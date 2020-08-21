Subaru перестроился под КамАЗ в Череповце

На Октябрьском мосту в Череповце водитель Subaru Forester перестроился прямо под КамАЗ. От удара кроссовер отбросило на металлическое ограждение.
В ГИБДД сообщают, что никто не пострадал
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Ну или я фиг знает что это было.
Прикимарил видимо. Краем глаза увидел что дорога вправо уходит, вот и потянуло руку.
-Я 20 лет за рулём,у меня хрен проскочишь!