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Один из двух построенных: прототип BMW 735i Touring E23 выставили на продажу в Швейцарии

Один из двух построенных: прототип BMW 735i Touring E23 выставили на продажу в Швейцарии (14 фото)

Автор:
02 декабря 2020 09:12
Сообщество : Автомир
Метки: bmw   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   универсал   
1029
14
Да, это не опечатка: BMW действительно построила E23 735i Touring и продемонстрировала ее на Франкфуртском автосалоне 1980 года, чтобы оценить реакцию публики. К сожалению (или нет), автомобиль не попал в серийное производство и был постепенно забыт на десятки лет.
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Метки: bmw   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   универсал   
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2k
Том Сойер 2 часа назад
Какая красота!!! Обожаю универсалы, а тут ещё и такой дизайн обалденный!
Какая красота!!! Обожаю универсалы, а тут ещё и такой дизайн обалденный!
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7k
kaboza 12 минут назад
у задней стойки не фирменного бэховского уклона..
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