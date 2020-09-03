"Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек": последние слова Ефремова в суде

Поддержать Ефремова в суде пришли три богини. Голоса у богинь почему-то мужские. Надеются, что "Миша их вспомнит" и что суд будет честным. Курят.— Дикая Москва (@WildWildMoscow) September 3, 2020
Вот на сколько я уважал Ефремова, на столько я теперь его презираю. pic.twitter.com/CJDcImK7e0
Пашаев петушара как запел то, когда нары для клиента замаячили!— Хрюн Моржов (@HrunMorgov) September 3, 2020
А как же не виновен у меня есть козыри! pic.twitter.com/tazN2N2f3a
В своей финальной речи Пашаев не изменил образу скандалиста и шута и обвинил в случившейся трагедии всех (и даже врачей скорой, которые не смогли спасти Захарова) кроме самого Ефремова: "Давайте на секундочку представим себя не месте Михаила Ефремова. Не литр выпьем, а хотя бы 300 граммов. И посмотрим, как будем себя вести. Как будто, кроме Ефремова, никто так не делает!" Он также возмутился большим сроком, который затребовал прокурор: "За что 11 лет? Вы сами-то в кабинетах сидите. Вы не думаете, что делаете? За убийство до 15 лет положено, но даже 13 никому не дают. А тут такой срок! Я сам 2,5 месяца сидел в изоляторе. Ну как можно... Это такая боль! Человека судите, не животное! Ефремов понимает все. Если он молчит, это не значит, что он не понимает!" Адвокат также считает, что 11 лет, которые Ефремов поведёт в тюрьме, дестабилизируют ситуацию в России. В конце речи он позабыл про Ефремова и стал распекать свою коллегу, вместе с Добровинским представлявшую в суде семью Захарова, за связь с молодым человеком и за непонятно на какие средства купленный Porsche Cayenne.
«Ну кто не пьёт?»: Тем временем адвокат Ефремова Эльман Пашаев выступил в суде с очередной защитной речью: pic.twitter.com/kKQ5K2y4Xu— @kpru (@kpru) September 3, 2020
Финальная речь Михаила Ефремова в суде
- Это резонансное дело. Резонанс обостряет всё. Если человек популярный, то он и отвечать должен популярно, то есть по полной. Если я не прав, значит, я дважды не прав. Я вёл себя, по-моему, нормально. Оказывается, я всё это время вёл себя негативно. Я никогда не испытывал негатива к потерпевшим. Я переживаю за них, у них огромное горе. А вот к их адвокатам я совсем по-другому отношусь. Они препятствовали, чтобы просто помириться. Все говорят, что это не процесс, а цирк и шоу. Но давайте разберемся, кто этот цирк и шоу устроил. Сергей Захаров умер утром 9-го числа. Уже днём 9-го числа его родственники были на телешоу. Если в вашей власти, Александр Андреевич, приезжать в суд на самокате, это ваше право, но, по-моему, это шоу. Вы для шоу делаете всё. Вы отлично играете адвоката, отлично катаетесь на самокате. Вас выгнали за аморалку какую-то, раз вы привели сюда эту даму, адвоката Бутырину.
Я пошел сюда честно. И тут я, оказывается, не прав, я отмазался. Я сначала признал вину. Мне из всех телевизоров говорили, что я убийца. Я записал видео потерпевшим. Но мне сказали, что это я не им, что это игра. Я не помню удара. Мне сказали: "Выпьешь-вспомнишь". Но я всё это время не пью. Я пошел в суд и не стал отматываться. И в этом я не прав. Я не признал вину - и снова я не прав. Я разговаривал с Эльманом и сказал, что мне дадут десятку. Это лишний мой экспириенс [прим. опыт]. Если с этим разбираться, значит, я опять не прав. Почему я не высказывал соболезнования? Да если бы я их высказал, вы бы сказали, что я работаю на публику.
Вы хотите, чтоб меня жестко наказали. 11 лет, что вам, мало что ли? В общем я понимаю, что я не прав во всём. Я признаю вину, искренне раскаиваюсь во всём. Если это сделал я. Ну, конечно, это сделал я, раз такие шикарные доказательства. Алкоголь - это дикое зло. Не знаешь меры - пойдёшь на нары на 11 лет. Я очень люблю людей. Своих детей, жену. Я никогда себя не считал звездой. Выпивал, как простые люди выпивают. Был бы я простой человек, было бы не 11 лет. Было бы девять лет, восемь.
11 лет! Ну что ж, очень кровожадно, конечно. Я боюсь, что не доживу до выхода. У меня есть последнее желание — справедливый приговор". (источник: rapsinews.ru, телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ").
Ефремов прочитал в суде стих, который он посвятил памяти Сергея Захарова.
Наше знакомство стало ужасным.
Я был в состоянии алкогольной комы,
А ты погиб совершенно напрасно.
Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,
Всё, что будет потом, только во имя твое.
Я буду молиться, если смогу дотерпеть
До того времени, когда мы станем вдвоем
Там, где никто не сдаёт и никто не злится.
На том свете нет таких понятий
Там у всех, как у тебя, светлые лица,
Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.
Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,
Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек.
Ты, к сожалению, не слышишь к тебе моего обращения.
Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.
Господи, дай мне немного сил.
А Сергею — рая.
Вот бы поговорить с ним.
Увидеть бы его, помолчать.
Я же дошёл до ручки, как в жизни дошёл до края.
Есть на кого оставить тайну.
Справедлив ли, по-вашему, срок, который требует для Ефремова прокуратура?
Источник:
- Адвокат Ефремова заявил, что в момент аварии актер не был за рулем автомобиля
- Михаилу Ефремову стало плохо в зале суда - актера госпитализировали с подозрением на инсульт
- "Он затягивает себе петлю на шее": последний спектакль Михаила Ефремова продолжается
- Театр одного актёра: в сети началась продажа билетов на суд с Ефремовым
- Психолог расшифровал рисунки Ефремова, сделанные им в зале суда
А вообще, в таких случаях самое правильное - садить виновника в ТС как у потерпевшего, моделировать удар такой же силы, а там уж как бог рассудит: выживет - ну значит выживет, нет - значит был не прав.
- Из какой это роли?(с)"Театр", Сомерсет Моэм.