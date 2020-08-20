Адвокат Ефремова заявил, что в момент аварии актер не был за рулем автомобиля

"Я гулял в тот вечер по Москве и вдруг услышал визг тормозов. Обернувшись, я увидел, что произошло ДТП. Я бросился к ближайшей машине, попавшей в аварию. Это был джип, за рулем которого сидел молодой человек и складывал подушку безопасности. На мой вопрос о том, нужна ли помощь, тот ответил нецензурно", - зачитал показания свидетеля.

Пашаев подчеркнул, что свидетель ответил отрицательно на вопрос о том, является ли увиденный им водитель джипа Михаилом Ефремовым.



Однако суд отказался приобщать показания Кобеца к делу, решив опросить его лично. Тот заявил, что долго не хотел становиться свидетелем, опасаясь мести со стороны водителя автомобиля Jeep. По его словам, в машине находилось два человека, а за рулем сидел мужчина лет тридцати пяти с темными волосами.

"Кажется, я его где-то видел, а, может, просто похож на кого-то", - сказал свидетель, добавив, что до ДТП выпил с товарищем полтора литра пива.