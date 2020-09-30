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Женщина училась водить и протаранила забор

Женщина училась водить и протаранила забор (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2020 12:19
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   женщина за рулем   
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Похоже, что мужчина учил свою женщину водить автомобиль. Она тронулась с обочины, едва не зацепив автомобиль, а затем на полном ходу протаранила забор частного дома.

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Метки: авария   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   женщина за рулем   
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8  комментариев
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Баба за рулем - горе в семье. Зато они борщ умеет варить, и для секса необходимы.
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_Aleks_ Полчаса назад
Ну всё, первые шаги сделаны, пора в город выпускать
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100
Алексей Гулевич 40 минут назад
она на какие права училась?? корабельник-штурвальник? ...
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100
Алексей Гулевич 40 минут назад
любовь - злая вещь) там ворота "в гостях у сказки" не попали слава небесам ... ну а там можно там жигуль и оставить как страхование ворот ....
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1k
Алексей 2 часа назад
Для учёбы есть автодромы и пустые просёлки.
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24k
Сергей 2 часа назад
Меня просили поприсутствовать рядом с водителем-женщиной, когда та "вспоминала" как водить. За день до этого, она меня и своего мужа чуть не угробила раза три, пока ехала в своей новенькой BMW.
Я вот что хочу сказать. Они непредсказуемы. Напрочь. Когда вместо того, чтобы плавно войти в поворот, она направила машину на борюр и вжала со всей дури педаль газа в пол, я за малым не обгадился, хотя это было уже не так страшно, как день за этого, когда она таким же образом направила машину в бетонный забор.
Я ей: зачем?? Нужно было просто плавно повернуть руль и заехать во двор!
Она: я не знаю почему я так сделала.
ОНА НЕ ЗНАЕТ почему так сделала.
И я сделал вывод, пусть этим занимаются люди, которые обучены людей обучать и зарабатывают таким способом. Пусть это делают посторонние люди с опытом обучения таких вот начинающих. На фиг. Кто бы ни был, отправлю его/её к автомобильному инструктору.
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19k
Влад 2 часа назад
Я свою когда-то решил учить в поле, думал это безопасно. Ага. На краю поля валялся огромный валун, совсем один, она умудрилась наехать на него и погнуть кардан. Домой возвращались очень долго. Зато есть что вспомнить.
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