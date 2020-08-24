Ефремов назвал условия признания вины

Все это происходит от того, что человек давно потерял себя: сначала он выступал против власти, а потом сказал, что лишь актер. После ДТП он признает вину, просит прощения, а спустя пару дней отказывается от своих слов, разыгрывает «больного», но быстро встает на ноги и уже ссылается на отсутствие памяти.



Докажите Мише Ефремову, что он был за рулем своей машины, докажите ему что он против власти, докажите ему, что он человек.