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Друзья накормили вегетарианку куриными наггетсами - та заявила на приятелей в полицию

Друзья накормили вегетарианку куриными наггетсами - та заявила на приятелей в полицию (4 фото)

Автор:
12 октября 2020 12:46
Метки: вегетарианство   история   наггетсы   суд   сша   фаст-фуд   
1089
4
Воспользовавшись нетрезвым состоянием девушки, ее друзья вместо вегетарианских наггетсов скормили ей настоящие, из птицы. Шутку противница мяса не оценила.

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Метки: вегетарианство   история   наггетсы   суд   сша   фаст-фуд   
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404
Никита 37 минут назад
На свадьбу веганов зарезали кабачок.
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9k
Serg2001 8 минут назад
А мне кажется, что скорее дело тут не в том, что ее накормили. А больше обида была на то, что они это дело еще и сняли на видео, а потом и в сеть выложили, опозорив её перед единомышленниками по питанию... А это уже больше на глум смахивает, чем на невинную дружескую шутку. Как говорится, "таких друзей за х@й и в музей"
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1k
Aleksandr 14 минут назад
Ей эти наггетсы насильно в рот засовывали? Нет.
Тогда пусть свернет свое заявление в трубочку и засунет туда, где не светит солнце...
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39k
Соломей 15 минут назад
ну а те, хрюндели, пусть подадут на неё в суд, за оскорбление чувств мясоедов, что она оскорбляет их чувства, отказываясь есть мясо.
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6k
KOSTELLO 17 минут назад
Видать эта припиз.д.нутая совсем друзей достала
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32
SavageTi 18 минут назад
Бухать бухает. Но зато она сцука не ест мясо!
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10k
P.F. 24 минуты назад
- Почему вы, убежденный вегетарианец, едите зайчатину?
- Я это делаю из мести. Эти твари уничтожают капусту!
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27k
winergy2012 Полчаса назад
То же самое, что мусульманина накормить свининой.Правда исход шутки был бы другой.
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39k
Соломей winergy2012 17 минут назад
какой?я лично собственными глазами видел, как они хомячат свинину, аж за ушами трещщит.что в армии, что пару лет назад, в эмиратах, что в средней азии, был в командировках.на вопрос, а как же вера-ответ, а ночью аллах не видит.то же и с
бухлом
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9k
Павел Бреусов winergy2012 2 минуты назад
В дороге мусульманин даже сало может есть, если ничего другого съедобного нет...
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555
newegg Полчаса назад
Похоже, она друзей заипала своим вегетарианством на столько, что ей решили отомстить.
А вот отправлять видео в паблик не стоило.
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2k
Tano Полчаса назад
Сильно сомневаюсь, в существовании закона, не позволяющего накормить вегана мясом.
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404
Никита Полчаса назад
Вегетарианцы не стареют,-они вянут.
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1k
Безумная Белла Полчаса назад
И какое преступление им инкриминируют? Самое главное-то не сказали!)))
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555
newegg Безумная Белла 24 минуты назад
Можно притянуть разглашение личной жизни, видео опубликовали без её разрешения.
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243
Светлана Минаенкова 43 минуты назад
Надеюсь, их посадят! Лет на 20!
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555
newegg Светлана Минаенкова 12 минут назад
Замуж, срочно замуж.
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6k
Дарья 44 минуты назад
Дефицит В12 дает поражение нервной системы, мозга в первую очередь
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72
4apai 45 минут назад
Тогда нужно обвинить и предков человека разумного, пусть и не всегда разумного, который мясу обязан своим развитием. (для школьников и двоечников: читайте изобретение оружия для охоты на животных, попытки сохранить мясо, термическая обработка мяса и как следствие использование огня).
Да, шутка может и неудачная, но какие последствия? Моральные страдания? Так тут надо сходить с ума от одного факта, что вся твоя жизнь, это чья-то смерть для её обеспечения.
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788
Kariya 4apai Полчаса назад
У каждого свой уровень определения морали, кому-то и человечинка заходит, которая была нормой и у наших предков, а кому-то курочку ни убий.
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234
Nane First NameLast 4apai Полчаса назад
Веганы ж свою траву едят килограммами. Если бы сразу впорола много нагетсов, мог бы желудок остановиться. С веганства нужно спрыгивать небольшими порциями мяса.

С другой стороны, пьющие веганы
Таких с колпачка пива уносит.
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72
4apai Kariya Полчаса назад
И что теперь? Человек самое лицемерное существо, с этим нужно просто смириться.
Да и не все индуисты веганы, менее трети. Остальные не едят говядину. Да и сект в их истории масса, уверен, что найдете при желании.
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72
4apai Nane First NameLast 24 минуты назад
В своё время ВОЗ относила веганство к психическим отклонениям.
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4k
Дмитрий 46 минут назад
Хай скажет спасибо что шоколадный глаз не распечатали. Потому как видать друзья у нее еще те)) С такими бухать и врагов не надо)
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26
levikus 47 минут назад
Ни чего она не нарушила, при изготовлении нагетсов ни одна курица не постродала. Одни соевые бобы со вкусом курицы.
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6k
Пафнутий 48 минут назад
Пьяная баба, желудку не хозяйка.
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788
Kariya 49 минут назад
А если б шутки ради ее помоями или аллергенкой накормили, тоже бы нашлись те, кто встал на сторону шутников? Не, веганутые бывают на всю голову, но по-моему здесь акцент скорее на, хм, насильственном кормлении "неподходящей" пищей. Но заяву катать все же перебор.
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555
newegg Kariya 18 минут назад
Сама жрала, никакого насилия.
Помню, мы в институтской общаге афганцев на пасху освященными куличами накормили. Трескали, аж за ушами трещало.
А потом один пьяный придурок объяснил им что такое куличи.
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788
Kariya newegg 6 минут назад
А в америкосии школьник как-то добровольно сожрал дружески поделенный батончик с арахисом и едва не двинул кони, и после этого пошла священная война против орехосодержащих продуктов. Все-таки лучше на свою диету никого не сажать, и так не шутить, а то не то что до промежутков между зубов, до идиотизма может дойти))
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1k
Александр Алехин 49 минут назад
И что полиция им инкриминирует?
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8k
Атеист 56 минут назад
Вот дура, её же вылечить пытались.
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