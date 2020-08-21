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Авария дня. Ночное ДТП из-за дорожных знаков

Авария дня. Ночное ДТП из-за дорожных знаков (6 фото + 1 видео)

Автор:
21 августа 2020 13:04
Сообщество : Аварии
Метки: toyota   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   
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На трассе недалеко от Караганды в темное время суток водитель втомобиля Toyota совершил наезд на бетонное ограждение. В результате ДТП пострадало шестеро человек, среди них трое детей.
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Метки: toyota   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   
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7  комментариев
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5k
Саша Смирнов День назад
Самого главного знака я так и не увидел даже после окончательного оформления опасного участка дороги. Нету знака 6.19.1 «Предварительный указатель перестроения на другую проезжую часть» и нету знака 3.24, "ограничение максимальной скорости" до 50 км/ч, не считая знака 1.25 "дорожные работы".
А препятствия на дороге, могущие повредить автомобиль, оборудуются бамперами, смягчающими удар. Перед ними должен быть знак 8.22.3.
Обычно, когда я наблюдаю изменение траектории движения по многополосной дороге, где на одной полосе текущего направления движения идёт ремонт, там установлен мобильный пластиковый забор с мигающими жёлтыми лампами по верху забора. В примитивном варианте траектория движения задаётся ограничителями 8.22.1 и 8.22.2.
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27k
Кот Баюн 9 часов назад
а кто его так ездить учил вообще?
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226
andrey 10 часов назад
первое правило - чем хуже дорога ,тем быстрее нужно ехать !
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1k
Angelpro 22 часа назад
Дорожники гандоны однозначно, но водитель видит что с дорогой беда, надо же снижать скорость, справа чувак определился, снизил до 40+-км/ч.
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Кот Баюн Angelpro 9 часов назад
в чем они гандоны, если знаки висели и по видео это видно
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7k
HUBLOT 23 часа назад
Питер, проспект К. Маркса (не помню, как его сейчас называют).
Питер, проспект К. Маркса (не помню, как его сейчас называют).
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4k
Игорь День назад
дорога все херовей и херовей, а притоплю ка я
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