Ефремов назвал условия признания вины

Сегодня состоялось очередное заседание в уголовном деле о пьяной аварии и убийстве человека. Именно убийстве, а не гибели. Напиться до состояния стеклянных глаз, впасть в беспамятство (это является основной линией защиты), а потом изображать из себя жертву – именно так поступает Ефремов.
Данный процесс превращён в некое абсурдное представление, видимо рассчитывают на то, что чем омерзительнее будут истории оттуда, тем меньше внимания общественности будет приковано к главному подозреваемому.
Помимо подобных индивидов-фриков, которые якобы выступают за справедливость, сторонники Ефремова пытаются вызвать отвращение к позиции, осуждающей Ефремова у нормальных людей: якобы только такие люди, могут выступать за справедливость.
Адвокат Эльман Пашаев, который более не адвокат, а консультант, собирался требовать отвода судьи под предлогом предвзятого отношения к своему подзащитному. Все отвернулись от Ефремова – аплодирующие его сатирическим выступлениям зрители, жена молча молится, а адвокаты не спешат брать его дело.
Помимо подобных индивидов-фриков, которые якобы выступают за справедливость, сторонники Ефремова пытаются вызвать отвращение к позиции, осуждающей Ефремова у нормальных людей: якобы только такие люди, могут выступать за справедливость.
Адвокат Эльман Пашаев, который более не адвокат, а консультант, собирался требовать отвода судьи под предлогом предвзятого отношения к своему подзащитному. Все отвернулись от Ефремова – аплодирующие его сатирическим выступлениям зрители, жена молча молится, а адвокаты не спешат брать его дело.
Все это происходит от того, что человек давно потерял себя: сначала он выступал против власти, а потом сказал, что лишь актер. После ДТП он признает вину, просит прощения, а спустя пару дней отказывается от своих слов, разыгрывает «больного», но быстро встает на ноги и уже ссылается на отсутствие памяти.
Докажите Мише Ефремову, что он был за рулем своей машины, докажите ему что он против власти, докажите ему, что он человек.
Докажите Мише Ефремову, что он был за рулем своей машины, докажите ему что он против власти, докажите ему, что он человек.
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Все просто и по американски делается.
Делаешь предложение обвиняемому (через адвоката.
1. Не признаешь вину,едешь на зону лет на 20.
2. Признаешь вину,получаешь меньше самой высокой планки по статье.
А у нас в суде можно клоунадничать, особенно богатым да знаменитым и если Кремль не против.
https://old.fishki.net/3401668-ostrov-bastoj-norvezhskaja-tjuryma-dlja-osobo-opasnyh-prestupnikov-i-mechta-kazhdogo-zakljuchennogo.htmlhttps://old.fishki.net/3401668-ostrov-bastoj-norvezhskaja-tjuryma-dlja-osobo-opasnyh-prestupnikov-i-mechta-kazhdogo-zakljuchennogo.html
Правительству надо обратиться к правительству Норвегии и перевести Ефремова на остров. Опять же в мире всё относительно(при двойных стандартах)и главное кто судит. А что если Ефремов сделал мир чище, не стало одного из вымогателей из семье вымогателей(150 млн-это с какого х.., он что единственного кормильца задавил? или старого жадного козла? Чем дальше- тем хуже начинаешь относиться к семье "пострадавших" и к толпе псевдозащитников с фишек, потому как это уже не похоже на справедливое требование на справедливое наказание.