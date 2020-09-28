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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4216 постов • 601 подписчик подписаться
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Ефремов лично обжаловал приговор и пожаловался на своего адвоката Пашаева

Ефремов лично обжаловал приговор и пожаловался на своего адвоката Пашаева (5 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2020 17:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: адвокат   аппеляция   вина   давление   ефремов   суд   
1684
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Мытарства одного актера продолжаются: совсем недавно он заявлял, что ожидал получить более суровое наказание, а теперь хочет скостить и этот срок. Во всем виноват, по его словам, адвокат Пашаев, который давил на него, заставляя делать не соответствующие истине заявления. А так он раскаивается, признает себя виновным, но просит смягчить приговор.

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Метки: адвокат   аппеляция   вина   давление   ефремов   суд   
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20  комментариев
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4k
Владимир 2 часа назад
Цирк уехал, а клоуны все продолжают несмешное представление.
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4k
ДеониS 3 минуты назад
Больше "посидит" дольше проживёт. А вот был бы Камаз история уже была другая, Караченцева почему-то вспомнил хотя там другая история.
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5k
Нестерин Сергей 22 минуты назад
Теперь виноват Пашаев... Завтра обвинит рептилоидов с Нибиру, после хреновую погоду в Коста- Рике.
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18k
pssst Полчаса назад
Годик накинуть надо.
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1k
Запускайте Берлагу! Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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83
Не хохол 42 минуты назад
как же он зае"ал, пусть спокойно сидит, здоровье поправит...
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22k
Григорий 59 минут назад
И даже здесь не попытался остаться мужиком. Я вот думаю - дети-то у него откуда? От настолько бесхребетных бабы рожать не хотят.
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1k
NiThR0 Григорий 47 минут назад
Ссылка youtu.be
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761
Ясный Пень Час назад
Не сидится ему ни как ! Пора уже и место своё знать (возле параши) !
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8k
Великий Кормчий Час назад
Только всё утихло... И на - опять....
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2k
ваня панкин Час назад
нет уж, мишаня - сиди дальше...
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173
Argon13 Час назад
Ефремов лично обжаловал приговор и пожаловался на своего адвоката Пашаева
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17k
Аня Argon13 43 минуты назад
Да тут кроме перегара целый набор признаков
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1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Ефремова можно понять:не охота 8 лет в тюремном театре играть и баланду хлебать,лучше конечно получить условно и дальше бухать
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17
wr3mafena 2 часа назад
когда понял что попал - решил запеть по-другому
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8k
Serg2001 2 часа назад
Даже не подозревал, что Ефремов может быть НАСТОЛЬКО гнилым человеком...
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3k
Sanar Serg2001 Час назад
А я даже и не сомневался, что он приговор обжалует. Какой он гнилой было очевидно сразу.
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17k
Аня Serg2001 42 минуты назад
А как он мне в роли Дубровского нравился, мдя печаль ( теперь не абстрагироваться
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