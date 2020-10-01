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КамАЗы на жесткой сцепке: ДТП с двумя военным грузовиками в Екатеринбурге

КамАЗы на жесткой сцепке: ДТП с двумя военным грузовиками в Екатеринбурге (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2020 11:51
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   военная техника   дтп   жесткая сцепка   камаз   
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На кольцевой автодороге в Екатеринбурге военный КамАЗ буксировал на жесткой сцепке другой неисправный автомобиль. В какой-то момент грузовики начало раскачивать, сцепка порвалась, и буксируемый автомобиль улетел в кювет, пробив ограждение.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   военная техника   дтп   жесткая сцепка   камаз   
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6  комментариев
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19k
Франц Лефорт 2 часа назад
Насчет сцепки не скажу,но не слишком ли быстро они ехали!?
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6k
Tamdima 6 минут назад
Как только вижу на горизонте аоенный Камаз, стараюсь сделать так, чтобы наши пути не пересакались
. Я не трус
, но боюсь военных водителей
.
П.с. а в армии я был водителем
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16k
Lynx Час назад
20.1. Буксировка на жесткой или гибкой сцепке должна осуществляться только при наличии водителя за рулем буксируемого транспортного средства, кроме случаев, когда конструкция жесткой сцепки обеспечивает при прямолинейном движении следование буксируемого транспортного средства по траектории буксирующего.
При неисправности рулевой - методом частичной погрузки.
По видео - колёса ведомого заблокированы.
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35k
Нанук Паналык 2 часа назад
30 лет как отслужил - ничего [мат] т ь не изменилось!
Таскают друг друга всю жизнь...
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218
чокнутый Нанук Паналык 2 часа назад
во истину
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