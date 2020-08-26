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Сообщество Автомир 6327 постов • 633 подписчика подписаться
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Может ли 32-летняя BMW M3 стоить 250 000 долларов?

Может ли 32-летняя BMW M3 стоить 250 000 долларов? (12 фото + 3 видео)

Автор:
26 августа 2020 08:31
Сообщество : Автомир
Метки: bmw   bmw m3   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Оказывается может… Цены на культовые автомобили прошлого иногда устанавливаются на такой высоте, что можно усомниться в адекватности продавцов и покупателей.
BMW M3 первого поколения, впервые представленный на Франкфуртском автосалоне 1985 года, без сомнения, автомобиль знаковый как для самой Баварской компании, так и для всего автомобильного рынка в целом, но может ли он стоить 250 000 долларов или более 18 миллионов рублей?

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Метки: bmw   bmw m3   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Carma Warrior 10 часов назад
Автор. я не понимаю, что тебя удивляет.
В смысле может или не может? Если есть покупатель, который заплатит 250 штук за эту машину, значит может. Всё. Других вариантов не существует. Любой товар стоит ровно столько, сколько за него готов дать покупатель.

Вот пример ближе к нам всем. Есть телефоны от яблока, а есть телефоны на xiaomi.
Разница в цене коллосальная, а разница в потребительных качествах..ну вот я даже не знаю. Раньше был фанатом яблока, нравилось. Потом решил попробовать что-то новое, взял телефон на адройд и доволен как слон. Если честно даже особой разницы не ощутил. Где-то удобнее андюша, где-то иос. Но в целом одна фигня, с одной лишь разницей...цена в 4-5 раз у яблока дороже.
НО! Если люди покупают яблоко, значит ОНО СВОИХ ДЕНЕГ СТОИТ.

Другой вопрос, готовы ли вы платить за псевдо лухари в раз 4-5 больше...
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