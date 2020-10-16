В Балашихе автомобилистка сбила пенсионерку на велосипеде и, наврав полицейским, уехала

"Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь по правому краю проезжей части улицы Центральной, совершив маневр поворота налево на улицу 1-я Линия, допустил наезд на женщину 1957 года рождения, переезжавшую дорогу на велосипеде, после чего он с места происшествия скрылся. Пострадавшую с травмами госпитализировали", - сказал сотрудник пресс-службы МУ МВД России по Московской области.



Он добавил, что в настоящий момент сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России “Балашихинское” проводится административное расследование с целью установления личности водителя, транспортного средства и всех обстоятельств аварии.