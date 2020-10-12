Друзья накормили вегетарианку куриными наггетсами - та заявила на приятелей в полицию

Воспользовавшись нетрезвым состоянием девушки, ее друзья вместо вегетарианских наггетсов скормили ей настоящие, из птицы. Шутку противница мяса не оценила.
Вегетарианцами становятся не только, следуя моде, но порой и по собственным убеждениям. 24-летняя девушка перестала есть мясо с 14 лет, после того как в деталях узнала о нюансах его производства. Однако ей снова пришлось вспомнить о вкусе ненавистного продукта, но не по собственной воле.
Подписчица соцсети Реддит рассказала, как случайно отведала куриных наггетсов, которые ей подсунули друзья, воспользовавшись нетрезвым состоянием девушки. Шутники сказали девушке, что это блюдо сделано из "курицы", не содержащей мяса.
На следующий день протрезвевшая вегетарианка получила от своей сестры ссылку на видео, на котором она ест те самые наггетсы. Оказывается, друзья девушки сняли ее "приобщение к миру мясоедов" и отправили его в Snapchat.
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Тогда пусть свернет свое заявление в трубочку и засунет туда, где не светит солнце...
- Я это делаю из мести. Эти твари уничтожают капусту!
бухлом
А вот отправлять видео в паблик не стоило.
Да, шутка может и неудачная, но какие последствия? Моральные страдания? Так тут надо сходить с ума от одного факта, что вся твоя жизнь, это чья-то смерть для её обеспечения.
С другой стороны, пьющие веганы Таких с колпачка пива уносит.
Да и не все индуисты веганы, менее трети. Остальные не едят говядину. Да и сект в их истории масса, уверен, что найдете при желании.
Помню, мы в институтской общаге афганцев на пасху освященными куличами накормили. Трескали, аж за ушами трещало.
А потом один пьяный придурок объяснил им что такое куличи.