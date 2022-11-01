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Интересные манёвры в исполнении автомобилистки привели к ДТП

Интересные манёвры в исполнении автомобилистки привели к ДТП

Автор:
01 ноября 2022 13:33
Сообщество : Аварии
Метки: Ford   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   
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В подмосковном Пушкино женщина кроссовере "Форд" с самого начала не могла определиться в какой полосе ей ехать, и в итоге повернула с левой выделенной полосы направо.

Источник:

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Метки: Ford   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   
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6  комментариев
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9k
antonium 4 часа назад
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Angelpro 2 часа назад
Фееричный или фееричная ...
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11k
кот базилий 3 часа назад
Буква "А" - автомобиль.
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Demonik кот базилий 36 минут назад
Сильно сказано
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71k
Доктор Джонс 4 часа назад
На ровном месте...
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15k
Александр 4 часа назад
Интересные манёвры в исполнении автомобилистки привели к ДТППосмотреть
Интересные манёвры в исполнении автомобилистки привели к ДТП
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Олег

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