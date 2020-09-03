"Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек": последние слова Ефремова в суде

- Это резонансное дело. Резонанс обостряет всё. Если человек популярный, то он и отвечать должен популярно, то есть по полной. Если я не прав, значит, я дважды не прав. Я вёл себя, по-моему, нормально. Оказывается, я всё это время вёл себя негативно. Я никогда не испытывал негатива к потерпевшим. Я переживаю за них, у них огромное горе. А вот к их адвокатам я совсем по-другому отношусь. Они препятствовали, чтобы просто помириться. Все говорят, что это не процесс, а цирк и шоу. Но давайте разберемся, кто этот цирк и шоу устроил. Сергей Захаров умер утром 9-го числа. Уже днём 9-го числа его родственники были на телешоу. Если в вашей власти, Александр Андреевич, приезжать в суд на самокате, это ваше право, но, по-моему, это шоу. Вы для шоу делаете всё. Вы отлично играете адвоката, отлично катаетесь на самокате. Вас выгнали за аморалку какую-то, раз вы привели сюда эту даму, адвоката Бутырину.

Я пошел сюда честно. И тут я, оказывается, не прав, я отмазался. Я сначала признал вину. Мне из всех телевизоров говорили, что я убийца. Я записал видео потерпевшим. Но мне сказали, что это я не им, что это игра. Я не помню удара. Мне сказали: "Выпьешь-вспомнишь". Но я всё это время не пью. Я пошел в суд и не стал отматываться. И в этом я не прав. Я не признал вину - и снова я не прав. Я разговаривал с Эльманом и сказал, что мне дадут десятку. Это лишний мой экспириенс [прим. опыт]. Если с этим разбираться, значит, я опять не прав. Почему я не высказывал соболезнования? Да если бы я их высказал, вы бы сказали, что я работаю на публику.

Вы хотите, чтоб меня жестко наказали. 11 лет, что вам, мало что ли? В общем я понимаю, что я не прав во всём. Я признаю вину, искренне раскаиваюсь во всём. Если это сделал я. Ну, конечно, это сделал я, раз такие шикарные доказательства. Алкоголь - это дикое зло. Не знаешь меры - пойдёшь на нары на 11 лет. Я очень люблю людей. Своих детей, жену. Я никогда себя не считал звездой. Выпивал, как простые люди выпивают. Был бы я простой человек, было бы не 11 лет. Было бы девять лет, восемь.

11 лет! Ну что ж, очень кровожадно, конечно. Я боюсь, что не доживу до выхода. У меня есть последнее желание — справедливый приговор". (источник: rapsinews.ru, телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ").