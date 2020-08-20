Адвокат Ефремова заявил, что в момент аварии актер не был за рулем автомобиля

У защиты артиста появился свидетель, который утверждает, что на месте водителя сидел молодой парень.
Сегодня в Пресненском суде адвокат Ефремова Эльман Пашаев сделал громкое заявление, сообщив что в момент аварии за рулем джипа актера находился другой человек.
"В соответствии с законом об адвокатской деятельности я нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем джипа Ефремова, и опросил его под протокол. Прошу суд приобщить протокол опроса человека по имени Алексей Кобец к материалам дела", - сказал адвокат.
"Я гулял в тот вечер по Москве и вдруг услышал визг тормозов. Обернувшись, я увидел, что произошло ДТП. Я бросился к ближайшей машине, попавшей в аварию. Это был джип, за рулем которого сидел молодой человек и складывал подушку безопасности. На мой вопрос о том, нужна ли помощь, тот ответил нецензурно", - зачитал показания свидетеля.
Пашаев подчеркнул, что свидетель ответил отрицательно на вопрос о том, является ли увиденный им водитель джипа Михаилом Ефремовым.
Однако суд отказался приобщать показания Кобеца к делу, решив опросить его лично. Тот заявил, что долго не хотел становиться свидетелем, опасаясь мести со стороны водителя автомобиля Jeep. По его словам, в машине находилось два человека, а за рулем сидел мужчина лет тридцати пяти с темными волосами.
"Кажется, я его где-то видел, а, может, просто похож на кого-то", - сказал свидетель, добавив, что до ДТП выпил с товарищем полтора литра пива.
В свою очередь адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил, что представит свидетеля в суде, который видел артиста за рулем машины в момент ДТП.
Вчера, 19 августа, СМИ сообщили, что старший сын погибшего в аварии Сергея Захарова повысил сумму иска к актеру на один миллион - с 6,5 до 7,5 миллиона рублей. А за день до этого сообщалось, что трое других потерпевших - вдова, брат и младший сын погибшего заявили к актеру иск о возмещении морального вреда на один рубль. Они хотят только справедливого суда, заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов будучи в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию, в которой погиб водитель автофургона. Сам актер в аварии на пострадал. Суд отправил артиста под домашний арест до января 2021 года.
Теперь года три будут искать несуществующего молодого парня с темными волосами!— Татьяна (@Babika_Yaga) August 20, 2020
Высококвалифицированный адвокат Ефремова заявил, что его подзащитный не сидел за рулём в момент ДТП.— Добрый Вадим (@vadvnuk) August 20, 2020
Ну а снятые сразу после трагедии видео от очевидцев, на которых Ефремов выходит с водительского сиденья, получается всё же были срежиссированы на Мосфильме pic.twitter.com/GKvPu8gQue
Ефремов настолько хороший актёр, что смог сыграть даже «молодого мужчину с темными волосами»?— Пушистое_зло (@NadezhdaPushk12) August 20, 2020
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Адвокату - 3ху.
Свидетелю - 3ху.
"Также он сообщил, что 8 июня выпил вместе с другом 1,5 л пива «Балтика 9», но, несмотря на это, водителя машины Ефремова запомнил хорошо."
https://rusvesna.su/news/1597931242https://rusvesna.su/news/1597931242
З.Ы. У Ефремова, бабла, только на полторашку «Балтика 9» хватило?
Чтобы эта шобла лицедейская место знала.
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня темноволосого
Лет тридцати пяти.