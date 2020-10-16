В Балашихе автомобилистка сбила пенсионерку на велосипеде и, наврав полицейским, уехала

В подмосковной Балашихе автомобилистка за рулем Volkswagen Tiguan сбила 63-летнюю пенсионерку на велосипеде. Прибывшим сотрудникам полиции женщина-водитель сообщила, что якобы она просто проезжала мимо и решила помочь лежащему человеку.
Пострадавшая после потери сознания, с частичной потерей памяти, с травмой головы и ушибами мягких тканей была госпитализирована.
"Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь по правому краю проезжей части улицы Центральной, совершив маневр поворота налево на улицу 1-я Линия, допустил наезд на женщину 1957 года рождения, переезжавшую дорогу на велосипеде, после чего он с места происшествия скрылся. Пострадавшую с травмами госпитализировали", - сказал сотрудник пресс-службы МУ МВД России по Московской области.
Он добавил, что в настоящий момент сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России “Балашихинское” проводится административное расследование с целью установления личности водителя, транспортного средства и всех обстоятельств аварии.
Он добавил, что в настоящий момент сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России “Балашихинское” проводится административное расследование с целью установления личности водителя, транспортного средства и всех обстоятельств аварии.
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Это просто фантастика! Настолько все доверчивые стали и менты и в скорой, что не ничего не записали о "свидетеле" происшествия? А где те же регики на их машинах?
А проверить её слова, осмотрев машину, было не судьба?
Никуда тварина не денется.
Ну скрылась, ну найдут, ну опознают.