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За что Добровинского лишили статуса адвоката?

За что Добровинского лишили статуса адвоката? (2 фото)

Автор:
30 октября 2020 06:53
Метки: адвокат   добровинский   лишили   статус   
935
2
Да, я конечно не сильно внимательно следил за судебными перипетиями судебного процесса над Ефремовым, но из того, что я видел, я не мог не обратить внимание на то, что Пашаев вел себя мерзко, по шоуменски и никакого отношения к адвокатуре его действия не имели. Собственно результат этого дела в виде 8 лет для Ефремова этому показатель.
Но Добровинского-то за-что?

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Метки: адвокат   добровинский   лишили   статус   
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8k
Antique computer День назад
"Оба хуже" (с) И.В. Сталин.
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Олег 17 часов назад
Наконец то хоть как прищемили эту мразь!!!
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42k
Alex Ivanov 19 часов назад
Пост в 6.53 утра. Сегодня днём и в пол четвертого ещё ни кто не знает за что. Но пост "за что" есть с ночи.
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53
Валерий 22 часа назад
"Но Добровинского то за что?" Как за что? Список потерял, кого бояться.
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772
Shekhar Kapur День назад
Раз лишили, значит было за что .
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5k
радик геннадиевич День назад
да и поХ.
все равно никто из фишек к ним не обратиться--ценник отпугнет на стадии телефонного разговора.найдут себе они место,не переживайте
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140k
☭Cheкаво☭ День назад
Где же он теперь с тем олухом харчеваться будет)
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен День назад
Дефис (это чёрточка такая, выглядит "-") пропущен, вставь, если не трудно.

Дефис (это чёрточка такая, выглядит "-") пропущен, вставь, если не трудно.
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