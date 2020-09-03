FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4108 постов • 596 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
"Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек": последние слова Ефремова в суде

"Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек": последние слова Ефремова в суде (7 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2020 18:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Тюрьма   адвокат   добровинский   ефремов   захаров   пашаев   приговор   шоу бизнес   
1052
7
1
В предпоследней серии вы узнаете, что сказал Ефремов в своём последнем слове, кого обвинил во всех грехах его адвокат Пашаев и какой срок требует для актёра прокурор.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Тюрьма   адвокат   добровинский   ефремов   захаров   пашаев   приговор   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
3k
tamin 45 минут назад
Не справедлив. Пожизненно. Жизнь за жизнь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
32k
AGM 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Matrosskin 13 минут назад
Если "честные" 11 в обычной нормальной колонии от звонка до звонка и с единовременной выплатой всех денежных требований + пожизненное лишение ВУ - то да, вполне. А если это цирковые - со всякими поселениями и УДО- амнистиями (что очень вероятно) - то нет.
А вообще, в таких случаях самое правильное - садить виновника в ТС как у потерпевшего, моделировать удар такой же силы, а там уж как бог рассудит: выживет - ну значит выживет, нет - значит был не прав.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Е-Лена 24 минуты назад
По поводу последнего слова - и особенно стиха.
- Из какой это роли?(с)"Театр", Сомерсет Моэм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей Иванов Полчаса назад
"Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек": последние слова Ефремова в суде
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
[email protected] Полчаса назад
Алкаш... но зачем срулем быть???... думал всё можно. Надо наказывать и с ним всех мажоров. Хотя и этот мажор. На памяти гениального отца возник((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
408
MoZaR 37 минут назад
Око за око...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
365
Алёха 44 минуты назад
справедлив
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
725
Ясный Пень 50 минут назад
Горбатого могила справит (народная мудрость).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Невероятная трансформация старого доброго «Динамо» (10 фото+видео) Невероятная трансформация старого доброго «Динамо» (10 фото+видео) Адвокат Ефремова заявил, что в момент аварии актер не был за рулем автомобиля Адвокат Ефремова заявил, что в момент аварии актер не был за рулем автомобиля "Он затягивает себе петлю на шее": последний спектакль Михаила Ефремова продолжается "Он затягивает себе петлю на шее": последний спектакль Михаила Ефремова продолжается Психолог расшифровал рисунки Ефремова, сделанные им в зале суда Психолог расшифровал рисунки Ефремова, сделанные им в зале суда Театр одного актёра: в сети началась продажа билетов на суд с Ефремовым Театр одного актёра: в сети началась продажа билетов на суд с Ефремовым Михаилу Ефремову стало плохо в зале суда - актера госпитализировали с подозрением на инсульт Михаилу Ефремову стало плохо в зале суда - актера госпитализировали с подозрением на инсульт
Михаил Мосягин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

155410



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Модники из московского метро, встречи с которыми невозможно забыть
0
48
Модники из московского метро, встречи с которыми невозможно забыть
Дай закурить... 13-летний мальчик попросил у прохожего закурить и получил удар ножом
3
259
Дай закурить... 13-летний мальчик попросил у прохожего закурить и получил удар ножом
﻿
Набирающие популярность в сообществах
5 захватывающих фильмов о войне, похожих на «Спасти рядового Райана»
0
4
5 захватывающих фильмов о войне, похожих на «Спасти рядового Райана»
Дизайнер поможет девушкам сэкономить на одежде
0
5
Дизайнер поможет девушкам сэкономить на одежде
Невероятная трансформация старого доброго «Динамо» (10 фото+видео)
Невероятная трансформация старого доброго «Динамо» (10 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Закрыл на ключ
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#история#подборка#актеры#в мире#еда#настроение#разное#шуфутинский
#фото#животные#интересное#авария#сша#фильмы#знаменитости#новинки#спорт#автомобиль
#прикол#интересно#дтп#кино#шоу бизнес#1 сентября#картинки#позитив#школа#movienews.film

На что жалуетесь?

Вернуться