготовления некоего подрамника до изготовления внешних панелей и тончайшего декора.
В работе вьетнамский столяр использует самые разные инструменты, от фрезерных станков и ленточных пил (причем кое-что он построил самостоятельно) до дремелей, ножей и стамесок, больше похожих на хирургические инструменты. А для моделирования своих творений он задействует статические изображения и, по его словам, отсматривает множество видеороликов.
Весь процесс моделирования происходит главным образом в голове мастера. И несмотря на это (а может, наоборот, благодаря этому) ему удается создавать потрясающе реалистичные и детализированные модели автомобилей. Вьетнамский столяр дотошно воспроизводит даже внутреннее убранство: особенно впечатляет, к примеру, уровень проработки интерьеров Ford Mustang и Toyota Hilux, у которых крутятся рули, двигаются рычаги коробок передач и ручников и опускаются подлокотники. Воспроизведены даже нюансы стёганой обивки кресел. С аналогичной почти маниакальной тщательностью он подходит и к отделке подкапотного пространства.
В творческой биографии мастера уже имеется множество внедорожников – например, Ford F-150 Raptor, Chevrolet Silverado и Audi Q7, а также немножко спорткаров (скажем, Bugatti Chiron и Ferrari SF1000), винтажный Cadillac 1959 года и даже российский лимузин Aurus Senat. Куда заведет художника его маниакальная страсть, и чем он зарабатывает на жизнь в моменты, когда не стоит у верстака, непонятно. Но среди комментаторов как его публикаций в социальных медиа, так и статей о его работах в СМИ нашлось уже немало желающих приобрести уже готовый деревянный автомобиль либо заказать что-то конкретное под себя. Думается, однажды проснувшийся знаменитым безвестный резчик по дереву из Вьетнама сейчас отнюдь не бедствует.
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