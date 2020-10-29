Насколько независим Верховный суд США

Пару дней назад Дональд Трамп представил нации нового члена Верховного суда Эми Кони Барретт. Этому событию предшествовали тайные переговоры в Сенате — простых американцев в интриги и договоренности не посвящают. Замечу, что возрастных ограничений не существует — члены ВС США назначаются пожизненно.



Теперь республиканцев в этом ареопаге, состоящем из девяти человек, вдвое больше, чем демократов — шесть против трех. Что очень важно в свете предстоящих выборов президента.



Разговоры о замене начались со дня смерти предыдущей судьи Рут Гинзбург 18 сентября. Дональду Трампу даже предлагали подождать с назначением до инаугурации, как поступил, например, Барак Обама. Но Трамп ждать не стал — ему очень нужно гарантированное большинство в Верховном суде, поскольку президентские выборы будут сложными, многие дела наверняка дойдут до высшей инстанции.



Однако у меня возникают вполне резонные вопросы. Почему республиканцы и демократы стараются протолкнуть на самый верх однопартийцев? Если американские суды, в отличие от наших, независимы, то какая им разница? Это что ж получается, в благословенных Соединенных Штатах можно повлиять на вердикт членов Верховного суда?



Ответы я нашел у «Эха Мацы».



«Утверждение сенатом Баррет может оказать большое влияние на исход выборов. Дело в том, что ни один из кандидатов не признает свое поражение, и дело будет передано в суд. И здесь может быть решен вопрос президентства. Хоть и консервативные, и либеральные судьи все-таки стремятся принимать решения в рамках закона, но политические взгляды влияют на принятие этих решений», — объяснил аудитории радиостанции американист Михаил Таратута.



Аудитория восприняла объяснение как должное. Хотя должна была взорваться от возмущения.



Ребята, когда в очередной раз какой-нибудь фанат либерализма будет вам рассказывать сказки о независимых американских судах, плюньте ему в лицо. Или хотя бы киньте ссылку на этот пост.



Врут они всё. Нет никаких независимых судов ни у нас, ни на Западе.