На трассе недалеко от Караганды в темное время суток водитель втомобиля Toyota совершил наезд на бетонное ограждение. В результате ДТП пострадало шестеро человек, среди них трое детей.
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В редакцию обратился брат водителя, Марат Кенжегузинов. Мужчина рассказал о данном происшествии и о проблемах, с которыми столкнулась его семья после аварии.
- ДТП произошло на дороге Алматы -Екатеринбург, после посёлка Курминка, перед мостом через реку Сокур, - делится Марат Калиевич, - Там сейчас идёт ремонт. Съезд составляет примерно 100 метров – участок дороги из гравия. Брат ехал со своей семьёй из Алматы в Нур-Султан.
Со слов мужчины, дорожных знаков о том, что на данном участке ведутся ремонтные работы, и что необходимо снизить скорость, не было.
- ДТП произошло на дороге Алматы -Екатеринбург, после посёлка Курминка, перед мостом через реку Сокур, - делится Марат Калиевич, - Там сейчас идёт ремонт. Съезд составляет примерно 100 метров – участок дороги из гравия. Брат ехал со своей семьёй из Алматы в Нур-Султан.
Со слов мужчины, дорожных знаков о том, что на данном участке ведутся ремонтные работы, и что необходимо снизить скорость, не было.
Сейчас все участники ДТП находятся в медучреждении, у всех травмы различных степеней тяжести. Трое человека в реанимации.
- Был только один знак, и то неверный, о сужении дороги, - сетует Марат Калиевич. – Поэтому брат руководствовался только им. Далее он выехал на дорогу из гравия. Из-за съезда и разного уровня дороги фары светили вниз, потом был подъём и только тогда он увидел, что впереди бетонный блок. Уйти от столкновения не удалось. Скорость была около 76 км/ч.
На место происшествия быстро прибыла карета скорой медицинской помощи, также сотрудники полиции.
На место происшествия быстро прибыла карета скорой медицинской помощи, также сотрудники полиции.
- После звонка брата о том, что они с семьёй попали в ДТП, я выехал на место, - говорит Марат Калиевич. – Там уже работали спецслужбы. Через два часа после аварии мы заметили мужчину в спецовке, который пытался поменять дорожный знак 1.18.3 «Сужение дороги слева» на 1.18.2 «Сужение дороги справа».
После того, как мужчина из дорожный службы был замечен и его стали снимать на видеокамеру телефона, он сел в машину и скрылся с места.
- На следующий день знак всё же поменяли, - утверждает Марат Калиевич. – Также были расставлены новые предупреждающие знаки. Но знаки ступенчатого снижения скорости так и не появились. Когда ночью тот мужчина хотел подменить дорожный знак, мы просили сотрудников полиции внести этот факт в протокол. Но сейчас начинается какая-то игра. По всей видимости, не было учтено то, что участок дороги опасный и не был таковым обозначен дорожными службами. Всю вину переложили на моего брата. Составлен протокол по статье 345 части 2 УК РК.
После того, как мужчина из дорожный службы был замечен и его стали снимать на видеокамеру телефона, он сел в машину и скрылся с места.
- На следующий день знак всё же поменяли, - утверждает Марат Калиевич. – Также были расставлены новые предупреждающие знаки. Но знаки ступенчатого снижения скорости так и не появились. Когда ночью тот мужчина хотел подменить дорожный знак, мы просили сотрудников полиции внести этот факт в протокол. Но сейчас начинается какая-то игра. По всей видимости, не было учтено то, что участок дороги опасный и не был таковым обозначен дорожными службами. Всю вину переложили на моего брата. Составлен протокол по статье 345 части 2 УК РК.
Как сообщают в ДП Карагандинской области, данный факт зарегистрирован, назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.
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А препятствия на дороге, могущие повредить автомобиль, оборудуются бамперами, смягчающими удар. Перед ними должен быть знак 8.22.3.
Обычно, когда я наблюдаю изменение траектории движения по многополосной дороге, где на одной полосе текущего направления движения идёт ремонт, там установлен мобильный пластиковый забор с мигающими жёлтыми лампами по верху забора. В примитивном варианте траектория движения задаётся ограничителями 8.22.1 и 8.22.2.