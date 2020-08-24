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Ефремов назвал условия признания вины

Ефремов назвал условия признания вины (2 фото)

Автор:
24 августа 2020 14:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: авария   дтп   ефремов   суд   
2331
2
Сегодня состоялось очередное заседание в уголовном деле о пьяной аварии и убийстве человека. Именно убийстве, а не гибели. Напиться до состояния стеклянных глаз, впасть в беспамятство (это является основной линией защиты), а потом изображать из себя жертву – именно так поступает Ефремов.

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Метки: авария   дтп   ефремов   суд   
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29  комментариев
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2k
Борис Карабанов 3 часа назад
За то время, пока Ефремов находится под следствием произошло несколько аналогичных смертельных ДТП, но всякий раз на "Фишках" под возгласы "Хватит пиарить этого убийцу", вновь и вновь продолжается ежедневное отслеживание именно этого процесса.
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1k
Mellivora 3 минуты назад
Клоунада, какие-то условия от обвиняемого.
Все просто и по американски делается.
Делаешь предложение обвиняемому (через адвоката.
1. Не признаешь вину,едешь на зону лет на 20.
2. Признаешь вину,получаешь меньше самой высокой планки по статье.

А у нас в суде можно клоунадничать, особенно богатым да знаменитым и если Кремль не против.
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57
Анатолий Час назад
Ты тварь уже подписал себе приговор, сев за руль в хлам пьяным.Ты, тварь, убийца. Ты сознательно сел за руль в пьяном состоянии.
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57
Анатолий Час назад
Актёр. Ты сука должен создавать образ на экране. А не убивать людей в реальной жизни.Ушлёпок.
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57
Анатолий Час назад
Сколько коментов не удаляйте, всё одно-мразота. Тварь.Убийца.Телефончик могу дать.Позвонишь. Много интересного узнаешь.
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57
Анатолий Час назад
Сядь мразота!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Позор нации.
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4k
Ya 2 часа назад
Удивляет что все люди превращаются в стаю кровожадных шакалов. Все хотят крови. А при этом стали беспринципными либерастами. В основе те же двойные стандарты. Тысячи убийств не волнуют, а вот Ефремова надо любым способом уничтожить. А вчера это же стадо хлопало в ладоши судам и "абсурдной демократии" про остров Бастой
https://old.fishki.net/3401668-ostrov-bastoj-norvezhskaja-tjuryma-dlja-osobo-opasnyh-prestupnikov-i-mechta-kazhdogo-zakljuchennogo.htmlhttps://old.fishki.net/3401668-ostrov-bastoj-norvezhskaja-tjuryma-dlja-osobo-opasnyh-prestupnikov-i-mechta-kazhdogo-zakljuchennogo.html
Правительству надо обратиться к правительству Норвегии и перевести Ефремова на остров. Опять же в мире всё относительно(при двойных стандартах)и главное кто судит. А что если Ефремов сделал мир чище, не стало одного из вымогателей из семье вымогателей(150 млн-это с какого х.., он что единственного кормильца задавил? или старого жадного козла? Чем дальше- тем хуже начинаешь относиться к семье "пострадавших" и к толпе псевдозащитников с фишек, потому как это уже не похоже на справедливое требование на справедливое наказание.
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8k
кира Ya 2 часа назад
Дело, видите ли, в том, что за "тысячи убийств" в том числе и пьяные ДТП с жертвами виновных в большинстве случаев наказывают в соответствие со статьями закона. А медийные личности, дети высокопоставленных чиновников и состоятельных бизнесменов от ответственности уходят всеми правдами и неправдами. Кто в состоянии заплатить, не подчиняется никаким законам. Это реально всех ДОСТАЛО! Каждый должен отвечать за свои поступки, будь то актер, депутат, олигарх... Это, конечно, несбыточная мечта, но если ответит хотя бы один, может быть другие задумаются?
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3k
Dmitry_61rus Ya Полчаса назад
Какие двойные стандарты? Конкретно он был за рулем. Он нарушил правила, протаранил машину, убил человека. Что еще вам в качестве доказательств нужно?
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57
Анатолий 2 часа назад
Сядь уже ушлёпок. Будь мужиком.Тряпка. Все роли минус.
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891
Tu9R 2 часа назад
Ефремов назвал условия признания вины
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584
sam 2 часа назад
Автор [мат]!! Что за заголовок? Почему в статье нет ответа на него?
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16k
BillyBonzz 2 часа назад
Ефремов назвал новые условия, при которых он, ну так и быть, хер с вами, признает вину:
Ссылка youtu.be
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3k
Карл 2 часа назад
Идет реальный бой с московским мажорством. Все хотят увидеть что Закон един для всех.
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23k
Fat Lynx 3 часа назад
Ефремов убийца! Это не несчастный случай, это осознанное пренебрежение здравым смыслом, правилами, законами... это осознанное убийство!
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382
Ruslan 3 часа назад
Только у меня создается впечатление, что защита Ефремова тянет время занимаясь поиском человека, который согласится за деньги взять вину на себя?
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4k
Ivan 3 часа назад
Да посадите уже мразоту...
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34k
Нанук Паналык 3 часа назад
Ефремов назвал условия признания вины
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6k
kaboza 3 часа назад
ипать это чмо бухое объясняет условия?...Ук РФ пофиг чтоле.
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31k
kalinser 3 часа назад
Дать Мише 30 лет,а потом сказать,что судья не помнит,выносил ему приговор или нет!
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23k
Fat Lynx kalinser 3 часа назад
...и еще 15 добавить!
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