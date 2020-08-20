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Адвокат Ефремова заявил, что в момент аварии актер не был за рулем автомобиля

Адвокат Ефремова заявил, что в момент аварии актер не был за рулем автомобиля (8 фото)

Автор:
20 августа 2020 18:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   адвокат   водитель   дтп   ефремов   заявление   свидетель   
1961
8

У защиты артиста появился свидетель, который утверждает, что на месте водителя сидел молодой парень.

Источник:

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Метки: ynews   адвокат   водитель   дтп   ефремов   заявление   свидетель   
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3k
tamin Час назад
Пора идти бить морду свидетелю.
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48k
Андрей tamin Час назад
Свидетель-то ладно - "адвоката" этого как земля носит?! Он же, с.ка, за копейку локтем перекрестится! Вот кого давить надо.
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 5 минут назад
Оба мрази.
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2k
Точка 9 минут назад
Если верить что человеческие клетки полностью обновляются за семь лет, то как раз когда Ефремов выйдет из тюрьмы, он сможет утверждать что за рулём был не он! А сейчас извини Миша но ты уже саипал!!!
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1k
Андрей 10 минут назад
Да что же этот гнойник ни как не прикончат?
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552
Денис Ануфриев 11 минут назад
вот что не говорите-а у адвоката все таки рожа мерзкая на вид...
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43k
Павел Юрьевич 11 минут назад
Алкашу - 12 лет.
Адвокату - 3ху.
Свидетелю - 3ху.
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3k
дженингс 17 минут назад
Адвокат не теряется. Ефр сам сказал на камеру, что денег до.... уя. Вот по максимуму и высосет. Затянет, как можно надолго под следствием, это в срок входит. Ефр сядет, но на меньше чем требует справедливость.
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958
Свирепый Бамбр 18 минут назад
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−92
............ 20 минут назад
как я сказал, что про него через неделю забудут, так и получилось, за то ефрема мусолить будут год https://old.fishki.net/auto/3394640-avarija-dnja.html?sign=509755166020364,574685552906485https://old.fishki.net/auto/3394640-avarija-dnja.html?sign=509755166020364,574685552906485
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958
Свирепый Бамбр 20 минут назад
Все так и было!
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12k
vikklu 21 минуту назад
А почему в судебной практике не привлекают адвокатов за ложь и попытки инициировать лжесвидетельства? Если бы этих падлюк сажали за брехню лет эдак на десяток, сразу правосудие наполовину улучшилось. А ежели б и судей с прокурорами...
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1k
Manul 22 минуты назад
Попытка наипать суд, может плохо кончиться....
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26k
gfjhtgfjhf Полчаса назад
"Отвечая на уточняющие вопросы, мужчина заявил, что сам он автомобиль не водит, поскольку имеет проблемы со зрением. «На одном глазе -3, вторым не вижу», пояснил он."

"Также он сообщил, что 8 июня выпил вместе с другом 1,5 л пива «Балтика 9», но, несмотря на это, водителя машины Ефремова запомнил хорошо."

https://rusvesna.su/news/1597931242https://rusvesna.su/news/1597931242

З.Ы. У Ефремова, бабла, только на полторашку «Балтика 9» хватило?
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25k
Ashabad Полчаса назад
Какой же всё=таки ссукой оказался миша ефремов (специально с маленькой буквы). Хрен с тем адвокатом, он на бабло сражается. Но актёришка как оказалось не может отвечать за свои слова. миша ефремов - мерзопакостный человечек с гнилой душонкой...
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25k
Ashabad Полчаса назад
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1k
Manul Ashabad 21 минуту назад
Как раз адвокат тут больше сука чем ефремов. Такой цинизм еще проискать нужно. Он убийц своих детей оправдает если заплатят хорошо.
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25k
Ashabad Manul 4 минуты назад
Конечно адвокат сволочь. Но в его ситуации хоть понятно - бабки зарабатывает и репутацию. Бабки грязные, репутация - "любое говно оправдаю". Но миша-то ефремов неужели не понимает, что он согласившись на тактику адвоката ещё больше вымазывает своё имя в говне. Если бы он в суде согласился и повинился, то всегда нашлись бы сердобольные люди, которые скажут типа "повинную голову меч не сечет". Мы же славяне, мы же привыкли "прощать". Это зря, между прочим, но это другой разговор. А теперь все будут на него показывать пальцем и говорить: "Это то пьяное чмо, у которого не хватило мужества признаться. Это то чмо, которое пыталось оправдаться в очевидном."
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12k
Роман Полчаса назад
Надо Путину вмешаться.
Чтобы эта шобла лицедейская место знала.
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40k
Дмитрий Полчаса назад
Пожалуйста, заканчивайте этот цирк с конями.
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15k
Марина Полчаса назад
"Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня темноволосого
Лет тридцати пяти.
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189
Вадим Полчаса назад
И трагикомедия гавно и актеры тоже гавно
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4k
geg13 Полчаса назад
Адвокат Ефремова заявил, что в момент аварии актер не был за рулем автомобиля
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4k
Игорь 41 минуту назад
Бухой и одноглазый свидетель - отличный выбор
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11k
Oleg 45 минут назад
Минусовать надо такие посты. Адвокат об этом заявил уже давно, и уже давно нашли на подушке безопасности биологические следы Ефремова.
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