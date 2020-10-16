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В Балашихе автомобилистка сбила пенсионерку на велосипеде и, наврав полицейским, уехала

В Балашихе автомобилистка сбила пенсионерку на велосипеде и, наврав полицейским, уехала (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 12:59
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   велосипедист   видео   дтп   женщина за рулем   
2678
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В подмосковной Балашихе автомобилистка за рулем Volkswagen Tiguan сбила 63-летнюю пенсионерку на велосипеде. Прибывшим сотрудникам полиции женщина-водитель сообщила, что якобы она просто проезжала мимо и решила помочь лежащему человеку.

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Метки: авария   авто   авто авария   велосипедист   видео   дтп   женщина за рулем   
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20  комментариев
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12k
Ligov 2 дня назад
*Прибывшим сотрудникам полиции женщина-водитель сообщила, что якобы она просто проезжала мимо и решила помочь лежащему человеку*
Это просто фантастика! Настолько все доверчивые стали и менты и в скорой, что не ничего не записали о "свидетеле" происшествия? А где те же регики на их машинах?
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7k
Nikita Novikov 2 дня назад
по моему она старушку добить пыталась в начале...
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567
Симплекс 2 дня назад
Теперь 1,5 года без прав за то, что уехала с места ДТП, а может ещё чего посерьёзнее.
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861
Сергей 2 дня назад
Всем велодорожки!
Всем велодорожки!
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36
шагор 2 дня назад
Я так понимаю, велосипед эта водитла-терминатор хотела перевезти через дорогу и выбросить подальше как улику, но помешала прибывшая патрульная машина... см. 22-я минута видео.
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7k
*Сергей* 2 дня назад
Пипец. Как она дожила до сего дня? Она же поворачивала на полосу встречного движения и не глядя... Пожизненное лишение прав, имхо, в самый раз! Ну и за ДТП тоже надо понести наказание.
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861
Сергей *Сергей* 2 дня назад
Права покупают вместе с автомобилем, в этом причина.
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44
tj77 2 дня назад
Интересно а кто опубликовал и нашел это видео?
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104
DoctorBetruger 2 дня назад
А повреждения на авто? ПыСы - ролик на 40 с лишним минут это просто круть.
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24k
Сергей 2 дня назад
"Прибывшим сотрудникам полиции женщина-водитель сообщила, что якобы она просто проезжала мимо и решила помочь лежащему человеку."
А проверить её слова, осмотрев машину, было не судьба?
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4k
Roman Сергей 2 дня назад
Зачем?
Никуда тварина не денется.
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4k
кот базилий Сергей 7 часов назад
Это наверно жена их начальника потому и "поверили"
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54
Дядя Витя 2 дня назад
По моему выдумка. Либо ГИБДД-шники купленные!
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−182
Максим 2 дня назад
бабок много ява у меня одна
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9k
Алексей 2 дня назад
Я слабо в это верю,они всяко должны были ее записать при оформлении хотябы как свидетелем
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4k
Roman Алексей 2 дня назад
У них ещё и регистраторы в машинах.
Ну скрылась, ну найдут, ну опознают.
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15k
nobody® 2 дня назад
Ну я такой долбился в телефон... Хоба! Женщина какая-то лежит на дороге, надо помочь
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