Может ли 32-летняя BMW M3 стоить 250 000 долларов?

Оказывается может… Цены на культовые автомобили прошлого иногда устанавливаются на такой высоте, что можно усомниться в адекватности продавцов и покупателей.

BMW M3 первого поколения, впервые представленный на Франкфуртском автосалоне 1985 года, без сомнения, автомобиль знаковый как для самой Баварской компании, так и для всего автомобильного рынка в целом, но может ли он стоить 250 000 долларов или более 18 миллионов рублей?

0 Источник: И это не брюзжание нищеброда! Это ведь даже никакая не спец версия, а “обычная” M3, хоть и щедро оснащенная заводскими опциями.

0 Источник: Тем не менее, кто-то выложил за автомобиль на аукционе Bring-A-Trailer в США вышеупомянутые 250 000 долларов!

0 Источник: Казалось, что первая М3 уже установила рекорд стоимости, когда ранее в этом году распродавалась коллекция безвременно ушедшего актера Пола Уокера, заядлого автолюбителя. Там было продано две E30 M3 стоимостью 165 000 и 220 000 долларов. Но оказывается E30 может стоить еще дороже!

0 Источник: Пробег автомобиля составляет всего 13 тысяч километров. Дело в том, что первый владелец, купивший М3 в 1988 году в Калифорнии, не смог должным образом насладиться автомобилем, поскольку скоропостижно скончался в начале 90-х.

0 Источник: Его семья крайне редко использовала автомобиль и хранила его в подобающих условиях, пока в 2010 году не продала предыдущему владельцу, который тоже не стал “вынимать из машины душу”.