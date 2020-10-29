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Насколько независим Верховный суд США

Насколько независим Верховный суд США (2 фото)

Автор:
29 октября 2020 18:10
Метки: Верховный   независим   суд   сша   
402
2
Наши правозащитники, воспитанные на лучших либеральных догматах и мифах, постоянно приводят в пример западную судебную систему как идеал, к которому мы должны стремиться. При этом в их головах легко умещается мысль о том, что, к примеру, американское правосудие зависимо от политических предпочтений того или иного арбитра.

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Метки: Верховный   независим   суд   сша   
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9  комментариев
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36k
doker 2 дня назад
В Штатах прецедентное право, но что-то не вспоминают "суды Линча".

Какие времена - такие и законы. Или по нашенски - закон, что дышло: куда повернёшь туда и вышло.
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5k
Дельфин Красивый 2 дня назад
ну уж про независимость российскиъх судов, можно и не вспоминать. чет там было, в литературе, про соринки и брёвна...
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69
ДМИТРИЙ Ф Дельфин Красивый 23 часа назад
А при чем тут российские суды,если речь про американские, которые нам ставят в пример борцуны
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−863
Dmitry Kurtov 2 дня назад
Ванечка, ну хорош уже нести бред! Насколько независимы судебные инстанции в любой стране? Да нинасколько. И касается это и судебных верхов России (проворовавшаяся Васильева как себя там чувствует?), и Верховного Суда США (сынок Байдена всё ешё онанирует на свободе). Суды ВСЕГДА И ВЕЗДЕ будут стоять на страже власть имущих.
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3k
Hellgone Dmitry Kurtov День назад
Это ж шлюшка-ванечка..Она сама не понимает какой бред несет.
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Hellgone 2 дня назад
Ой ну надо же шлюшка-ванечка переключился на суды сша...
Нормальным людям насрать
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Hellgone День назад
@Модератор Fishki.net
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Hellgone Иван Кемеров День назад
И в третий раз не сработало...Нее...Ты явственно тупенький...
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