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Subaru перестроился под КамАЗ в Череповце

Subaru перестроился под КамАЗ в Череповце (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 августа 2020 14:05
Сообщество : Аварии
Метки: rfvfp   subaru   авария   авто   авто авария   видео   дтп   
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На Октябрьском мосту в Череповце водитель Subaru Forester перестроился прямо под КамАЗ. От удара кроссовер отбросило на металлическое ограждение.

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Метки: rfvfp   subaru   авария   авто   авто авария   видео   дтп   
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16  комментариев
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13k
Александр Сучков День назад
Камаз с песком- локомотив на дороге. Субару- гондон! Хорошо хоть жертв нет...
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27k
Кот Баюн 10 часов назад
ляпота, прямо глаз радуется, что под камаз, а не другую легковушку идиот прижал.
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2k
Альтер Иго 19 часов назад
Ну и че, сам себе злобный Буратино, ещё и за бампер КАМАЗА заплатит и за ограждение (надеюсь). В другой раз умнее будет. Хорошо хоть никто не пострадал.
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10k
_Aleks_ День назад
У КАМАЗа бампер треснул... я в расстройстве
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93
Sasha_gt День назад
Заметили как после аварии там много времени тупит водитель на красном кашкае?
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27k
Кот Баюн Sasha_gt 10 часов назад
реально мразота какая-то, ненавижу таких оленей.
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9k
Юра День назад
Чет хрень какая-то. Баба что ли за рулем? Таким манером любят именно п(з)везды перестраиваться. С одной стороны плавно, что слава богу, с другой стороны вообще не удосуживая себя посмотреть что там на соседней стороне. Она захотела - она повернула.
Ну или я фиг знает что это было.
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2k
Литоффчег День назад
Перестроение это в первую очередь заранее включённый поворотник. Субару и не перестраивался, да и смысла не было перестраиваться.
Прикимарил видимо. Краем глаза увидел что дорога вправо уходит, вот и потянуло руку.
Перестроение это в первую очередь заранее включённый поворотник. Субару и не перестраивался, да и смысла не было перестраиваться. Прикимарил видимо. Краем глаза увидел что дорога вправо уходит, вот и потянуло руку.
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2k
Артур Гевондян День назад
А что это было?
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701
pnml11 День назад
отбойник для красоты стоит,что ли, хорошо что пешеходов не было
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42k
SinigamiRuuk День назад
Ну и скорость явно там не 40 была.
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308
Виталий День назад
Субарувод чуть-чуть притормозил бы, и было-бы всё хорошо. Но он же на Субару, не комельфо на Субару уступать Камазу.
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17k
Франц Лефорт День назад
-Да я недавно за рулём,думал проскочу!
-Я 20 лет за рулём,у меня хрен проскочишь!
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12k
Сергей День назад
Уснул. Не?
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8k
Алексей День назад
Потому что не турбовый,турбовый уже бы назад в это время возвращался
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Johnny

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