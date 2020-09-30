Женщина училась водить и протаранила забор

Похоже, что мужчина учил свою женщину водить автомобиль. Она тронулась с обочины, едва не зацепив автомобиль, а затем на полном ходу протаранила забор частного дома.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Метки: авария авто авто авария ваз видео дтп женщина за рулем
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Я вот что хочу сказать. Они непредсказуемы. Напрочь. Когда вместо того, чтобы плавно войти в поворот, она направила машину на борюр и вжала со всей дури педаль газа в пол, я за малым не обгадился, хотя это было уже не так страшно, как день за этого, когда она таким же образом направила машину в бетонный забор.
Я ей: зачем?? Нужно было просто плавно повернуть руль и заехать во двор!
Она: я не знаю почему я так сделала.
ОНА НЕ ЗНАЕТ почему так сделала.
И я сделал вывод, пусть этим занимаются люди, которые обучены людей обучать и зарабатывают таким способом. Пусть это делают посторонние люди с опытом обучения таких вот начинающих. На фиг. Кто бы ни был, отправлю его/её к автомобильному инструктору.