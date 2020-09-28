Ефремов лично обжаловал приговор и пожаловался на своего адвоката Пашаева

Сегодня, 28 сентября, в Пресненский районный суд Москвы поступила апелляционная жалоба от Михаила Ефремова. Актер, осужденный на 8 лет колонии за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, написал в своей жалобе, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит суд смягчить ему приговор. Также Ефремов заявил, что его позиция во время судебного процесса (видимо, речь идет о заявлениях его адвоката о том, что актер в момент ДТП не был за рулем и отказе признавать вину) была обусловлена давлением его защитника - адвоката Эльмана Пашаева.

"Ефремов в своей апелляционной жалобе указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда, а его позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева Э." - сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.