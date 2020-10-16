Пригожин встретится с Шевченко в суде разве что по делу об усыновлении

Как сообщила пресс-служба принадлежащей бизнесмену компании «Конкорд», предприниматель явится в суд, но в случае, если журналист будет просить там его усыновить. Правда, Пригожин такой вариант даже не рассматривает.



Такое заявление не случайно, ведь по закону бизнесмен реально ОБЯЗАН явиться в суд только если он соберется усыновлять общественника. Так что все эти заявления Шевченко может оставить при себе. Пригожин ему ничего не должен. А вот Шевченко Пригожину очень даже будет должен в ближайшее время!