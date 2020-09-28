Ефремов лично обжаловал приговор и пожаловался на своего адвоката Пашаева

Мытарства одного актера продолжаются: совсем недавно он заявлял, что ожидал получить более суровое наказание, а теперь хочет скостить и этот срок. Во всем виноват, по его словам, адвокат Пашаев, который давил на него, заставляя делать не соответствующие истине заявления. А так он раскаивается, признает себя виновным, но просит смягчить приговор.
Сегодня, 28 сентября, в Пресненский районный суд Москвы поступила апелляционная жалоба от Михаила Ефремова. Актер, осужденный на 8 лет колонии за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, написал в своей жалобе, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит суд смягчить ему приговор. Также Ефремов заявил, что его позиция во время судебного процесса (видимо, речь идет о заявлениях его адвоката о том, что актер в момент ДТП не был за рулем и отказе признавать вину) была обусловлена давлением его защитника - адвоката Эльмана Пашаева.
"Ефремов в своей апелляционной жалобе указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда, а его позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева Э." - сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.
Также в суд поступила жалоба от уже бывшего адвоката Пашаева. В ней он пишет, что изложенные в приговоре выводы, не соответствуют обстоятельствам уголовного дела и указывает на недопустимость доказательств и на нарушение уголовно-процессуального законодательства. Пашаев просит отменить приговор суда и вернуть дело прокурору на дорасследования дела Ефремова.
Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Следствие установило, что за рулем Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения находился сам владелец автомобиля - Ефремов, который перед тем как сесть за руль посетил любимый бар. В итоге актер не справился с управлением, выехал на "встречку" и столкнулся лоб в лоб с автофургоном, водитель которого получил несовместимые с жизнью травмы и скончался спустя несколько часов в больнице.
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Поздняк метаться.— DarkKnight (@Camrade1982) September 28, 2020
Это надо было сразу делать, а не выставлять свою суть напоказ на всю страну.
Пусть теперь посидит и подумает. Заодно просохнет.
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