Друзья накормили вегетарианку куриными наггетсами - та заявила на приятелей в полицию

Осокрбленная в своих лучших чувствах девушка сохранила ссылку на видео и отправилась с ней в полицию. Там она написала заявление на всех, кто принудил ее есть мясо и ни о чем не жалеет, хотя многие считают, что она просто не поняла шутки и поступает с друзьями слишком жестоко.