КамАЗы на жесткой сцепке: ДТП с двумя военным грузовиками в Екатеринбурге

— Один КамАЗ тащил другой на жесткой сцепке, и тут задний КамАЗ стало болтать и сносить влево, они начали мне дорогу перекрывать, я чуть в них не въехал. Потом они как бы «сложились», сцепка порвалась, и тот КамАЗ, что был вторым, вылетел с дороги, а там насыпь метров двадцать, первый развернуло на 180 градусов и отбросило в ограждение, — рассказал Алексей.