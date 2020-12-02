Один из двух построенных: прототип BMW 735i Touring E23 выставили на продажу в Швейцарии

Самая крутая и премиальная модель того времени была оснащена по последнему писку техники того времени!



Впервые появился индикатор интервала обслуживания 'Check control', который выдавал на приборную панель различных ошибки системы. Бортовые компьютеры и АБС были пока еще дополнительными опциями, помимо которых можно было заказать кожаную обивку, деревянные вставки в интерьер, подогрев как сидений, так и лобового стекла с зеркалами.