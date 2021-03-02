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Buick Y-Job — шедевр разработанный Харли Эрлом

Buick Y-Job — шедевр разработанный Харли Эрлом (10 фото + 1 видео)

Автор:
02 марта 2021 09:56
Сообщество : Автомир
Метки: Buick   авто   автодизайн   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Американский автомобиль — какие ассоциации вызывает это словосочетание? Мне представляется нечто огромное, приземистое и роскошное, с обилием хрома и декоративных элементов. Да американские машины уже лет сорок как не такие, но образ остался. А сформировался он, в том числе, благодаря таким автомобилям как Buick Y-Job.

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Метки: Buick   авто   автодизайн   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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2  комментария
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27k
Snork Snorkoff 3 часа назад
Красиво, но [мат], там же вообще ничего за этим капотом не видно ))
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Пассажир. Час назад
Американские машины красивые Ho совершенно ненадежные..А бензин жрут как голодный крокодил..
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Олег

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