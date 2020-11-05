Дорожная учительница из Брянска устроила небольшое ДТП

Владелец автомобиля с регистратором сообщает: "03.11,2020г 8:30 утра. Автохамке не понравилось, что я пропускал пешехода и она начала сигналить, по её мнению я должен был его задавить , т.к она спешила. Вот она и решила меня "проучить" создав опасность для окружающих. Смотрим, что из этого получилось..."