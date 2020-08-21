43-летнюю «Ниву» без пробега хотят продать за 3 миллиона рублей

ВАЗ-2121, который за 43 года проехал всего пять километров, появился в продаже в России. Его цена равна стоимости пяти новых Lada 4x4 или одного Land Cruiser Prado в простой комплектации.
Начиная с 1977 года внедорожник проехал всего 5 километров между тёплыми боксами, но, как следует из объявления, не находился всё время в одних руках. Владельцев у него было «три и более», при этом в собственности третьего автомобиль оставался последние 11 месяцев.
«Нива» окрашена в заводской жёлтый цвет и имеет чёрный салон. Запасное колесо оригинальное, расположенное в моторном отсеке. Из нестандартного оснащения — оплётка на руле.
Владелец отмечает, что все узлы и агрегаты автомобиля, включая 80-сильный карбюраторный двигатель объёмом 1,6 литра, находятся в отличном состоянии. Электрооборудование и лампы полностью исправны.
ВАЗ-2121 «Нива» выпускается с 1977 года — выставленный на продажу экземпляр относится к ранней серии. В настоящее время внедорожник продолжают производить в модернизированном виде и под названием Lada 4x4. Цены начинаются от 515 610 рублей.
На момент своего появления отечественный вездеход отличался необычной конструкцией. Он сочетал в себе несущий кузов и систему постоянного полного привода с межосевым дифференциалом, в то время как распространёнными были рамные шасси и подключаемый полный привод типа парт-тайм.
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- А ты там уже был?
- Нет, я уже хотел.
И зачем покупать за три лимона, если абсолютно такую-же с минимальными изменениями можно купить в магазине за 515 тысяч???
Прям вот за 43 года все ремни, прокладки, патрубки и сайлентблоки в идеальном состоянии?
И спрашивается зачем она вообще нужна?
Ну не! Вот если бы заводская беда кожа внутри была... С потолком в алькантаре... Может тогдааа! :)
Стоит-то оно стоит, да никто ж его не покупает! У вас же совсем никудышное сено! Разве что горит хорошо"