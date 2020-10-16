Пригожин встретится с Шевченко в суде разве что по делу об усыновлении

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал заявление либерального журналиста Максима Шевченко, который сказал, что будет требовать в суде «явки господина Пригожина».
Как сообщила пресс-служба принадлежащей бизнесмену компании «Конкорд», предприниматель явится в суд, но в случае, если журналист будет просить там его усыновить. Правда, Пригожин такой вариант даже не рассматривает.
Такое заявление не случайно, ведь по закону бизнесмен реально ОБЯЗАН явиться в суд только если он соберется усыновлять общественника. Так что все эти заявления Шевченко может оставить при себе. Пригожин ему ничего не должен. А вот Шевченко Пригожину очень даже будет должен в ближайшее время!
Такое заявление не случайно, ведь по закону бизнесмен реально ОБЯЗАН явиться в суд только если он соберется усыновлять общественника. Так что все эти заявления Шевченко может оставить при себе. Пригожин ему ничего не должен. А вот Шевченко Пригожину очень даже будет должен в ближайшее время!
Напомню, что Пригожин подал иск против Шевченко и ряда навальнистов из-за оскорбительных публикаций о бизнесмене. Также в его адрес откровенно клеветали. Предприниматель не потерпел таких высказываний на свой счет и решил разобраться с либералами, подав на них в суд за оскорбление чести и достоинства.
Авторский пост
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