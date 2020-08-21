- После звонка брата о том, что они с семьёй попали в ДТП, я выехал на место, - говорит Марат Калиевич. – Там уже работали спецслужбы. Через два часа после аварии мы заметили мужчину в спецовке, который пытался поменять дорожный знак 1.18.3 «Сужение дороги слева» на 1.18.2 «Сужение дороги справа».



После того, как мужчина из дорожный службы был замечен и его стали снимать на видеокамеру телефона, он сел в машину и скрылся с места.



- На следующий день знак всё же поменяли, - утверждает Марат Калиевич. – Также были расставлены новые предупреждающие знаки. Но знаки ступенчатого снижения скорости так и не появились. Когда ночью тот мужчина хотел подменить дорожный знак, мы просили сотрудников полиции внести этот факт в протокол. Но сейчас начинается какая-то игра. По всей видимости, не было учтено то, что участок дороги опасный и не был таковым обозначен дорожными службами. Всю вину переложили на моего брата. Составлен протокол по статье 345 части 2 УК РК.