«Что, жалко что ли было?», — дочь актёра из «Убойной силы» попала в небольшое ДТП

На Московском проспекте в Петербурге дочь актёра Александра Тютрюмова, находясь за рулем кроссовера Mercedes, при перестроении не пропустила автомобиль каршеринга. Видео с последствиями небольшого ДТП опубликовал небезызвестный "санитар" Артур Вишенков.
Автомобилистка до последнего упиралась, грубила и отказывалась признавать себя виновницей аварии, пока не приехали сотрудники ГИБДД
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Права забрать, и на пересдачу. Пусть инструктору потом на экзаменах доказывает кто кому уступать должен.
Не знаю, может, он кому-то и известен, но я вспомнить не смог, пришлось в интернете смотреть.