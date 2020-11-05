Дорожная учительница из Брянска устроила небольшое ДТП

В Брянске автору ролика повстречалась на дороге боевая автомобилистка. Девушка сначала сигналила, а затем, пытаясь проучить обидчика, устроила небольшое ДТП.
Владелец автомобиля с регистратором сообщает: "03.11,2020г 8:30 утра. Автохамке не понравилось, что я пропускал пешехода и она начала сигналить, по её мнению я должен был его задавить , т.к она спешила. Вот она и решила меня "проучить" создав опасность для окружающих. Смотрим, что из этого получилось..."
Присутствует ненормативная лексика!
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Авторский пост
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последующие действия учительницы не оправдываю
:DDD
Девка идиотка.
Я нигде ни писал о том, что он кому то что- то должен. Я лишь нашел видео вконтакте, где этот мужик усирается и ее оскорбляет. Подрезала баба его- подрезала. Тупил ли он, выезжая у нее под носом- тупил.
Я никого тут не защищаю, баба сама в него въехала,это факт. Но мужик сам ее на это спровоцировал, телясь при выкручивании перед ней( в начале видео слышен сигнал тетки)
Другое дело, что мужик из, казалось, рядового случая залепил про нее видео , где стал оскорблять. А до этого вымогал денег, чтобы " полюбовно" разойтись. Найдите видос в контакте.
Я открыл видос в контакте и понял, что мужик то оказывается и не мужик вовсе) угрожал видео разместить и прославить эту резвую кобылу, если она ему без протокола не отстегнет)
А ваще- баба- дура.
Мля,сколько баранов нервных за рулем средств повышенной опасности.