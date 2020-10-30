Он если и выступал где то на ТВ или в СМИ, то там все было корректно и без всякого пиара и шоуменства.



Более того, Пашаев получил 10 миллионов и не особо то огорчится сидя год без статуса адвоката, а Добровинский работал бесплатно и получил 2 года без статуса.



Понятное дело, что Минюст по факту происшедшего приказал Коллегии Адвокатов РФ наказать обоих адвокатов, но неужели не видно было, что один из них был клоуном, а второй все же боролся за справедливый приговор.



Так за что Добровинского лишили статуса адвоката?



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До сих пор на слуху история с бизнесменом Сергеем Полонским. Тогда бизнесмен решил продать свой бизнес: корпорацию «Поток» и построенное им самое высокое здание в Европе — «Башню Федерации». Одну из главных ролей во всех переговорах вел его тогдашний адвокат Добровинский. Он злоупотребил доверием своего клиента ( что несовместимо с кодексом адвокатской этики) и заверил Полонского, что покупателем является Роман Абрамович. Это оказалось не так, и корпорация в итоге была продана на крайне невыгодных для Полонского условиях. Разоренный адвокатом бизнесмен тогда обращался в адвокатскую палату, обвиняя Добровинского также в сотрудничестве со следствием и даже даче показаний против своего клиента ( что недопустимо уже не только по этическим соображениям, но и по закону об адвокатуре ) Но тогда адвоката спас только истекший срок давности, хотя факт нарушений и был признан палатой.



А что уж говорить про защиту Добровинским Филиппа Киркорова, обвиненного известным французским артистом Дидье Маруани в плагиате. Метод Добровинского состоял в том, чтобы сначала пойти на мировое соглашение и обещать выплатить 1 млн. евро. А уже в банке вызвать ОМОН, чтобы задержать мировую звезду и его адвоката за «вымогательство денег».



Но, видимо, должно еще случиться дело Ефремова, чтобы всем все стало ясно.



Точные причины лишения статуса мы не узнаем, пока не выйдет официально опубликованное решении Совета адвокатской палаты. Обычно на Совет палаты смотрит всю совокупность проступков, но некоторые взыскания имеют срок давности, поэтому их могут не учесть.



Отметим, оппонент Добровинского по резонансному делу с ДТП, которое к концу уже превратилось в цирк и фарс, Эльман Пашаев также потерял свой статус в середине сентября, но на меньший срок — на один год. Правда, Пашаеву это уже не впервой, он трижды был лишен статуса адвоката. Но, к сожалению, такой санкции как пожизненное лишение просто не существует.