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«Что, жалко что ли было?», — дочь актёра из «Убойной силы» попала в небольшое ДТП

«Что, жалко что ли было?», — дочь актёра из «Убойной силы» попала в небольшое ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2020 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   учитель на дороге   
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На Московском проспекте в Петербурге дочь актёра Александра Тютрюмова, находясь за рулем кроссовера Mercedes, при перестроении не пропустила автомобиль каршеринга. Видео с последствиями небольшого ДТП опубликовал небезызвестный "санитар" Артур Вишенков.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   учитель на дороге   
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3k
SSD 56 минут назад
Свиноматка какая то...
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20k
Vazari SSD 52 минуты назад
Не какая-то, а совершенно О.х.у.е.в.ш.а.я.
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7k
Tamdima 8 минут назад
Видимо ей надо ездить с транспорантом "мой папа ох-й актёр, сыграл эпизодическую роль в сериале, поэтому мне должны все уступать!". А чел на каршеринге и не знал вовсе!
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32k
Гёз Уленшпигель Полчаса назад
Е.б.л.и.щ.е.м в папашу своего пошла. Тот играет уродов и ублюдков. А эта ТП такая по жизни!
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47k
alertol Полчаса назад
- отказывалась признавать себя виновницей аварии

Права забрать, и на пересдачу. Пусть инструктору потом на экзаменах доказывает кто кому уступать должен.
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36k
Вепс 39 минут назад
Это напротив метро Электросила, там постоянно люди выезжают из кармана(там торговые центры и народу оттуда прет море) и для того чтобы поехать налево нужно сразу перестроиться в левый ряд через несколько рядов, и хрен кто пустит =))). Дамочка конечно виновата это бесспорно. Но вот это место само по себе идиотское.
Это напротив метро Электросила, там постоянно люди выезжают из кармана(там торговые центры и народу оттуда прет море) и для того чтобы поехать налево нужно сразу перестроиться в левый ряд через несколько рядов, и хрен кто пустит =))). Дамочка конечно виновата это бесспорно. Но вот это место само по себе идиотское.
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12k
Алан Вепс 18 минут назад
А дальше возможности нет развернуться?
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14k
dimitr 42 минуты назад
Актёр Тютрюмов?...
Не знаю, может, он кому-то и известен, но я вспомнить не смог, пришлось в интернете смотреть.
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7k
Cornho dimitr 40 минут назад
И как? Вспомнили?
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dimitr Cornho Полчаса назад
Лицо знакомое, но без подсказок так и не вспомнил, где он играл.
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Cornho dimitr 23 минуты назад
Я, собственно, кроме одного сериала больше и не знаю, где он играл.
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14k
dimitr Cornho 22 минуты назад
В википедии аж два десятка. Или больше.
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7k
Cornho 52 минуты назад
Автор, "небезЫзвестный".
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