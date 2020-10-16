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Пригожин встретится с Шевченко в суде разве что по делу об усыновлении

Пригожин встретится с Шевченко в суде разве что по делу об усыновлении (2 фото)

Автор:
16 октября 2020 20:24
Метки: Пригожин   суд   шевченко   
204
2
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал заявление либерального журналиста Максима Шевченко, который сказал, что будет требовать в суде «явки господина Пригожина».

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Метки: Пригожин   суд   шевченко   
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7  комментариев
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378
Алексей 12 часов назад
Не очень понятно с какого боку Шевченко либерал, топил на последних всех выборах за коммунистов, до этого призывал воевать с Украиной, а ещё до этого якшался со всякими мусульманскими деятелями.
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−737
Сергей Микула 53 минуты назад
Ну и рожа у Пригожина, не зря отмотал 10ку за грабежи и разбой.
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19k
Ратибор 9 часов назад
Иск о защите чести и достоинства дважды судимого (за кражи, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой) - это впечатляет.
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2k
alessandrok 11 часов назад
Ути-пути, бедного пригожина обидели
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2k
Core 12 часов назад
Вы прочитали статью о том, как вежливо идиота послать нах
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 13 часов назад
наказывать надо рублём пусть разориться на иски
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