Один из двух построенных: прототип BMW 735i Touring E23 выставили на продажу в Швейцарии

Да, это не опечатка: BMW действительно построила E23 735i Touring и продемонстрировала ее на Франкфуртском автосалоне 1980 года, чтобы оценить реакцию публики. К сожалению (или нет), автомобиль не попал в серийное производство и был постепенно забыт на десятки лет.
Это полностью оригинальный сарай сошедший с конвейера, а не кастомная работа одного из известных тюнинг-ателье того времени.
Что особенно интересно, было изготовлено два автомобиля специально для участия в международном автосалоне во Франкфурте. Гулять, так гулять, поэтому экспериментировать они решили сразу с первым поколением топового представительского седана из модельного ряда БМВ.
Что особенно интересно, было изготовлено два автомобиля специально для участия в международном автосалоне во Франкфурте. Гулять, так гулять, поэтому экспериментировать они решили сразу с первым поколением топового представительского седана из модельного ряда БМВ.
Самая крутая и премиальная модель того времени была оснащена по последнему писку техники того времени!
Впервые появился индикатор интервала обслуживания 'Check control', который выдавал на приборную панель различных ошибки системы. Бортовые компьютеры и АБС были пока еще дополнительными опциями, помимо которых можно было заказать кожаную обивку, деревянные вставки в интерьер, подогрев как сидений, так и лобового стекла с зеркалами.
Впервые появился индикатор интервала обслуживания 'Check control', который выдавал на приборную панель различных ошибки системы. Бортовые компьютеры и АБС были пока еще дополнительными опциями, помимо которых можно было заказать кожаную обивку, деревянные вставки в интерьер, подогрев как сидений, так и лобового стекла с зеркалами.
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Публика достаточно прохладно приняла прототипы и на этой идее поставили крест!
Удивительно, но после автосалона прототипы не попали в музей, к остальным моделям, а стали использовать в качестве техничек в одной из гоночный серий в Европе.
Удивительно, но после автосалона прототипы не попали в музей, к остальным моделям, а стали использовать в качестве техничек в одной из гоночный серий в Европе.
Что еще удивительнее, что в начале 90-х годов одна из машин попала в частные руки коллекционера, где по большей части стояла в его личной коллекции, совершая редкие выезды на мероприятия.
Судьба второго прототипа не известна, но есть все же вероятность, что он стоит в закромах музея БМВ, вне основной экспозиции.
На одометре красуется всего лишь 11.000 км и идеальное состояние, как внутри, так и снаружи!
За какие-то - 110.000 евро этот редчайший универсал может стать вашим!
За какие-то - 110.000 евро этот редчайший универсал может стать вашим!
Стоит вагон своих 110.000 евро, что за него просят?
Сравните с классическим седаном? Что скажете?
Сравните с классическим седаном? Что скажете?
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Метки: bmw авто автомир автомобили олдтаймер ретро авто универсал
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