Интересные манёвры в исполнении автомобилистки привели к ДТП

488
1
1
В подмосковном Пушкино женщина кроссовере "Форд" с самого начала не могла определиться в какой полосе ей ехать, и в итоге повернула с левой выделенной полосы направо.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Тюменской области автомобилистка влетела в трактор
- Авария дня. Страшное ДТП с четырьмя погибшими в Пермском крае
- Замес на перекрёстке в Волгоградской области
- «Откуда у вас вмятина?»: в Воронеже судья устроила ДТП и отказалась признавать вину
- В Испании женщина за рулём Porsche Taycan подхватила и впечатала Macan в кирпичную стену
Метки: Ford аварии авто авто аварии видео дтп женщина за рулем
Новости партнёров
реклама