Buick Y-Job — шедевр разработанный Харли Эрлом

262
10
1
Американский автомобиль — какие ассоциации вызывает это словосочетание? Мне представляется нечто огромное, приземистое и роскошное, с обилием хрома и декоративных элементов. Да американские машины уже лет сорок как не такие, но образ остался. А сформировался он, в том числе, благодаря таким автомобилям как Buick Y-Job.
В конце 1920-х, Лоуренс Фишер — руководитель подразделения Кадиллак, находился в рабочей поездке по стране, в ходе которой посетил все дилерские центры. В одном из них, что находился в Лос-Анджелесе, он заприметил талантливого дизайнера, или как тогда говорили — стилиста Харли Эрла. Эрл работал у калифорнийского дилера Cadillac, что называется на «аутсорсе». Занимался он доработкой серийных машин, под запросы «звездной» публики из Голливуда.
Скетч Харли Эрла 1939 года
Фишер навыками Харли Эрла впечатлился, и в 1927 году предложил дизайнеру поработать над внешним видом автомобилей LaSalle, дочернего бренда Cadillac. Сотрудничество оказалось успешным и в том же году при General Motors, создали отдел под названием «Секция эстетики и цвета» (Art and Color Section) с Харли Эрлом во главе.
Работы стилистов Art and Color Section и других дизайнеров GM
По началу Эрла никто в серьез не воспринимал, называя его студию салоном красоты, а самого дизайнера мальчиком с красивыми картинками. Однако Эрл не обращал внимания на подколки. С командой амбициозных дизайнеров он создал облик ряда успешных моделей GM, в том числе и ультрароскошного Cadillac V16. В короткие сроки Харли Эрлу удалось поменять мнение об автомобильном дизайне, причем у всей американской автоиндустрии.
Среди высшего руководства GM, Харли Эрл приобрел немалый авторитет, а кое с кем и дружеские отношения. Так однажды в беседе с Харлоу Кэртисом руководителем Бьюик, тот поинтересовался на какой машине передвигается Эрл. Последний не без гордости ответил, что на Кадиллак. Тогда Кэртис предложил стилисту создать такой автомобиль, на который он бы с радостью пересел. Мистера Эрла два раза просить не пришлось. Взяв за основу шасси Buick Century, совместно с коллегами из Арт-секции в 1936 году он приступил к работе.
Работа шла неспешно, в свободное от основной работы время, но и результат вышел отличным. В 1938 году Харли Эрл представил Buick Y-Job. Автомобиль получил не привычное для прототипов GM обозначение X (experimental), а следующее по алфавиту букву Y. Намекая на то, что Buick Y-Job это нечто большее, чем простой эксперимент. Собственно так оно и получилось, Y-Job признали первым в истории концепт-каром — автомобилем приоткрывающим дверь в будущее, демонстратором передового дизайна и технологий.
Y-Job мог похвастаться оригинальным электрогидравлическим механизмом подъема крыши, электростеклоподъемниками и радиоприемником
В техническом плане Buick Y-Job от серийного Century не отличался. Прототип получил рядную восьмерку объемом 5,2 л на 140 л.с. — на то время самый мощный мотор в линейке фирмы. Работал он в паре с трехступенчатой механической коробкой передач с синхронизаторами. Подвески также исполнялась по стандарту автомобилей высшего и среднего класса: спереди независимая на двойных поперечных рычагах, сзади мост на рессорах. Тормоза гидравлические, барабанные. В общем вполне себе добротное, хотя и без изысков шасси. Но главное кончено в Buick Y-Job это его внешний вид.
Дизайн Buick Y-Job определил внешность многих американских машин на десятилетия вперед. Кузов прототипа выделялся огромными прямоугольными крыльями обрамленными хромированными полосками-накладками. Позднее эту деталь позаимствовала фирма Packard, для своих моделей 1942 года, а оттуда она уже перекочевала на наш отечественный ЗИС-110. Громоздкие скругленные крылья можно было встретить на последующих моделях Cadillac. Декоративная решетка стала фирменной чертой Buick начиная с 1942 года, а похожие скрытые фары легко угадывались в моделях фирмы DeSoto. Да и много чего еще если приглядеться.
Харли Эрл и его Бьюик. Обратите внимание на открытую заднюю колесную арки. Такой она была изначально
Фактурный Y-Job после появления на публике в 1939 году вызвал у нее неподдельный восторг. Машину называли не иначе как автомобилем будущего, а Харли Эрла гением автомобильного дизайна. Тем не менее пустить в производство двухдверку не решились. Buick Y-Job построенный в единственном экземпляре, как и обещал Харлоу Кэртис, был презентован Харли Эрлу в качестве персонального автомобиля. На этой красоте дизайнер разъезжал еще 10 лет, попутно форсировав мотор до 200 л.с. и несколько изменив оформление задних колесных арок. Машина сохранилась и до наших дней. Сейчас она находится в музее центра дизайна GM в Лос-Анджелесе.
Источник:
Ссылки по теме:
- BMW 2000CS — Странный представитель семейства "Neue Klasse"
- Hudson Italia — “Док Хадсон” из Италии
- Lancia Fulvia HF Competizione 1970 — Приманка для «Форда»
- История автодизайна: как у автомобилей Сadillac выросли хвосты
- Уникальная "капля" профессора Морелли: машина, созданная в единственном экземпляре
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...