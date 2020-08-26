Может ли 32-летняя BMW M3 стоить 250 000 долларов?

Оказывается может… Цены на культовые автомобили прошлого иногда устанавливаются на такой высоте, что можно усомниться в адекватности продавцов и покупателей.
BMW M3 первого поколения, впервые представленный на Франкфуртском автосалоне 1985 года, без сомнения, автомобиль знаковый как для самой Баварской компании, так и для всего автомобильного рынка в целом, но может ли он стоить 250 000 долларов или более 18 миллионов рублей?
BMW M3 первого поколения, впервые представленный на Франкфуртском автосалоне 1985 года, без сомнения, автомобиль знаковый как для самой Баварской компании, так и для всего автомобильного рынка в целом, но может ли он стоить 250 000 долларов или более 18 миллионов рублей?
И это не брюзжание нищеброда! Это ведь даже никакая не спец версия, а “обычная” M3, хоть и щедро оснащенная заводскими опциями.
Тем не менее, кто-то выложил за автомобиль на аукционе Bring-A-Trailer в США вышеупомянутые 250 000 долларов!
Казалось, что первая М3 уже установила рекорд стоимости, когда ранее в этом году распродавалась коллекция безвременно ушедшего актера Пола Уокера, заядлого автолюбителя. Там было продано две E30 M3 стоимостью 165 000 и 220 000 долларов. Но оказывается E30 может стоить еще дороже!
Пробег автомобиля составляет всего 13 тысяч километров. Дело в том, что первый владелец, купивший М3 в 1988 году в Калифорнии, не смог должным образом насладиться автомобилем, поскольку скоропостижно скончался в начале 90-х.
Его семья крайне редко использовала автомобиль и хранила его в подобающих условиях, пока в 2010 году не продала предыдущему владельцу, который тоже не стал “вынимать из машины душу”.
Под крышкой багажника добротный немецкий инструмент
Судя по фотографиям, автомобиль пребывает в великолепной состоянии, будто только что вышел с завода. Под капотом 2,3-литровый четырехцилиндровый двигатель мощность 195 лошадиных сил, способный разгонять легкое по нынешним меркам купе до 235 км/ч. Есть кондиционер, электростеклоподъемники, круиз-контроль, люк.
Автомобиль очень приятный и красивый! Но 250 000 долларов...
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Метки: bmw bmw m3 авто автомир автомобили олдтаймер ретро авто
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В смысле может или не может? Если есть покупатель, который заплатит 250 штук за эту машину, значит может. Всё. Других вариантов не существует. Любой товар стоит ровно столько, сколько за него готов дать покупатель.
Вот пример ближе к нам всем. Есть телефоны от яблока, а есть телефоны на xiaomi.
Разница в цене коллосальная, а разница в потребительных качествах..ну вот я даже не знаю. Раньше был фанатом яблока, нравилось. Потом решил попробовать что-то новое, взял телефон на адройд и доволен как слон. Если честно даже особой разницы не ощутил. Где-то удобнее андюша, где-то иос. Но в целом одна фигня, с одной лишь разницей...цена в 4-5 раз у яблока дороже.
НО! Если люди покупают яблоко, значит ОНО СВОИХ ДЕНЕГ СТОИТ.
Другой вопрос, готовы ли вы платить за псевдо лухари в раз 4-5 больше...