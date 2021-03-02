Buick Y-Job — шедевр разработанный Харли Эрлом

Фактурный Y-Job после появления на публике в 1939 году вызвал у нее неподдельный восторг. Машину называли не иначе как автомобилем будущего, а Харли Эрла гением автомобильного дизайна. Тем не менее пустить в производство двухдверку не решились. Buick Y-Job построенный в единственном экземпляре, как и обещал Харлоу Кэртис, был презентован Харли Эрлу в качестве персонального автомобиля. На этой красоте дизайнер разъезжал еще 10 лет, попутно форсировав мотор до 200 л.с. и несколько изменив оформление задних колесных арок. Машина сохранилась и до наших дней. Сейчас она находится в музее центра дизайна GM в Лос-Анджелесе.