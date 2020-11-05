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Дорожная учительница из Брянска устроила небольшое ДТП

Дорожная учительница из Брянска устроила небольшое ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 ноября 2020 13:38
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   подрезал   учитель на дороге   
9593
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В Брянске автору ролика повстречалась на дороге боевая автомобилистка. Девушка сначала сигналила, а затем, пытаясь проучить обидчика, устроила небольшое ДТП.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   подрезал   учитель на дороге   
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68  комментариев
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713
lashadko 18 часов назад
на 14 секунде слышен первый гудок, не выехал ли автор слишком близко от приближающегося авто?
последующие действия учительницы не оправдываю
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58
ehonda 7 часов назад
однажды я проезжал Брянск. Дороги там просто трэш
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5k
bum_er 7 часов назад
Как вы тут уже за,е,Бали умные водятлы, такой х,у,й,ни только в России и можно увидеть, подрезали, выехал не так, сидите дома, или езжайте на общественном транспорте, всем надо куда-то, не вы одни с,у,ки куда-то едете
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81
parhi 8 часов назад
Вот это ряха - ей крузак нужен как минимум а не айяай30
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−17
Татьяна Григорьева 8 часов назад
Надо было врубаться в этого тормоза и показывать как он выезжал на главную дорогу потом..
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29k
russger 8 часов назад
Сколько подобных видео не смотрю, слушают херню какую-то. А тут ничё так -_-
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4k
SuperTroll 8 часов назад
А Ария прям в тему)))
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12k
Владислав Грецов 8 часов назад
звезда она и в Африке звезда....
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41
Володя Терно 9 часов назад
Надо "Арию" послушать! Давно этого не делал. Пойду качну.
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2
Mouraviev 10 часов назад
ПМС
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64k
Александр 10 часов назад
Не понятна предыстория конечно, не видно. Зато видно, что курица попыталась "четко" подрезать, поучить типа, но куринных умений хватило влететь в крыло. И она на 100% виновата в дтп при этом.
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3k
sailor_cool 10 часов назад
где экшен?
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3
сергей 12 часов назад
Торопилась она. Ну теперь то везде успела
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7k
Dabus 12 часов назад
- Ты что, не видел что я поворачиваю?
:DDD
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2k
Честер 13 часов назад
Нашли друг друга. Может быть задумаются , что не дни на дороге?, да нет бред какой.
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9k
Seledochnik 13 часов назад
Я теперь понял, кто такая "Коза Брянская" - это она.
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41k
Цыц тут у меня 13 часов назад
Смотрел видео ради ненормативной лексики. Не услышал.
Девка идиотка.
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29k
russger Цыц тут у меня 8 часов назад
"Ух ты лять", сразу после стука ;)
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41k
Цыц тут у меня russger Час назад
Это просто нормальная реакция организма)))
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24k
Aqueronte 15 часов назад
Ну судя по дороговизне её авто, увеличение стоимости осаго будет для неё существенным наказанием.
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5k
zurapod 15 часов назад
пусть покраску оплачивает если такая умная.
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1k
Bobbus 15 часов назад
Плешивый выскочил перед авто и еще телился при разгоне.Баба его и шлифанула, из переписки вконтакте стало ясно, что мужик еще денег вымогал, чтобы у него в истории авто не висел ремонт, а бабе отомстил, сказав что опубликует ее чудачества. Весь город теперь это обсуждает. Бабу не оправдываю, да и мужик не мужик вовсе оказался.
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1k
Bobbus Sc 14 часов назад
Откуда столько негатива? Я лишь про саму ситуацию, тетка не отбашляла, он закинул видос в паблик, в отместку , да еще и раздул это дедо в контакте. Короче, обиженка
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1k
Bobbus winergy2012 14 часов назад
Ох уж эти обороты, уважаемый


Я нигде ни писал о том, что он кому то что- то должен. Я лишь нашел видео вконтакте, где этот мужик усирается и ее оскорбляет. Подрезала баба его- подрезала. Тупил ли он, выезжая у нее под носом- тупил.
Я никого тут не защищаю, баба сама в него въехала,это факт. Но мужик сам ее на это спровоцировал, телясь при выкручивании перед ней( в начале видео слышен сигнал тетки)
Другое дело, что мужик из, казалось, рядового случая залепил про нее видео , где стал оскорблять. А до этого вымогал денег, чтобы " полюбовно" разойтись. Найдите видос в контакте.
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28k
Химический Али Bobbus 13 часов назад
Ты муж этой резвой кобылы что-ли? Или чего за соску вступился?
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1k
Bobbus Химический Али 12 часов назад
Снова мимо

Я открыл видос в контакте и понял, что мужик то оказывается и не мужик вовсе) угрожал видео разместить и прославить эту резвую кобылу, если она ему без протокола не отстегнет)
А ваще- баба- дура.
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69
Sc Bobbus 6 часов назад
Все нормально, негатива нет. Хорошего дня тебе! Но не суди людей, время сегодня не нормальное. Нынче в большинстве своем у людей отсутствует и честь и достоинство и они в этом не виноваты. Их загнали в эти рамки.
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1k
Mellivora 15 часов назад
На переосвидетельствование к психиатору.
Мля,сколько баранов нервных за рулем средств повышенной опасности.
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