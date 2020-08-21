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43-летнюю «Ниву» без пробега хотят продать за 3 миллиона рублей

43-летнюю «Ниву» без пробега хотят продать за 3 миллиона рублей (15 фото)

Автор:
21 августа 2020 11:35
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   ваз 2121   нива   олдтаймер   продажа авто   ретро авто   
2028
15
ВАЗ-2121, который за 43 года проехал всего пять километров, появился в продаже в России. Его цена равна стоимости пяти новых Lada 4x4 или одного Land Cruiser Prado в простой комплектации.

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Метки: авто   автомир   автомобили   ваз 2121   нива   олдтаймер   продажа авто   ретро авто   
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41  комментарий
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25k
blus 2 часа назад
Предложите Галкину. Он ценит старину.
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984
Свирепый Бамбр 6 минут назад
- А я опять а америку хочу.
- А ты там уже был?
- Нет, я уже хотел.
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927
Vitali 13 минут назад
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10k
Элитный тигр 15 минут назад
Хоть бы коврик помыл...
И зачем покупать за три лимона, если абсолютно такую-же с минимальными изменениями можно купить в магазине за 515 тысяч???
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19k
Юрьевич 18 минут назад
"Владелец отмечает, что все узлы и агрегаты автомобиля, включая 80-сильный карбюраторный двигатель объёмом 1,6 литра, находятся в отличном состоянии."

Прям вот за 43 года все ремни, прокладки, патрубки и сайлентблоки в идеальном состоянии?
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4k
evenSeven 20 минут назад
Если не новодел или еще какое разводилово, то запросто купят. Сейчас много народу у которого куры денег не клюют, но есть и коллекция авто в гараже и ностальгия по СССР
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8k
Василий Сургайло 21 минуту назад
1000$ дам... переоформление с продавца
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208
deaddolfin 24 минуты назад
"Три и более владельцев" и 5КМ пробега? они чего при покупке не проверили ход? а к владельцу доставляли исключительно тягачем?
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1k
Chris Taylor deaddolfin Минуту назад
то же подумал. на эвакуаторе
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29
данил петров Полчаса назад
Где дворники на фарах?
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984
Свирепый Бамбр данил петров 7 минут назад
И тормозуха в них. ))
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5k
JACKAL 39 минут назад
43-летнюю «Ниву» без пробега хотят продать за 3 миллиона рублей
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4k
Bhaal 41 минуту назад
Вот крузер 100 за такие бабки взять можно, если он прям в идеале. А это говно нах ненужно.
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4k
heta 52 минуты назад
43 - мало.
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16k
BillyBonzz 55 минут назад
Пля, ну подозрительное состояние для стольки лет, ее как вчера собрали, ни окисла малейшего на клеммах, ни ржавчинки на гайках и болтах, ни трещинок на резиновых шлангах, и покрышках, изоляция проводов уже должна высохнуть от времени и потрескаться. Ее даже если бы в теплой квартире хранили все это время, следы времени все равно были бы видны.
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278
Kasper007 BillyBonzz 24 минуты назад
Я думаю он после реставрации. Покрашен, помыт и снова собран.
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16k
BillyBonzz Kasper007 18 минут назад
я тоже так думаю, ну можно навести внешний лоск кузова, отполировать, но после стольки лет лоск под капотом, это не реально, даже пыли в уголках нет нигде за 40 с лишим лет под капотом, это как?
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1
Александр Шаров Час назад
все сальники и прокладки давно сгнили, всю машину придётся разбирать и заново собирать.
И спрашивается зачем она вообще нужна?
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3k
ayekaramba Час назад
"«Нива» окрашена в заводской жёлтый цвет и имеет чёрный салон."

Ну не! Вот если бы заводская беда кожа внутри была... С потолком в алькантаре... Может тогдааа! :)
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1k
Anatoly Tananykhin Час назад
" Что вы такое говорите, Феодосья Ивановна, у меня воз сена стоит десять рублей.
Стоит-то оно стоит, да никто ж его не покупает! У вас же совсем никудышное сено! Разве что горит хорошо"
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2k
Михаил 2 часа назад
вот если постоит ещё столько же, то тогда можно будет за такие деньги выставлять
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63k
Николай Николаенко 2 часа назад
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12k
Ligov 2 часа назад
Ну и хотелка у владельца...)))
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16k
BillyBonzz 2 часа назад
Ключи, мне кажется, в 77 году еще не были пластиком отделаны. У моего деда была копейка 77 года, у него как сейчас помню ключи зажигания были без пластика, просто железные. А замки зажигания что в копейке, что в Ниве абсолютно одинаковые были.
Ключи, мне кажется, в 77 году еще не были пластиком отделаны. У моего деда была копейка 77 года, у него как сейчас помню ключи зажигания были без пластика, просто железные. А замки зажигания что в копейке, что в Ниве абсолютно одинаковые были.
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2k
Алексей BillyBonzz Час назад
У бати была Нива 85-го года и тоже голые ключи без пластика. Тут явно какой-то новодел. Повод в несколько раз скинуть цену.)))
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16k
BillyBonzz Алексей Час назад
да там в цилиндры через свечные отверстия гибкими световодами надо залазить смотреть стенки цилиндров, и камеры сгорания, наверняка там не 5 км пробег, смотали просто.
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2k
Евгений BillyBonzz Час назад
Там ещё и катушка зажигания на новодел похоже, в 77 году они были с карболитовой крышкой, а тут пластик голимый!!!
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8k
Касьян Пуздой 2 часа назад
если автор следит за этой темой, то пусть потом выложит фотку покупателя. просто чисто поржать.
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