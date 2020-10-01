КамАЗы на жесткой сцепке: ДТП с двумя военным грузовиками в Екатеринбурге

На кольцевой автодороге в Екатеринбурге военный КамАЗ буксировал на жесткой сцепке другой неисправный автомобиль. В какой-то момент грузовики начало раскачивать, сцепка порвалась, и буксируемый автомобиль улетел в кювет, пробив ограждение.
— Один КамАЗ тащил другой на жесткой сцепке, и тут задний КамАЗ стало болтать и сносить влево, они начали мне дорогу перекрывать, я чуть в них не въехал. Потом они как бы «сложились», сцепка порвалась, и тот КамАЗ, что был вторым, вылетел с дороги, а там насыпь метров двадцать, первый развернуло на 180 градусов и отбросило в ограждение, — рассказал Алексей.
— В ходе проведения буксировки на жесткой сцепке неисправного автомобиля произошел съезд грузовика с дороги в кювет. В результате происшествия никто не пострадал, автомобиль доставлен в парк воинской части для ремонта. По предварительным данным, причиной происшествия стала поломка буксировочного устройства, — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
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